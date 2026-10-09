అదృష్టం ఎవరిని వరించేనో! - గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవులపై ఆశావహుల గట్టి పోటీ
వచ్చే నెలలో ఖాళీ కానున్న 3 గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానాలపై ఇప్పటి నుంచే ఆశావహులు మంతనాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం సహా హైకమాండ్తోనూ లాబీయింగ్ చేస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:57 PM IST
Competition For Governor Quota MLC In Telangana : ఈ సంవత్సరం నవంబర్లో 3 గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు ఖాళీ కానున్నాయి. గోరటి వెంకన్న, బస్వరాజు సారయ్య, బొగ్గారపు దయానంద్ పదవీకాలం ముగియనుంది. ఈ 3 ఎమ్మెల్సీ పదవుల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆశావహుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ పదవులు దక్కించుకోవడంలో పార్టీకి చేసిన సేవలు, సామాజిక ప్రాతినిధ్యం, రాజకీయ అనుభవం, నాయకత్వంతో ఉన్న సమన్వయం వంటి అంశాలు కీలకం కానున్నాయి.
రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఇద్దరు నేతలకు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాల నుంచి పోటీ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం అవకాశం కల్పించింది. దీంతో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవుల కోసం ఆ సామాజిక వర్గాన్ని మినహాయిస్తే మిగిలిన సామాజిక వర్గాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో నాయకులు పోటీ పడుతున్నారు.
ఆయా సామాజిక వర్గాల పోటీదారులు
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవులను ఆశిస్తున్న నాయకుల్లో యాదవ సామాజిక వర్గం నుంచి చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్, లోకేశ్ యాదవ్, అంజన్కుమార్ యాదవ్, మహిళా కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సునీతా ముదిరాజ్ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం నుంచి ప్రభుత్వ సలహాదారు హర్కర వేణుగోపాల్, హనుమకొండకు చెందిన దయాసాగర్రావు, పవన్ మల్లాది పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. అదే విధంగా పద్మశాలి సామాజిక వర్గం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇరవత్రి అనిల్కుమార్, నల్గొండ డీసీసీ అధ్యక్షుడు ఖైలాశ్నేత, సిరిసిల్ల డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు, పీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు సంగిశెట్టి జగదీశ్రావు పోటీలో ఉన్నారు.
ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్, దొమ్మాటి సాంబయ్య, మాజీ ఎంపీ, ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఛైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవులను ఆశిస్తున్న వారిలో ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పద్మశాలి వర్గంలో పదవి ఎవరికో మరి!
ఈ 3 పదవులను దక్కించుకోవడానికి ఆయా సామాజిక వర్గాల నాయకులు ఉన్నత స్థాయిలో లాబీయింగ్ను వేగవంతం చేశారు. పద్మశాలి సామాజిక వర్గానికి గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వనున్నట్లు సిరిసిల్ల సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి స్వయంగా ప్రకటించారు. దీంతో తమకే ఆ పదవి దక్కాలంటూ పలువురు పోటీ పడుతున్నారు. వారిలో సిరిసిల్ల డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు తనకే అవకాశం దక్కుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీఎంకు, పీసీసీ నాయకత్వానికి సన్నిహితుడిగా ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇరవత్రి అనిల్ కుమార్ కూడా తనకే ఆ పదవి వస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారు.
అదేవిధంగా సంగిశెట్టి జగదీశ్రావు సైతం తనకు కూడా అవకాశం దక్కుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు కొండా బాపూజీ కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ పదవి దక్కొచ్చని పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీ ఈ నలుగురిలో ఎవరికి వర్తిస్తుందో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
అధిష్ఠాన పెద్దలతో వేడుకోలు
మరోవైపు మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లాలో యాదవ సామాజిక వర్గానికి తగిన ప్రాతినిధ్యం లేదని పేర్కొంటూ లైవ్స్టాక్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్ తనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా, ఖమ్మం జిల్లా బీసీ వాసిగా, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం కేంద్రంగా జరిగిన ఉద్యమంలో కీలకంగా పనిచేసిన లోకేశ్యాదవ్ కూడా తనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి వస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు హర్కర వేణుగోపాల్రావు ఇప్పటికే ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ను కలిసి తనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం.
హైకమాండ్తో లాబీయింగ్
హనుమకొండ నుంచి రెండుసార్లు పోటీ చేసిన దయాసాగర్రావు కూడా తనకు గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడిని, ముఖ్యమంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మహిళా కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సునీతా ముదిరాజ్ దిల్లీ స్థాయిలో జాతీయ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలి ద్వారా పార్టీ అధిష్ఠానంతో లాబీయింగ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా ఎవరికి వారు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తూ గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవుల కోసం గట్టిగా పోటీ పడుతున్నారు.
ఈ అంశాలను పరిశీలించనుంది
ఇదిలా ఉండగా ఈ పదవుల భర్తీ కోసం పార్టీ పరంగానూ కసరత్తు మొదలైంది. సామాజిక సమీకరణాలు, పార్టీకి చేసిన సేవలు, సీనియారిటీ, యువతకు అవకాశం, మహిళా ప్రాతినిధ్యం తదితర అంశాలను రాష్ట్ర నాయకత్వం పరిశీలించాల్సి వస్తోంది. పార్టీకి చేసిన సేవలతో పాటు సామాజిక, రాజకీయ సమతుల్యతకు ప్రాధాన్యం దక్కే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఎమ్మెల్సీ పదవుల భర్తీ రాబోయే రాజకీయ సమీకరణాలకు దిశానిర్దేశం చేసే నియామకాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. దీంతో భారీ ఎత్తున పోటీ నెలకొన్నప్పటికీ ఎవరికి అవకాశం దక్కుతుంది? ఏ సామాజిక వర్గానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు? సీనియర్లకా? జూనియర్లకా? మహిళలకా? ఇలా సవాలక్ష ప్రశ్నలతో ఆశావహులు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు.
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