సాధారణ పరిశీలనకు శాస్త్రీయ డేటా జోడిస్తే ఫిజియోథెరపీలో మెరుగైన చికిత్స : కిమ్స్ వైద్యులు
నడకలో మార్పులను పసిగట్టి పునరావాసానికి కొత్త దిశ! - కిమ్స్ సికింద్రాబాద్లో ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ దినోత్సవం సందర్భంగా 'స్ట్రైడ్ అండ్ స్టామినా' వర్క్షాప్ - గైట్ అనాలసిస్, ఏరోబిక్ టెస్టింగ్పై నిపుణులకు శిక్షణ
Published : September 8, 2026 at 8:19 PM IST
Stride And Stamina Workshop At Kims Secunderabad : ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రోగుల నడక, శారీరక కదలికలు, గుండె–ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేసి మెరుగైన పునరావాస చికిత్స అందించేందుకు ఫిజియోథెరపిస్టులు మరింతగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రుల రిహాబిలిటేషన్ విభాగం డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుధీంద్ర వూటూరి సూచించారు. ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కిమ్స్ ఆసుపత్రులు సికింద్రాబాద్లోని రిహాబిలిటేషన్ విభాగం, ఏషియన్ ట్రాన్స్కేర్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ సంయుక్తంగా ‘'స్ట్రైడ్ అండ్ స్టామినా: గైట్ అనాలసిస్ అండ్ ఏరోబిక్ టెస్టింగ్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ’' పేరిట ఒకరోజు జాతీయస్థాయి వర్క్షాప్ను నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 100 మందికి పైగా ఫిజియోథెరపిస్టులు, రిహాబిలిటేషన్ నిపుణులు హాజరయ్యారు.
ఆధునిక పునరావాస వైద్యంలో రోగి కదలికలను కేవలం పరిశీలించడం కాకుండా, సాంకేతిక పరికరాల ద్వారా శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించడం ఎంతో కీలకమని డాక్టర్ సుధీంద్ర వూటూరి తెలిపారు. 2డీ మార్కర్లెస్ వీడియో ట్రాకింగ్, 3డీ కైనమాటిక్స్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి రోగుల కదలికలను ఎలా విశ్లేషించవచ్చో వివరించారు.
"నడకలో ఉన్న చిన్నపాటి మార్పులను సైతం గుర్తించి, వాటికి అనుగుణంగా వ్యక్తిగత చికిత్సా విధానాన్ని రూపొందించేందుకు అధునాతన గైట్ అనాలసిస్, కార్డియోపల్మనరీ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి" - డాక్టర్ సుధీంద్ర వూటూరి, కిమ్స్ రిహాబిలిటేషన్ విభాగం డైరెక్టర్
లైవ్ క్లినికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్లు : వర్క్షాప్లో భాగంగా ఉదయం సెషన్లో రోగుల ఏరోబిక్ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసే అధునాతన పద్ధతులపై నిపుణులు అవగాహన కల్పించారు. మధ్యాహ్నం సెషన్లో ఆధునిక బయోమెకానిక్స్, గైట్ ల్యాబ్ ద్వారా నడకలోని మార్పులను శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించే విధానాలను ప్రదర్శించారు. స్ట్రోక్, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న రోగుల్లో కనిపించే సంక్లిష్టమైన నడక సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా విశ్లేషిస్తూ లైవ్ క్లినికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్లు నిర్వహించారు.
శారీరక సామర్థ్యం మెరుగుపడేలా చికిత్స : రోగుల కదలికలకు సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్ బయోఫీడ్బ్యాక్ రిపోర్టింగ్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించడం వల్ల చికిత్సలో మరింత కచ్చితత్వం సాధించవచ్చునని ఏషియన్ ట్రాన్స్కేర్ రిహాబిలిటేషన్ యూనిట్ హెడ్ డాక్టర్ సునీల్ రెడ్డి (పీటీ) అన్నారు. ఫిజియోథెరపిస్ట్ సాధారణంగా చేసే పరిశీలనకు అదనంగా శాస్త్రీయ డేటాను ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రతి రోగికి అవసరమైన పునరావాస ప్రణాళికను మరింత సమర్థంగా రూపొందించవచ్చని తెలిపారు. తద్వారా రోగుల నడక, కదలికలు, శారీరక సామర్థ్యం మెరుగుపడేలా చికిత్స అందించవచ్చన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి. భాస్కర్రావు కూడా పాల్గొన్నారు. నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మానవీయతతో కలిపి ఉపయోగించినప్పుడే పునరావాస వైద్యం మరింత సమగ్రంగా మారుతుందన్నారు.
"నాడీ సంబంధిత ఎముకలు, కీళ్లు, గుండె సంబంధిత సంక్లిష్ట సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులకు మెరుగైన చికిత్స అందించడంలో ఫిజియోథెరపీ, రిహాబిలిటేషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూనే రోగి అవసరాలను కేంద్రంగా చేసుకుని చికిత్స అందించాలి" - డాక్టర్ బి. భాస్కర్రావు, కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్, ఎండీ
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