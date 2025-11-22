హాస్టల్లో ఏ తేడా ఉన్నా ఒక్క ఫొటోతో పసిగడుతుంది!
ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో పనితీరు మెరుగవడానికి ఏఐ యాప్- ఇకపై పొరపాట్లు జరుగకుండా చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 11:56 AM IST
Strict Measures to Prevent Irregularities in Hostels : హాస్టళ్లలోని వార్డెన్ల పనితీరు గాడిన పడనుంది. వసతిగృహాల్లో తరచూ జరుగుతున్న అవాంఛనీయ ఘటనలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. వార్డెన్లను దారికి తెచ్చేందుకు, హాస్టళ్లలో ఏచిన్న పొరపాట్లు, అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం కృత్రిమమేధ సాంకేతికతతో కూడిన ప్రత్యేక యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రతిచిన్న పనిని దీని ద్వారా ఫొటో తీసి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. గృహాల్లోని కార్యకలాపాల్లో పూర్తి పారదర్శకతకు ఇది అందుబాటులోకి ఉపయోగపడుతుంది.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రాజేంద్రపాలెం గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురైన సంఘటన తెలిసిందే. దీనిపై రాష్ట్రప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్)ని కోర్టు ప్రశ్నించింది. ఫలితంగా ఇప్పుడు హాస్టళ్ల పనితీరు ప్రక్షాళనకు రంగం సిద్ధమైంది. దీనిపై ఈ నెల 17న వివిధ శాఖల పని తీరుపై ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హాస్టల్ వార్డెన్లు ఏం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో హాస్టల్ పర్మినెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టం (హెచ్పీటీఎస్) పేరుతో అందుబాటులోకి తెచ్చిన యాప్ను అధికారులంతా డౌన్లోడ్ చేసుకొన్నారు. ఏఐతో హాస్టళ్లలో అక్రమాలు ఇట్టే బయటపడనున్నాయి. భోజనాలకు ఫొటో తీస్తే అప్పటికే నమోదైన విద్యార్థుల సంఖ్యకు ఆ ఆహారం సరిపోతుందా లేదా అనే విషయాన్ని లెక్కగట్టి ఏఐ తెలియజేస్తుంది.
హాస్టల్ ఉన్న ప్రతీచోటా ఈ యాప్ వినియోగం: పదార్థాల రాశి, నాణ్యత పక్కాగా ఉన్నదీ, లేనిది స్పష్టమవుతుంది. ఇలాగే అన్ని విషయాల్లోనూ ప్రమాణాలు గుర్తించనున్నారు. ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణతో వీటిల్లో ఏ అవకతవకలు గుర్తించినా సంబంధిత ఉద్యోగులపై వేటు తప్పదంటున్నారు. జిల్లాలోని 30 ఎస్సీ గృహాల్లోని 24 మంది వార్డెన్లు, ముగ్గురు ఏఎస్డబ్ల్యూఓలు యాప్ను డౌను లోడు చేసుకొని అన్నింటిని ఫొటోలు తీస్తున్నారని జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ సాధికారత అధికారి రామానందం తెలిపారు. హాస్టల్ ఉన్న ప్రతీచోటా ఈ యాప్ను వినియోగించి రోజువారీ కార్యకలాపాలు ఫొటో తీసి పంపేలా మార్గదర్శకాలు జారీ అయ్యాయి. గృహాల్లోని ఆహార పళ్లాలు కడగడం నుంచి, పిల్లల హాజరు, భోజనాలు, వండిన పదార్థాలు, ఆవరణ, గదులు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల శుభ్రత తదితర అన్నీ యాప్ ద్వారా ఉన్నతాధికారుల పరిశీలనకు ఎప్పటికప్పుడు చేరుతున్నాయి. దీంతో ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరగకుండా వార్డెన్లు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ఆరాటపడుతున్నారు.
228 మంది విద్యార్థినులకు 8 మరుగుదొడ్లేనా? - హైకోర్టు ఆగ్రహం
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ, బీసీ, గురుకుల ప్రభుత్వ వసతి గృహాల్లో మౌలిక సదుపాయాల లేమిపై హైకోర్టు గతంలోనే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. విద్యార్థులు దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారని, పడుకోవడానికి పరుపులు, మంచాలు, దుప్పట్లు, దిండ్లు లేవని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. విద్యార్థుల సంఖ్యకు తగ్గట్టు మరుగుదొడ్లు లేవని, కొన్నిచోట్ల భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరాయని తెలిపింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులు హాస్టళ్లలో ఉండటం కంటే తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లడం ఉత్తమమని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి 13 జిల్లాల న్యాయ సేవాధికార సంస్థల అధికారుల నుంచి నివేదికలు తెప్పించుకుని పరిశీలించాక ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
విద్యార్థినులతో కాళ్లు పట్టించుకున్న టీచర్ - సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు