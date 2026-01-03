ETV Bharat / state

తాగునీటిని వృథా చేస్తున్నారా? అయితే రూ.10 వేలు ఫైన్ కట్టండి!

తాగు నీటి సరఫరాకు రూ. కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్న ప్రభుత్వం - నీటిని దుర్వినియోగం చేసేవారిని గుర్తించి చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక యాప్ - నీటిని వృథా చేసిన వారిపై రూ.10 వేలు జరిమానా

Action On Water Wastage in Hyderabad
Action On Water Wastage in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Action On Water Wastage in Hyderabad : మానవ మనుగడకు నీరు అత్యంత కీలకమైనది. అయితే దీనిని రకరకాల అవసరాలకు అనేక రకాలుగా వినియోగిస్తాం. దీంతో చాలా వరకు నీరు కలుషితం అవుతుంటే మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీగా వృథా అవుతుంది. నీటిని సక్రమంగా వినియోగించి పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనపై ఎంతైనా ఉంది. అయితే ఇలా నీటిని వృథా చేసే వారిపై ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టింది. హైదరాబాద్​ నగరంలో ఈ విధమైన చర్యలకు పాల్పడే వారిపై జరిమానా విధించేందుకు ప్రత్యేక యాప్​ను రూపొందించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

రూ.10 వేల చొప్పున జరిమానా : హైదరాబాద్ మహానగరంలో జలమండలి 1.30 కోట్ల మంది ప్రజలకు తాగునీటిని సరఫరా చేస్తోంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి నిత్యం 550 ఎంజీడీల కృష్ణా, గోదావరి, మంజీరా, సింగూరు నీటిని తరలించి శుద్ధి చేసి నగరవాసులకు అందిస్తోంది. అయితే నగరంలో చాలా మంది ఇంతటి విలువైన రక్షిత మంచినీటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా నీటిని వృథా చేసిన వారికి జరిమానా విధించేలా చట్టం ఉంది. దీనిలో భాగంగా రూ.10 వేల చొప్పున జరిమానా విధిస్తారు. కాగా గత సంవత్సరం ఇదే తరహాలో ఏడుగురికి జరిమానా విధించారు.

సంపులు నిండిన తర్వాత : నగరంలో చాలా మంది సంపులు నిండిన తర్వాత నీటిని వృథాగా రోడ్లపైకి విడిచిపెడుతున్నారు. నగరంలో సుమారుగా 14.3 లక్షల కనెక్షన్లు ఉండగా ఎనిమిది లక్షల కనెక్షన్లకు ప్రభుత్వం ఉచిత సరఫరా చేస్తోంది. గృహావసరాలకు ఉపయోగించే నీటిలో 20 కిలోలీటర్లు (20 కేఎల్​) వరకు ఉచితంగా అందజేస్తోంది.

అయితే కేవలం తాగునీటి కోసం ఉద్దేశించి నగర వ్యాప్తంగా సరఫరా చేస్తున్న రక్షిత నీటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని జలమండలి గుర్తించింది. ఈ నీటిని వినియోగించి వాహనాలు కడగటం, శుభ్రం చేయడం, గార్డెనింగ్, ఇళ్ల పరిసరాలను కడగటానికి వాడుతున్నట్లు తెలిసింది. ఉచిత నీటి పథకంతో నీటి దుర్వినియోగం మరింత పెరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. నగరంలో భూగర్భ జలాలు పడిపోతున్న తరుణంలో నీటిని పొదుపు చేస్తేనే వేసవి నుంచి బయటపడవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

నగరానికి నీరు ఎక్కడ నుంచి వస్తోందంటే :

  • ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నుంచి 160 కిలోమీటర్ల వరకు పైపులైన్లు వేసి గోదావరి నీటిని పంపింగ్​ చేసి హైదరాబాద్​కు నీటిని తీసుకువస్తున్నారు. నీటిని నదుల నుంచి సేకరించాక పంపింగ్​, శుద్ధి, సరఫరా చేయడానికి రూ. కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు.
  • నాగార్జునసాగర్​ నుంచి 150 కిలో మీటర్ల మేర కృష్ణా జలాలను తరలించి శుద్ధి చేసి సరఫరా చేస్తున్నారు.
  • సింగూరు, మంజీరా ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు.
  • జలమండలి సరఫరా చేసే ప్రతి వెయ్యి లీటర్ల నీటిని సరఫరా చేయడానికి ప్రభుత్వానికి సుమారుగా రూ.40 వ్యయం అవుతోంది.

ప్రత్యేక యాప్​ తీసుకొచ్చాం : తాగునీటి వృథా తీవ్రత ఆధారంగా కనెక్షన్​ను తొలగించేందుకు అవకాశం ఉంది అని జలమండలి ఎండీ కె.అశోక్​రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం నీటిని దుర్వినియోగం చేసేవారిని గుర్తించి చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. కొత్త సంవత్సరంలో తాగునీటి అవసరాలకు మాత్రమే వినియోగించుకునేలా ప్రచార కార్యక్రమాలతో ప్రభుత్వం ప్రజలకు అవగాహన కలిగించనుందని స్పష్టం చేశారు.

"తాగునీటి వృథా తీవ్రత ఆధారంగా కనెక్షన్​ను తొలగించేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ సంవత్సరం నీటిని దుర్వినియోగం చేసేవారిని గుర్తించి చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. కొత్త సంవత్సరంలో తాగునీటి అవసరాలకు మాత్రమే వినియోగించుకునేలా ప్రచార కార్యక్రమాలతో ప్రభుత్వం ప్రజలకు అవగాహన కలిగించనుంది." - కె.ఆశోక్​రెడ్డి, ఎండీ, జలమండలి

నీరు వృథా చేస్తున్నారా? - జరిమానా నోటీసు ఇక మీ ఫోన్లకే!

హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న నీటికష్టాలు - ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తున్న 'జలగండం'

TAGGED:

PURIFIED WATER WASTAGE IN HYDERABAD
WATER WASTAGE PROBLEM IN HYDERABAD
DRINKING WATER WASTAGE IN HYDERABAD
తాగునీటి వృథా పై చర్యలు
WATER WASTAGE IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.