డ్రగ్స్ వినియోగదారులపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం - ఇక డ్రగ్ టెస్ట్ తప్పనిసరి!
గంజాయి, మాదక ద్రవ్యాలు వాడే వారిపై పోలీసుల కఠిన చర్యలు - ప్రస్తుతం నేర స్వభావానికి సంబంధం లేకుండా డ్రగ్ టెస్ట్లు - పాజిటివ్ వస్తే ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద కేసు నమోదు
Published : September 3, 2026 at 1:25 PM IST
Strict Action Against Drug Users : హైదరాబాద్ నగరంలో గంజాయి ఇతర మాదకద్రవ్యాల ప్రభావంతో అసాధారణంగా ప్రవర్తించే వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు. గతంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు, గొడవలు లేదా దాడుల సమయంలో అనుమానితులు లేదా అసాధారణ ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తులకు మాత్రమే సాధారణంగా డ్రగ్ పరీక్షలు నిర్వహించేవారు. కానీ ఇప్పుడు నేరం స్వభావంతో సంబంధం లేకుండా డ్రగ్ పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తున్నారు. పరీక్షలో పాజిటివ్ అని తేలితే నిందితుడిపై ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద అదనపు కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపిస్తారు.
- మాదాపూర్లోని ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కారు ఢీకొనడంతో ఒక యువతి మరణించింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని, మొదట బ్రీత్లైజర్ పరీక్ష నిర్వహించారు. ఆ పరీక్షలో మద్యం సేవించినట్లు తేలకపోవడంతో వారు డ్రైవర్కు డ్రగ్ స్క్రీనింగ్ కిట్ల ద్వారా మాదకద్రవ్యాల వినియోగ పరీక్షను నిర్వహించారు.
- ఇటీవల తుక్కుగూడలోని ఒక ఆసుపత్రిలో నర్సుపై అత్యాచారం, హత్య జరిగిన ఘటనలో నిందితుడి ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు వెంటనే ఈ కిట్లతో డ్రగ్ పరీక్ష నిర్వహించారు. అయితే ఫలితం నెగిటివ్గా వచ్చింది.
కేసులో ఇరుక్కుంటే సస్పెక్ట్ షీట్లో పేర్లు : ఎన్డీపీఎస్ కేసులో ఇరుక్కున్న తర్వాత నిందితుల పేర్లను 'సస్పెక్ట్ షీట్'లో చేరుస్తారు. దీనివల్ల పోలీసులు వారిపై నిఘా ఉంచడానికి, వారు మళ్లీ మాదకద్రవ్యాలు వాడకుండా అడ్డుకోవడానికి వీలవుతుంది. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ పోలీస్ స్టేషన్లకు డ్రగ్ టెస్టింగ్ కిట్లను పంపిణీ చేసింది. ఈ కిట్లు మాదకద్రవ్యాలు సేవించిన 90 రోజుల వరకు వాటి ఆనవాళ్లను గుర్తించగలవు. దీనివల్ల నగరానికి రాకముందే ఇతర దేశాలు లేదా రాష్ట్రాల్లో మాదకద్రవ్యాలు సేవించిన వ్యక్తులను కూడా పోలీసులు పట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
మాదకద్రవ్యాల వినియోగదారులు, సరఫరాదారుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో, 2024లో ఎన్డీపీఎస్ కేసుల్లో 954 మందిని అదుపులోకి తీసుకోగా, 2025లో ఆ సంఖ్య 1,228కి పెరిగింది. గత మూడేళ్లలో రాష్ట్రంలో 800 మంది విద్యార్థులు కొత్తగా మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలయ్యారని తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ అధ్యయనంలో తేలింది. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఏప్రిల్ నెలలో అర్ధరాత్రి వేళ 239 మంది 'రౌడీ-షీటర్ల'పై నిర్వహించిన డ్రగ్ పరీక్షల్లో 188 మందికి పాజిటివ్ ఫలితాలు వచ్చాయి.
రెండు నిమిషాల్లో ఫలితాలు : ఈ డ్రగ్ టెస్టింగ్ కిట్ అరచేతిలో ఇమిడిపోయేంత చిన్నగా ఉండి, తీసుకెళ్లడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. మూత్రం లేదా లాలాజల నమూనాలను పరీక్షించడం ద్వారా అనుమానితులను గుర్తించవచ్చు. రెండు నిమిషాల్లోనే డ్రగ్ పరీక్ష ఫలితాన్ని అంటే పాజిటివ్ లేదా నెగటివ్ను తెలుసుకోవచ్చు. ఆ రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే 11 రకాల మాదక ద్రవ్యాలను గుర్తించే సామర్థ్యం ఈ కిట్కు ఉంది.
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