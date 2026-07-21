ETV Bharat / state

ఖజానాకు గండికొడుతున్న అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం - హైడ్రా, ఈగల్ తరహాలో త్వరలో ప్రత్యేక విభాగం!

హైడ్రా, ఈగల్‌ తరహాలో ప్రత్యేక విభాగం - రాబడికి గండి కొడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు, ఉక్కుపాదం - ఉన్నతాధికారుల సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Strict Action Against Illegals Activities : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతున్న అక్రమార్కులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సర్కారు నడుం బిగించింది. ఇందుకోసం హైడ్రా, ఈగల్ వంటి వ్యవస్థల తరహాలో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి యోచిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఉన్నతాధికారులతో చర్చించిన ముఖ్యమంత్రి, ప్రత్యేక విభాగానికి సంబంధించి విధి విధానాలు, సమగ్ర ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని సూచించారు. ఇదే అంశంపై వారం రోజుల్లో మరోసారి సీఎం సమావేశమై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఉక్కుపాదం మోపాలి : రాష్ట్ర ఖజానాకు ఆదాయం సమకూర్చే శాఖల్లో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై ఉక్కుపాదం మోపాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి నిర్ణయించారు. భూములు, నీటి వనరుల పరిరక్షణకు ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రా, మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణకు నెలకొల్పిన ఈగల్ మాదిరిగా ఆదాయాన్ని సమకూర్చే శాఖల్లోని లీకేజీలను అరికట్టడానికి ప్రత్యేక ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ విభాగం నెలకొల్పాలని ఆదేశించారు. ఇదే విషయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సహా సీఎంవో ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు.

కచ్చితంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది : ఖజానాకు ఆశించినట్లుగా ఆదాయం పెరగకపోవడానికి కారణాలపై సీఎం ఆరా తీశారు. రాబడిలో లీకేజీలను అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకునే వ్యవస్థ ఉంటేనే అక్రమార్కుల్లో భయం ఏర్పడుతుందని ఉన్నతాధికారులు అభిప్రాయపడినట్లు తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైడ్రా, ఈగల్ వ్యవస్థల పనితీరుతో వచ్చిన ఫలితాలపైనా చర్చించారు. ఇదే తరహాలో ఆదాయ వనరుల సమీకరణపైనా పటిష్ఠమైన తనిఖీ, నియంత్రణ విభాగం ఉంటే ప్రభుత్వానికి కచ్చితంగా ఆదాయం పెరుగుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది.

సర్కారుకు సవాల్‌గా : ప్రభుత్వానికి ఆదాయాన్ని సమకూర్చే వాణిజ్య పన్నులు, ఎక్సైజ్, గనులు, పౌర సరఫర, స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్‌ తదితర శాఖల పనితీరు అంచనాల మేరకు ఉండటం లేదని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ శాఖల ఆదాయ మార్గాలకు కొందరు ఎక్కడికక్కడ తూట్లు పొడుస్తుండటం సర్కారుకు సవాల్‌గా మారింది. పన్నులు, రుసుముల వసూళ్లలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వారిని గుర్తించి, కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఒక పటిష్ట నిఘా వ్యవస్థ లేదు.

ఆక్రమాలను చూసీచూడనట్లుగా : ప్రతి శాఖలో విజిలెన్స్, తనిఖీ విభాగాలున్నా అవి నామమాత్రంగా పని చేస్తున్నాయి. పైగా సంబంధిత శాఖకు చెందిన అధికారులే విజిలెన్స్ విభాగాల్లో ఉంటున్నందున తమ సహచరుల అక్రమాలను చూసీ చూడనట్లుగా వదిలేస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ఆదాయ శాఖలకు కలిపి ఉన్నత స్థాయిలో ఒక నిఘా విభాగం ఉండాలని, అప్పుడు అక్రమాలను ఆరికట్టడం ద్వారా ఖజానాకు ఆదాయం పెరుగుతుందని ఉన్నతాధికారులు సూచించినట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రతిపాదనపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.

ఈ ప్రత్యేక ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ విభాగానికి సంబంధించిన నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి? ఏ స్థాయి అధికారికి బాధ్యతలు అప్పగించాలి? ఎంత మంది సిబ్బంది అవసరం అవుతారు? దీనికి ప్రత్యేక అధికారాలు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వపరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలేమిటి? తదితర అంశాలపై సమగ్ర ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే అంశంపై వారం రోజుల్లో మరోసారి సమావేశమై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఆగస్టు 3 వరకు నేతలు గాంధీభవన్‌కు రావొద్దు : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఆహార కల్తీపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

TAGGED:

ILLEGAL ACTIVITIES
DEFRAUDING STATE REVENUE
CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REVIEW MEETING
DEFRAUDING STATE REVENUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.