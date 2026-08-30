రేకుల షెడ్లకు రూ.కోట్ల ధాన్యం కేటాయింపు - అధికారులు, అక్రమార్కులు చేతులు కలిపి ప్రభుత్వాదాయానికి గండి!
రూ.వేల కోట్ల విలుదైన ధాన్యం, సీఎంఆర్ బకాయిలపై సర్కార్ నజర్ - 5 వారాల నుంచి విస్తృతంగా విజిలెన్స్ అధికారుల సోదాలు - ఎగవేతకు పాల్పడిన మిల్లర్లపై కేసులు నమోదు
Published : August 30, 2026 at 12:22 PM IST
Strict Action Against CMR Rice : రాష్ట్రంలో రైస్ మిల్లర్ల నుంచి రూ.వేల కోట్ల విలువైన ధాన్యం, సీఎంఆర్ బకాయిల వసూళ్ల వ్యవహారం కీలక మలుపులు తిరుగుతోంది. 5 వారాల నుంచి విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సోదాలు నిర్వహిస్తూ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేస్తోంది. పౌర సరఫరాల శాఖ ఫిర్యాదులతో ఎగవేతకు పాల్పడిన మిల్లర్లపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసి జైళ్లకు పంపుతున్నారు. తాజాగా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో మిల్లులకు సంబంధించి విచారణ ప్రారంభించగా, తాజాగా వనపర్తి జిల్లాకు చెందిన 3 రైస్మిల్లుల యజమానులకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది.
రూ.12 కోట్లు చెల్లించాలని ఫిర్యాదు : పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలోని పవనసుత రైస్ మిల్లుకు పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు 5,798 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కేటాయించారు. కేటాయించిన ధాన్యాన్ని మరాడించి, బియ్యంగా ఇవ్వలేదని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారుల ఫిర్యాదు మేరకు 2 రోజుల కిందట పోలీసులు కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ఈ మిల్లుకు 5,789 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం అప్పగిస్తే, 3,900 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం రావాలి. కానీ 1,069 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యమే వచ్చింది. బకాయి, జరిమానా కలిపి రూ.12 కోట్లు చెల్లించాలని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 10 లారీల ధాన్యం నిల్వ ఉంచే సామర్థ్యం లేని ఈ చిన్న మిల్లుకు అధికారులు వందల లారీల ధాన్యాన్ని ఏ ప్రాతిపదికన కేటాయించారనేది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. అధికారుల మిలాఖత్పై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
మంథని మండలంలోని ఓ రైస్ మిల్లు యజమాని రూ.10 కోట్ల సీఎంఆర్ బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఆ మిల్లును డిఫాల్టర్గా ప్రకటించింది. దీంతో ఆయన పవనసుత మిల్లును లీజుకు తీసుకుని ఆ మిల్లు పేరిట ధాన్యం కేటాయింపజేసుకుని ఆ ధాన్యాన్ని పాత మిల్లుకు తరలించి బియ్యంగా మార్చారని తెలుస్తోంది. కానీ ఆ బియ్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి అప్పగించలేదు. ఈ వ్యవహారంలో బడా రైస్ మిల్లు యజమాని సహా అధికారుల హస్తం కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అన్ని అక్రమాలకు పాల్పడినా ఢిఫాల్డర్ అయిన మిల్లు యజమానిని పక్కన పెట్టి, సహ భాగస్వామిపై మాత్రమే పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయడంపై అనుమానాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
రూ.3,983 కోట్లు చెల్లించాలి : ఇలా పౌర సరఫరాల శాఖ చేపట్టిన విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో రైస్ మిల్లర్ల అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. చాలా మంది మిల్లర్ల దగ్గర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకున్న ధాన్యం లేదు. సీఎంఆర్గా ఇవాల్సిన బియ్యం ఇవ్వలేదు. తనిఖీలకు వెళుతున్న అధికారులకు డబ్బులు చెల్లిస్తామని, అది కూడా వెంటనే కాకుండా సమయం కావాలని పలువురు మిల్లర్లు కోరుతున్నారు. 2022-23 రబీ సీజన్కు సంబంధించి వేలం ధాన్యం డబ్బులు మిల్లర్లు రూ.3,983 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉండగా, ఇప్పటి వరకు వసూలైంది దాదాపు రూ.1,000 కోట్లే. మిగతా రూ.2,983 కోట్లు ఎటు వెళ్లాయో అన్నది కీలకంగా మారింది. డబ్బు పెట్టుబడుల రూపంలోకి మారిందా? ఎవరి పేరుతో పెట్టుబడులున్నాయి? అన్న సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రూ.కోట్ల అక్రమాలపై ఈడీ దర్యాప్తు : 2018 నుంచి అన్ని సీజన్లకు సంబంధించి అత్యధిక బకాయిలు ఉన్న టాప్-20 మిల్లర్ల జాబితాను పౌర సరఫరాలు, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శాఖలు రూపొందించాయి. ఇవే వివరాలు ఈడీకి చేరినట్లు తెలుస్తోంది. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్లో మాజీ ప్రజాప్రతినిధికి సంబంధించినవిగా భావిస్తున్న మిల్లుల్లో జరిగిన రూ.కోట్ల అక్రమాలపై ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. వనపర్తి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఎక్కువ బకాయిలు ఉన్న మిల్లర్ల వ్యవహారంపైనా ఈడీ దృష్టి పెట్టి వివరాలు సేకరించినట్లు సమాచారం.
మిల్లర్ల అక్రమ దందాపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజిలెన్స్ : అత్యధిక బకాయిలున్న టాప్-20 మిల్లర్లలో అత్యధికంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో ఆరుగురు ఉన్నారు. నల్గొండలో నలుగురు, వనపర్తి జిల్లాలో ముగ్గురు, ఇతర జిల్లాల్లో మిగతా వాళ్లు ఉన్నారు. ఈ 20 మంది మిల్లర్ల నుంచే రూ.752.12 కోట్ల బకాయిలు రావాల్సి ఉంది. మిల్లర్ల అక్రమ దందాపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణకు ఆదేశించగా, తాజాగా ఈడీ రంగప్రవేశం సంచలనంగా మారుతోంది. మిల్లర్ల అక్రమాల తీవ్రతను పౌర సరఫరాల శాఖ వివరిస్తూ పోలీస్ శాఖ ద్వారా పీడీ యాక్టుతో జైలుకు పంపిస్తోంది. కొందరు మిల్లర్లు రూ.కోట్ల బకాయిలు చెల్లించకుండా జైలుకు వెళ్లడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి పౌర సరఫరాల శాఖ ఆర్ఆర్ యాక్టును ప్రయోగిస్తోంది.
ఒక్క మహబూబాబాద్ జిల్లాలోనే ఐదుగురు మిల్లర్లకు ఆర్ఆర్ యాక్టు కింద నోటీసులు జారీ చేసింది. రెండు మిల్లులు కేసముద్రం, మిగతావి కురవి, ఎల్లంపేట, అప్పరాజుపల్లె కేంద్రంగా వ్యాపారం చేస్తున్నాయి. వీరి నుంచి రూ.55 కోట్ల బకాయిలు రావాల్సి ఉన్నాయి. అధికారులు, అక్రమార్కులు చేతులు కలిపి ప్రభుత్వాదాయానికి గండి కొట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ సాగితే అసలు సూత్రధారులు ఎవరో బయటపడే అవకాశం ఉంది.
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