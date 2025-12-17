పంచాయతీ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ప్రభావం ఎవరిపైనో?
ఇవాళ 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు - మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు కొనసాగనున్న పోలింగ్ - ఈ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ప్రభావం ఎంత?
Published : December 17, 2025 at 7:51 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెండు విడతల పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఫలితాలు కూడా వెలువడ్డాయి. ఇవాళ (బుధవారం) మూడో విడత ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అయితే పలుచోట్ల పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థులే కాకుండా స్వతంత్రులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. వీరి ప్రభావం ఎవరిపై చూపుతుందని ఇవాళ సాయంత్రం తెలియనుంది. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల ప్రభావం ఉంటుందా? ఉండదా? అనేదానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇటీవల విడుదలైన రెండు విడతల పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తే ఒక్క ఓటు తేడాతో ఓడిపోయిన వారు ఉన్నారు. అదే ఒక్క ఓటుతో సర్పంచ్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్నవారూ ఉన్నారు. అందువల్ల ఈ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ప్రభావం ఉంటుందా లేదా అనే విషయం మరికొన్ని గంటల్లో తెలియనుంది.
పలు ప్రాంతాల్లో త్రిముఖ, బహుముఖ పోరు : నర్సాపూర్ మండలంలో మొత్తం 35 పంచాయతీల్లో రెండు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన 33 గ్రామాల్లో 103మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. 282 వార్డులుండగా వాటిలో 36 ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. 246 వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా 579 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. మండలంలో 15 గ్రామాల్లో మినహా మిగతా అన్ని పంచాయతీల్లో త్రిముఖ, బహుముఖ పోరు నెలకొన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీతో పాటు స్వతంత్రులు కూడా పోటీకి నిలిచారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ల నుంచి తిరుగుబాటు(రెబల్) అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. బ్రాహ్మణపల్లిలో ఐదుగురు, చిన్నచింతకుంటలో ఇద్దరు, గొల్లపల్లిలో ఒకరు, ఇబ్రహీంబాద్లో నలుగురు, లింగాపూర్, మంతూరు, నత్నాయిపల్లి, ఎల్లాపూర్లోనూ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు(స్వతంత్రులు) నిల్చున్నారు. వీ
నాడు ఉప సర్పంచి నేడు సర్పంచి : అతడు ఉప సర్పంచిగా ఐదేళ్లు పదవిలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం జరిగిన పంచాయతీ పోరులో సర్పంచిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. చేగుంట మండలంలోని వల్లభాపూర్కు చెందిన భానాపురం జగన్మోహన్రెడ్డి. 2019లో జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేసి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అంతేకాకుండా వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఉపసర్పంచిగా ఎన్నుకున్నారు. కాగా ఈ ఎన్నికల్లో వల్లభాపూర్ జనరల్కు రిజర్వు చేశారు. దీంతో ఆయన సర్పంచి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఐదేళ్ల పాటు ఆ పదవిలో ఉండి గ్రామాభివృద్ధిలో మమేకం కానున్నారు.
నాడు భర్త నేడు భార్య : నార్సింగి మండలంలోని పెద్దతండా సర్పంచిగా దుశాని ఎన్నిరయ్యారు. 2019లో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రథమ సర్పంచిగా ఛత్రియానాయక్ గెలుపొందారు. ఐదేళ్లు సర్పంచ్ పదవిలో ఉండి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టి ప్రజల మన్ననలు అందుకున్నారు. ఈసారి రిజర్వేషన్లో ఎస్టీ మహిళకు కేటాయించారు. దీంతో ఛత్రియానాయక్ తన భార్య దుశానిని బరిలో దింపారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఆమెకు పట్టం కట్టారు. చేగుంట, నార్సింగి మండలాల్లో పోటీ చేసిన మాజీ సర్పంచుల భార్యలు, భర్తలు ఓటమి చెందగా కేవలం మాజీ సర్పంచి ఛత్రియానాయక్ భార్య మాత్రమే గెలుపొందడం గమనార్హం.
ప్రారంభమైన మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది. మూడో విడతలో 3,752 సర్పంచ్, 28,410 వార్డు స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. సర్పంచ్ స్థానాల బరిలో 12,652 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో 394 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 11 పంచాయతీల్లో, 116 వార్డుల్లో నామినేషన్ల దాఖలు కాలేదు. మూడో విడతలో 2 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేశారు.
