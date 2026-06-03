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రాజమహేంద్రవరంలో రెచ్చిపోయిన చైన్ స్నాచర్లు - వరుస దొంగతనాలతో ప్రజల గుండెల్లో వణుకు

రాజమహేంద్రవరంలో పలు చోట్ల చైన్​ స్నాచింగ్​లు - ఎరుపు, నలుపు రంగు పల్సర్ బైక్‌లపై వచ్చి తస్కరిస్తున్న దుండగులు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి కేసు నమోదు చేయించిన బాధితులు

Chain Snatching In Rajamahendravaram
Chain Snatching In Rajamahendravaram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 2:47 PM IST

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Chain Snatching In Rajamahendravaram : వరుస చైన్ స్నాచింగ్ ఘటనలు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఒంటరి మహిళలే లక్ష్యంగా అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు రెచ్చిపోతుండటంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. దీనిని అరికట్టేందుకు స్థానిక పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, అక్కడక్కడ ఇలాంటి చర్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

రాజమహేంద్రవరంలో తాజాగా జరిగిన వరుస చైన్ స్నాచింగ్ ఘటనలు నగరంలో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. ఉదయం వేళ దానవాయిపేట పార్క్ ప్రాంతం, లాలా చెరువు సర్వీస్ రోడ్డు పరిసరాల్లో దుండగులు రెచ్చిపోయారు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎరుపు, నలుపు రంగు పల్సర్ బైక్‌లపై వచ్చిన ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. వారు హెల్మెట్లు ధరించి ఉండటంతో ముఖాలు స్పష్టంగా కనిపించకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు.

రాజమహేంద్రవరంలో రెచ్చిపోయిన చైన్ స్నాచర్లు (ETV Bharat)

వృద్ధురాలిపై అమానుషం : పట్టపగలే చైన్ స్నాచర్స్‌ రెచ్చిపోయారు. నగరంలో రెండు వేరువేరు చోట్ల మహిళ, వృద్ధురాలి మెడలోని గొలుసులను అపహరించారు. బైక్‌ వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వృద్ధురాలి మెడలోని బంగారం గొలుసు లాక్కునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో కిందపడిన వృద్ధురాలిని కొంతదూరం వరకు దొంగలు లాక్కొని వెళ్లారు. ఉదయం వాకింగ్‌కు వెళ్లి వస్తుండగా మరో మహిళ మెడలో గొలుసును దుండగులు చోరీ చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో గొలుసు చోరీల ఘటనలపై కేసు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు

మూడు కాసుల గొలుసు అపహరణ : ఇదే తరహాలో దానవాయిపేట పార్క్ సమీపంలో మరో దొంగతనం జరిగింది. ప్రతిరోజూ లాగే ఉదయం వాకింగ్‌ ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న ఒక మహిళను నిందితులు అడ్డుకున్నారు. ఆమె అప్రమత్తంగా లేని సమయం చూసి, మెడలోని మూడు కాసుల బంగారు గొలుసును క్షణాల్లో తెంచుకుని బైక్‌పై పరారయ్యారు. బాధితురాలు గట్టిగా కేకలు వేసేలోపే దొంగలు కంటిచూపు మేర నుంచి మాయమయ్యారు.

రంగంలోకి దిగిన పోలీస్ బృందాలు : బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. వరుస దొంగతనాలు జరిగిన ప్రాంతాలను పరిశీలించి, కేసులు నమోదు చేశారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. దొంగతనం జరిగిన మార్గాల్లో ఉన్న నిఘా నేత్రాలను (సీసీటీవీ కెమెరాలను) పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. రెడ్, బ్లాక్ కలర్ పల్సర్ బైక్ కదలికల ఆధారంగా నిందితుల రూట్ మ్యాప్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. నగర సరిహద్దుల్లో తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.

నగరవాసులకు పోలీసుల సూచనలు : ఈ నేపథ్యంలో మహిళలు, వృద్ధులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

  • ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో వాకింగ్‌కు వెళ్లేటప్పుడు ఒంటరిగా కాకుండా గుంపులుగా వెళ్లాలి.
  • నిర్మానుష్యంగా ఉండే రోడ్లు, సర్వీస్ రోడ్ల వైపు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
  • అపరిచిత వ్యక్తులు, బైక్‌లపై అనుమానాస్పదంగా తిరిగే వారి పట్ల నిఘా ఉంచాలి.
  • మెడలోని బంగారు ఆభరణాలు బయటకు కనిపించకుండా చీర కొంగు లేదా దుపట్టాతో కప్పి ఉంచుకోవాలి.

ఉదయం డ్యూటీ, సాయంత్రం చోరీలు - విద్యుత్‌శాఖ ఉద్యోగి నిర్వాకం

హెల్మెట్​ పెట్టుకుని బైక్​పై వచ్చి - ఇంటి ముందే చైన్​ స్నాచింగ్

Last Updated : June 3, 2026 at 2:47 PM IST

TAGGED:

CHAIN SNATCHING CASES
GOLD THIEFS ON ROADS
BIKE RIDERS CHAIN SNATCHERS
రాజమహేంద్రవరం చైన్ స్నాచర్లు
CHAIN SNATCHING

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