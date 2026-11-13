ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయానికి అడ్డుగా వాగులు - ప్రవాహాల మళ్లింపునకు రూ.324 కోట్ల అంచనాతో టెండర్లు
Adilabad Airport : ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో భాగంగా వాగులను దారి మళ్లించనున్నారు. మూడు వాగులను మళ్లించేందుకు రూ.324 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో టెండర్లను ఆహ్వానించారు.
Published : November 13, 2026 at 2:27 PM IST
ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. 2009 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా విమానాశ్రయం కోసం ప్రతిపాదించిన భూమిలో ప్రవహించే వాగులను మళ్లించేందుకు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
విమానాశ్రయాన్ని వరదల నుంచి రక్షించేందుకు ఎస్ఈ ప్రభుకల్యాణ్ నేతృత్వంలో నెలలుగా కసరత్తు చేశారు. కొత్తగా కాలువలను తవ్వించి నీటిని మళ్లించాలని నిర్ణయానికి వచ్చారు. మూడు వాగులను మళ్లించేందుకు రూ.324 కోట్లు అంచనా వ్యయంతో టెండర్లను ఆహ్వానించారు.
2.67 కిలోమీటర్ల పొడవైన కాలువ
అంకోలి వైపు వెళ్లే మార్గంలో బృందావన కాలనీ సమీపంలోని వంతెన కింద నుంచి కుమ్మరి కుంట, జువ్వి కుంటల నీరు ప్రవహిస్తుంది. ఇందిరమ్మ కాలని చివర కేఆర్కే కాలనీ వైపు నుంచి వచ్చే మరో వాగు కూడా దీనిలో కలుస్తుంది. ఇది ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ ప్రాంతంలో 2.2 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తుంది. ఈ నీటిని మళ్లించేందుకు రూ.57.49 కోట్లతో 2.67 కిలోమీటర్ల పొడవైన కాలువను తవ్వనున్నారు. ఇది ఇందిరమ్మ కాలనీ కచ్కంటి రోడ్డు పక్క నుంచి వెళ్తూ, కచ్కంటి గ్రామం చివరన చించుఘాట్ నుంచి వచ్చే మెట్ట వాగులో కలుపుతారు.
రూ.267.23 కోట్లు కేటాయింపు
చించుఘాట్ వైపు నుంచి వచ్చే వాగు బంగారుగూడ వంతెన కింద నుంచి ప్రవహించి, అనుకుంట గ్రామం వెనుక భాగంలో వెళ్తూ, ప్రతిపాదిత రన్వే ప్రాంతంలో 3.2 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తుంది. ఈ వాగును మళ్లించేందుకు రూ.267.23 కోట్లు కేటాయించారు. అనుకుంట గ్రామం వెనుక నుంచి కాలువను తవ్వి టాక్లీ గ్రామశివారు నుంచి వంపు తిరిగి, సత్నాల ప్రాజెక్టు నుంచి వచ్చే వాగులోకి మళ్లిస్తారు. దీనికోసం 4.5 కిలోమీటర్ల పొడవైన కాలువను నిర్మించనున్నారు.
"ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ స్థలం నుంచి మూడు వాగులను మళ్లించడానికి పటిష్టమైన కాలువల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందించాం. భవిష్యత్తులో భారీ వరదలు సంభవించినప్పటికీ విమానాశ్రయంలోకి నీరు ప్రవేశించకుండా అడ్డుకొనేందుకు రక్షణ గోడలు నిర్మిస్తున్నాం. కోతకు గురికాకుండా హైగ్రేడ్ కాంక్రీటుతో నిర్మించేలా చర్యలు తీసుకుంటాం" - సాగర్, ఏఈఈ, నీటిపారుదల శాఖ
వరదల నుంచి రక్షణ కల్పించడం
ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ స్థలం గుండా మొత్తం 5.4 కిలోమీటర్ల పొడవునా వాగులు ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ వాగులను విమానాశ్రయ సరిహద్దు బయటకు మళ్లించేందుకు కాలువలు తవ్వి టాక్లి గ్రామం శివారు నుంచి సాత్నాల ప్రాజెక్టు నుంచి వచ్చే వాగులో చేర్చనున్నారు. దీంతోపాటు పరిసరాల నుంచి వచ్చే వర్షపు నీటితో ఖానాపూర్ చెరువు కట్టకు ముప్పు కలిగించకుండా ఉండేందుకు రక్షణ చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
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