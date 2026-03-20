గుంటూరులో శునకాల స్త్వైరవిహారం - రోజుకు 50 కుక్క కాటు కేసులు
రోజురోజుకూ అధికమవుతున్న కుక్కల బెడద - వీధుల్లో స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తూ చిన్నారులపై దాడులు - శునకాల నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టిన జీఎంసీ అధికారులు - యుద్ధప్రాతిపదికన అందుబాటులోకి ఏబీసీ సెంటర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 4:09 PM IST
Stray Dog Menace in Guntur City: మనుషులకు మచ్చికగా ఉంటూ మనుగడ సాగించే శునకాలు మారుతున్న కాలంలో జనాలకు ప్రాణాంతకంగా తయారవుతున్నాయి. వాడవాడలా విచ్చలవిడిగా సంచరిస్తూ చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా దాడులకు తెగబడుతున్నాయి. స్వేచ్ఛగా సంచరించే శునకాల దెబ్బకు గుంటూరు నగరవాసులు బెంబేలెత్తుతున్నారు. రోజురోజుకూ అధికమవుతన్న కుక్కల బెడదకు అడ్డుకట్ట వేయాలని జీఎంసీ అధికారులను ప్రజలు కోరుతున్నారు.
వీధి కుక్కల స్త్వైరవిహారం: గుంటూరులో వీధి కుక్కల బారి నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే కార్పొరేషన్ సమావేశాల్లో జీఎంసీ అధికారులకు మెుర పెట్టుకున్నారు. నగరంలో ఏ వీధిలో చూసినా పదుల సంఖ్యలో వీధి కుక్కలు స్త్వైరవిహారం చేస్తూ చిన్నారులు, పాదచారుల మీద దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇటీవల నల్లచెరువులో వీధి కుక్కల దాడిలో ఓ చిన్నారికి తీవ్రగాయం కావడంతో లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే అతి కష్టం మీద బాధితుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ ఘటన మరువకముందే అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఏడేళ్ల అక్రమ్ అనే బాలుడిపై శునకాలు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. కుక్కల దాడిలో గతేడాది నగరంలో ఓ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోగా పలువురు పిల్లలు గాయపడ్డారు.
'గుంటూరులో నెలకు సగటున 3 వేల మంది కుక్కకాట్లతో జీజీహెచ్కు వైద్యం కోసం రావడం నగరంలో శునకాల స్త్వైర విహారానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. గతేడాది డిసెంబర్లో 3 వేల 590 మంది కుక్కల దాడిలో గాయపడి గుంటూరు జీజీహెచ్ లో రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారు. జనవరిలో 3516 మంది బాధితులు ఫిబ్రవరిలో 2983 మంది, మార్చి 15 వరకు 1186 మంది కుక్కల దాడి బారిన పడి రేబిస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. రోజుకు సగటున 50 మంది శునకాల దాడిలో గాయపడి జీజీహెచ్కు వచ్చి వైద్యం చేయించుకుంటుండగా ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్ని ఆశ్రయించే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది.' -రమణ యశస్వి, గుంటూరు జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్
ఏబీసీ సెంటర్కు కుక్కల తరలింపు: శునకాల దాడిలో గాయపడుతున్న బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతున్న క్రమంలో ప్రజల ఆందోళనల దృష్ట్యా కుక్కల నియంత్రణపై జీఎంసీ కమిషనర్ మయూర్ అశోక్ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. పొన్నూరు రోడ్డులో కొన్ని నెలలుగా నిర్మాణంలో ఉన్న యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ సెంటర్ను యుద్ధ ప్రాతిపదికన అందుబాటులోకి తెచ్చారు. స్పెషల్ డ్రైవ్ ఏర్పాటు చేసి కుక్కల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న నల్లచెరువుతో పాటు పాత గుంటూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి కుక్కలను ఏబీసీ సెంటర్కు తరలిస్తున్నారు. గుంటూరు ఏబీసీ సెంటర్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చే లోపు మంగళగిరి సెంటర్కూ తరలించి శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నట్లు కమిషనర్ మయూర్ ఆశోక్ తెలిపారు.
ఎండకాలంలో వేసవి తాపం వల్ల కుక్కల దాడులు పెరిగే అవకాశం ఉందని.. శునకాల బారి నుంచి తమను కాపాడాలని ప్రజలు జీఎంసీ అధికారులను కోరుతున్నారు. నగరంలో శునకాలకు వేగంగా కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు చేయాలని, యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సినేషన్ నిరంతరం కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
