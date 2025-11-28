ETV Bharat / state

కేవలం సర్పంచి గెలిస్తే సరిపోదు, వార్డు మెంబర్లు గెలవాలి - స్థానికంపై మారుతున్న పార్టీల వ్యూహాలు

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ప్రధాన పార్టీల వ్యూహాలు - స్థానిక సంస్థల సై ఆటలో గెలుపు వ్యూహాలు - వార్డు మెంబర్లు గెలవాలంటున్న పార్టీలు

Telangana Local Body Elections 2025
Telangana Local Body Elections 2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Telangana Local Body Elections 2025 : స్థానిక సంస్థల సై ఆట మొదలైంది. ఈ కుర్చీల ఆటలో గెలుపు ఎవరిని వరిస్తోందో అని అంతా ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మరి ఓటర్లు ఎటువైపు మొగ్గు చూపుతారనే దానిపై అంతా ఆధారపడి ఉంది. పంచాయతీ ఎన్నికలు అనగానే ప్రధాన పోటీ సర్పంచి కుర్చీ కోసమే. ఆ కుర్చీని గెలుపొందాలని ఆశావహులు అంతా అనుకుంటారు. కానీ మిగిలిన వార్డు మెంబర్ల స్థానాలను కూడా గెలిస్తేనే ఆ గ్రామంలో పట్టు సాధించవచ్చు.

కేవలం సర్పంచి పదవిని గెలుచుకోవటంపైనే దృష్టి పెడితే రాజకీయంగా మరో ప్రతికూలతను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉంటుందనేది పార్టీల ఆలోచన. గ్రామంలో ఏ పని చేయాలన్నా పంచాయతీ తీర్మానమే ప్రధానం కానుంది. మెజారిటీ వార్డు సభ్యులు ఆ నిర్ణయాన్ని సమ్మతించాలి.

ఓటర్ల ప్రసన్నం ముఖ్యం : ఈ క్రమంలో సర్పంచి అనే వ్యక్తి తనకు అనుకూలంగా ఉంటే వ్యక్తులనే వార్డుల నుంచి గెలిపించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క ఓటరు సర్పంచికి ఒక ఓటు, వార్డు మెంబర్​కు మరో ఓటు వేస్తారు. ఒకే పార్టీ మద్దతుతో బరిలో ఉన్న వారికే రెండు ఓట్లను వేస్తారనే గ్యారంటీ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే చేరో ఓటు వేద్దామని అనుకుంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొనే గ్రామంపై పూర్తిస్థాయి పట్టుకోసం రెండు పదవులను గెలుపొందేలా ప్రధాన పార్టీలు వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి.

తొలి విడతపైనే : డిసెంబరు 11వ తేదీన తొలి విడతతో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అదే రోజునే తొలి విడత ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. వీటి ప్రభావం రెండు, మూడో విడతలపై పడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మొదటి విడతలో ఎక్కువ మెజార్టీ వచ్చిన వారిపైనే రెండో, మూడో విడత ఓటర్లకు ఆకర్షణ ఉంటుంది. అందుకే మొదటి విడతలో సత్తా చాటాలనే వ్యూహాలతో నాయకులు ఉన్నారు. ఇందుకు కాంగ్రెస్​లో ప్రజాప్రతినిధులు, డీసీసీ అధ్యక్షులు మేజర్​ పంచాయతీల అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. గురువారం ఆశావహుల పేర్లపై ఆయా మండలాల నాయకులతో చర్చించారు. బీఆర్​ఎస్​ నేతలు కూడా దీక్షా దివస్​ సన్నాహక సమావేశాల సందర్భంలోనే ఈ అంశాన్ని కూడా చర్చిస్తున్నారు.

ఎంపిక బాధ్యత వారిదే : బరిలో నిలిపే అభ్యర్థుల కోసం ప్రధాన పార్టీలు ఇప్పటికే కసరత్తును ప్రారంభించేశాయి. రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా గెలుపు అవకాశాలు ఉన్న వారి పేర్లను సూచించాలని ఆయా పార్టీ నేతలు మండల, గ్రామస్థాయి ముఖ్య నాయకులకు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. సర్పంచి, వార్డు సభ్యుడి స్థానాలకు పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పేర్లు ఎంపిక చేసే పనిలో నిమగ్నం అయ్యారు. పోటీకి ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపే చోట మూడేసి పేర్లు సూచిస్తే కాంగ్రెస్​లో ఎమ్మెల్యేలు, బీఆర్​ఎస్​లో నియోజకవర్గ ఇన్​ఛార్జిలు వారిలో నుంచి ఒకరిని ఎంపిక చేయనున్నాయని తెలుస్తోంది. బీజేపీ సైతం బలంగా ఉన్న గ్రామాల నుంచి పోటీకి నిలిపే అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తోంది. వామపక్షాలు సైతం తమకు పట్టున్న గ్రామాల్లో పోటీకి నిలిపేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాయి.

