స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ - సిటీలో ఇప్పుడిదే ట్రెండ్
హైదరాబాద్లో స్ట్రేంజర్ మీట్, సింగిల్ మీట్ పేరిట వేదికలు - ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఈవెంట్ తేదీ ప్రకటన - అనూహ్య స్పందన వస్తోందంటున్న నిర్వాహకులు - అపరిచితుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు
Published : August 3, 2026 at 1:30 PM IST
Strangers Friendship Events In Hyderabad : నగరాల్లో ఉంటూ ఉద్యోగం చేసే యువత స్నేహంలో రోజుకో కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఉపశమనం పొందేందుకు భిన్నంగా దోస్తీలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో స్ట్రేంజర్ మీట్, సింగిల్ మీట్, స్పీడ్ డేటింగ్ వంటి పోస్టర్ల ట్రెండింగ్ వైరల్గా మారుతోంది. ఇలాంటి వేదికలు కొత్త మిత్రులతో జట్టు కట్టేందుకు చక్కని మార్గాలని వాటిని అనుసరించే వారు భావిస్తున్నారు. సిటీలో ఉంటూ సోలో లైఫ్, జాబ్లో టార్గెట్ల వెంట పరుగులు తీసేవారిని ఇవి రీఫ్రెష్ చేస్తాయని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అయితే నాణేనికి రెండు పార్శ్వాలు ఉన్నట్లే వీటిలో కూడా మంచి, చెడు ఉంటాయని అప్రమత్తత, అవగాహన కలిగి ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
అన్నింటి లక్ష్యం స్నేహమే : అపరిచితులతో దోస్తీకి వారధిగా ఉండే ఇలాంటి వేదికల సంప్రదాయం ఇలాగే పక్కాగా ఉంటుందని గట్టిగా చెప్పలేం. ఒక్కోదాని వైఖరి ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. కానీ అన్నింటి లక్ష్యం మాత్రం స్నేహమే. ఇంతకు ముందు ప్రత్యేక యాప్ల ద్వారా ఎన్నడూ పరిచయం లేని వారు కూడా మాట్లాడుకునేవారు. ఇప్పుడు ఈ తరహా ఈవెంట్లతో అపరిచితులను నేరుగా పరిచయం చేసుకునేలా చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. మీటప్ అంటూ అందర్నీ ఒక చోట పోగేసినప్పటికీ కొందరు తొందరగా నోరు విప్పరు. సరదాగా గడపడానికి వస్తుంటారు. వీరందరూ ఒకేదగ్గర కలుసుకోవడం ద్వారా అంతా కలిసిపోతారు.
'మీటప్ కోసం చాలా ఆసక్తి చూపుతున్నారు' : తమ దగ్గర ఉన్నంతసేపు తామే బాధ్యత వహిస్తామంటూ హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్లో మీటప్ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్న ఓ మహిళ వివరించారు. లిమిటెడ్ గెస్ట్లనే ఆహ్వానిస్తామని చెబుతున్నారు. మీటప్ తేదీని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటించిన వెంటనే పాల్గొనేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తారని ఆమె తెలిపారు. ఈవెంట్లో పాల్గొన్నవారికి మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సమయం కేటాయిస్తామంటున్నారు.
'మీటింగ్ ఈవెంట్లాగే ఇవి కూడా' : మీటప్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాల్గొన్న వారికి వెల్కమ్ డ్రింక్, స్నాక్స్ అందించి ఇతరులతో పరిచయం చేయిస్తామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈవెంట్ మొత్తం వారి పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతుందన్నారు. చర్చావేదికల మాదిరిగానే వీటిని నిర్వహిస్తామని, అందరి అంగీకారంతోనే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఉంటాయని అల్వాల్కు చెందిన మరో నిర్వాహకుడు తెలిపారు.
ఈవెంట్ వేదికలివే : రెస్టారెంట్లు, కెఫేలు, మాల్స్, పబ్లు, పార్కులు, రిసార్టులు, ఫాంహౌస్లు, ఇళ్లు
ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా : బంజారాహిల్స్, కొండాపూర్, మాదాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, కేపీహెచ్బీ, అల్వాల్, పంజాగుట్ట, కూకట్పల్లి
అక్కడ ఏంచేస్తారంటే : ఈవెంట్ మేనేజర్లు అతిథుల ఆధార్కార్డులు, పూర్తి బయోడేటా చూస్తారు. కావాల్సిన ఆహారం తినడం, నలుగురిని కలిపే ఆటలు, డ్యాన్స్ చేయడం, వారికి తెలిసిన టాలెంట్ చూపించడం, చివరి అరగంటలో నచ్చినవారితో సంభాషించడం, ఎవరికి ఇష్టమున్నట్లు వారుంటూనే భావసారూప్యత కలిగిన వ్యక్తులుంటే వారితో కలిసిపోవడం. ఒకవేళ ఔటింగ్ వెళ్తే అంతా సరదాగా గడిపేయడం.
వెళ్లే ముందు వీటి పట్ల ఆరా తీయాలి
- వెళ్లే ముందు భద్రత ఏర్పాట్ల గురించి తెలుసుకోవాలి
- మద్యం సేవించడం, పొగతాగడం అనుమతి ఉండే వాటిని దూరం పెట్టాలి
- ఇంట్లోనే ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నారంటే స్థానిక పోలీసులు, కమ్యూనిటీ నుంచి అనుమతి ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి
- అపరిచితులు మీకు చెబుతున్నవన్నీ వాస్తవాలేనా? వారి నిజాయతీ ఎంతో పరిశీలించాలి
- పబ్బులు, కెఫేల్లో రహస్యంగా పెట్టే పార్టీల పట్ల ఆలోచించాలి
- ఎంట్రీ ఫీజు తక్కువ చెప్పి రెస్టారెంట్, కెఫే బిల్లు అదనంగా వేయొచ్చు
- వ్యక్తిగత, ఆర్థిక విషయాలు అపరిచితులకు చెప్పకూడదు