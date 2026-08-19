విశ్వంలో తాజాగా బయటపడ్డ వింత ఆకృతి - ఏకంగా 10 వేల కోట్ల సూర్యుళ్ల స్థాయిలో వెలుగు
విశ్వంలో తాజాగా బయటపడ్డ వింత ఆకృతి - జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోపు ద్వారా వెలుగులోకి - హైదరాబాద్ మూలాలున్న రోహన్ నాయుడి పరిశోధనల ఘనత
Published : August 19, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 10:10 AM IST
Strange Shape Spotted In Universe : విశ్వంలో మనకు అంతుచిక్కని విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి. వాటిని కనుక్కొనేందుకే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఆ నేపథ్యంలోనే తాజాగా విశ్వంలో కనీవినీ ఎరుగని ఓ భారీ ఆకృతి వెలుగులోకి వచ్చింది. దానిని అమెరికా శాస్త్రవేత్తల బృందం గుర్తించింది. రోదసిలో ఉన్న జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోపు (జేడబ్ల్యూఎస్టీ) ద్వారా బయటపడింది. ఇది సౌర కుటుబం కన్నా పెద్దదిగా ఉంది. ఏకంగా 10 వేల కోట్ల సూర్యుళ్ల స్థాయిలో వెలుగుతోంది. దీనిని కొత్తరకం ఖగోళ వస్తువుగా వర్గీకరించాల్సి ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ విశేషం ఏంటి అంటే ఈ అమెరికా బృందానికి హైదరాబాద్లో జన్మించిన రోహన్ నాయుడు నేతృత్వం వహించారు.
పూర్తి వివరాలు ఇవే! : తొలినాటి విశ్వానికి సంబంధించిన గెలాక్సీల కోసం అమెరికాలోని మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ)కి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఈ పరిశోధన చేశారు. అలా గాలిస్తున్న తరుణంలోనే పరిశోధకులకు ఈ ఆకృతి తారసపడింది. మొదట ఇది ఎర్ర చుక్కలా కనిపించింది. కానీ జేడబ్ల్యూఎస్టీ ద్వారా దీన్ని నిశితంగా పరిశీలించాక అసలు విషయం బయటపడింది. దాని ప్రకాశవంతమైన వెలుగులు చూసి అది సాధారణ నక్షత్రం కాదని శాస్త్రవేత్తలు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు.
బిగ్ బ్యాంగ్ ఏర్పడినా కొద్ది కాలానికే : అయితే దీని వెలుగులు చూసి శాస్త్రవేత్తలు మరింత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అయితే దాని ఆకృతి ఏ గెలాక్సీ, కృష్ణబిలంతో సరిపోలడం లేదని తెలిసింది. దాంతో అది విశ్వం ఆవిర్భావానికి కారణమైన బిగ్ బ్యాంగ్ పరిణామం ఏర్పడిన కొద్దికాలానికే రూపుదాల్చిందని భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఖగోళ వస్తువులను కృష్ణబిల నక్షత్రాలుగా వర్గీకరించాలని శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు.
ఆ వస్తువులో ఏముంది? : ఆ వింత ఖగోళ వస్తువులో సూర్యుడి కన్నా లక్ష రెట్లు భారీగా ఉన్న కృష్ణబిలం ఉండొచ్చని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి ఎంఓఎం-బీహెచ్-1 అని పేరు పెట్టారు. ఆ వస్తువు చుట్టూ ఒక హైడ్రోజన్ వాయు వలయం ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు. దాంతో అది సౌర కుటుంబమంతా పెద్దగా ఉండే నక్షత్రంలా కనిపిస్తోందని వివరించారు. అయితే మాములు తారలు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతే ఇది మాత్రం తన లోపలికి వచ్చి పడుతున్న పదార్థాల ద్వారా శక్తిని ఒడిసిపడుతుండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ ఖగోళ వస్తువులో ప్రధానంగా హైడ్రోజన్, హీలియం మాత్రమే ఉన్నాయని పరిశోధకుల చెబుతున్నారు.
ఇంజనీరింగ్ వదిలేసి ఖగోళశాస్త్రంలోకి : హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన రోహన్ నాయుడు మొదట ఇంజినీరింగ్లో చేరారు. కానీ అది పెద్దగా ఆసక్తి అనిపించకపోవటంతో ఆ చదువును మధ్యలోనే వదిలేశారు. అలా 18 ఏళ్ల వయసులో సింగపూర్లోని యేల్-ఎన్యూఎస్ కాలేజీలో చేరారు. అక్కడ ఖగోళశాస్త్రంపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలోని హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరారు. 2022లో ఖగోళశాస్త్రంలో పీహెచ్డీ పట్టా అందుకున్నారు. బిగ్ బ్యాంగ్ తర్వాత విశ్వంలో ఏర్పడిన తొలి గెలాక్సీలపై ఆయన పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.
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