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విశ్వంలో తాజాగా బయటపడ్డ వింత ఆకృతి - ఏకంగా 10 వేల కోట్ల సూర్యుళ్ల స్థాయిలో వెలుగు

విశ్వంలో తాజాగా బయటపడ్డ వింత ఆకృతి - జేమ్స్​ వెబ్​ స్పేస్​ టెలిస్కోపు ద్వారా వెలుగులోకి - హైదరాబాద్‌ మూలాలున్న రోహన్‌ నాయుడి పరిశోధనల ఘనత

STRANGE SHAPE SPOTTED IN UNIVERSE
STRANGE SHAPE SPOTTED IN UNIVERSE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:10 AM IST

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Strange Shape Spotted In Universe : విశ్వంలో మనకు అంతుచిక్కని విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి. వాటిని కనుక్కొనేందుకే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఆ నేపథ్యంలోనే తాజాగా విశ్వంలో కనీవినీ ఎరుగని ఓ భారీ ఆకృతి వెలుగులోకి వచ్చింది. దానిని అమెరికా శాస్త్రవేత్తల బృందం గుర్తించింది. రోదసిలో ఉన్న జేమ్స్​ వెబ్​ స్పేస్​ టెలిస్కోపు (జేడబ్ల్యూఎస్‌టీ) ద్వారా బయటపడింది. ఇది సౌర కుటుబం కన్నా పెద్దదిగా ఉంది. ఏకంగా 10 వేల కోట్ల సూర్యుళ్ల స్థాయిలో వెలుగుతోంది. దీనిని కొత్తరకం ఖగోళ వస్తువుగా వర్గీకరించాల్సి ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ విశేషం ఏంటి అంటే ఈ అమెరికా బృందానికి హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన రోహన్‌ నాయుడు నేతృత్వం వహించారు.

Rohan Naidu
రోహన్‌ నాయుడు (Eenadu)

పూర్తి వివరాలు ఇవే! : తొలినాటి విశ్వానికి సంబంధించిన గెలాక్సీల కోసం అమెరికాలోని మసాచుసెట్స్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ)కి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఈ పరిశోధన చేశారు. అలా గాలిస్తున్న తరుణంలోనే పరిశోధకులకు ఈ ఆకృతి తారసపడింది. మొదట ఇది ఎర్ర చుక్కలా కనిపించింది. కానీ జేడబ్ల్యూఎస్‌టీ ద్వారా దీన్ని నిశితంగా పరిశీలించాక అసలు విషయం బయటపడింది. దాని ప్రకాశవంతమైన వెలుగులు చూసి అది సాధారణ నక్షత్రం కాదని శాస్త్రవేత్తలు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు.

బిగ్‌ బ్యాంగ్‌ ఏర్పడినా కొద్ది కాలానికే : అయితే దీని వెలుగులు చూసి శాస్త్రవేత్తలు మరింత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అయితే దాని ఆకృతి ఏ గెలాక్సీ, కృష్ణబిలంతో సరిపోలడం లేదని తెలిసింది. దాంతో అది విశ్వం ఆవిర్భావానికి కారణమైన బిగ్​ బ్యాంగ్​ పరిణామం ఏర్పడిన కొద్దికాలానికే రూపుదాల్చిందని భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఖగోళ వస్తువులను కృష్ణబిల నక్షత్రాలుగా వర్గీకరించాలని శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు.

ఆ వస్తువులో ఏముంది? : ఆ వింత ఖగోళ వస్తువులో సూర్యుడి కన్నా లక్ష రెట్లు భారీగా ఉన్న కృష్ణబిలం ఉండొచ్చని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి ఎంఓఎం-బీహెచ్​-1 అని పేరు పెట్టారు. ఆ వస్తువు చుట్టూ ఒక హైడ్రోజన్‌ వాయు వలయం ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు. దాంతో అది సౌర కుటుంబమంతా పెద్దగా ఉండే నక్షత్రంలా కనిపిస్తోందని వివరించారు. అయితే మాములు తారలు న్యూక్లియర్​ ఫ్యూజన్​ ద్వారా శక్తిని పొందుతే ఇది మాత్రం తన లోపలికి వచ్చి పడుతున్న పదార్థాల ద్వారా శక్తిని ఒడిసిపడుతుండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ ఖగోళ వస్తువులో ప్రధానంగా హైడ్రోజన్​, హీలియం మాత్రమే ఉన్నాయని పరిశోధకుల చెబుతున్నారు.

ఇంజనీరింగ్​ వదిలేసి ఖగోళశాస్త్రంలోకి : హైదరాబాద్​లో పుట్టి పెరిగిన రోహన్​ నాయుడు మొదట ఇంజినీరింగ్​లో చేరారు. కానీ అది పెద్దగా ఆసక్తి అనిపించకపోవటంతో ఆ చదువును మధ్యలోనే వదిలేశారు. అలా 18 ఏళ్ల వయసులో సింగపూర్​లోని యేల్‌-ఎన్‌యూఎస్‌ కాలేజీలో చేరారు. అక్కడ ఖగోళశాస్త్రంపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలోని హార్వర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరారు. 2022లో ఖగోళశాస్త్రంలో పీహెచ్‌డీ పట్టా అందుకున్నారు. బిగ్‌ బ్యాంగ్‌ తర్వాత విశ్వంలో ఏర్పడిన తొలి గెలాక్సీలపై ఆయన పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.

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Last Updated : August 19, 2026 at 10:10 AM IST

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MIT SCIENTISTS NEW DISCOVERY
విశ్వంలో వింత వస్తువు వెలుగులోకి
STRANGE SHAPE SPOTTED IN UNIVERSE

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