ETV Bharat / state

మాఘ పౌర్ణమి వచ్చిందంటే ఆ ఊరంతా ఖాళీ - 'అగ్గిపాడు' పేరిట వినూత్న ఆచారం

తలారిచెరువు గ్రామంలో వినూత్న ఆచారం - 'అగ్గిపాడు' పేరిట మాఘమాసం పౌర్ణమి రోజున ఊరు ఖాళీ చేస్తున్న గ్రామస్థులు - కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం - అడవి బాట పడుతున్న గ్రామస్థులు

Strange Custom In Tallaricheruvu Village
Strange Custom In Tallaricheruvu Village (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Strange Custom In Tallaricheruvu Village : మాఘమాసం పౌర్ణమి వచ్చిందంటే చాలు, ఆ ఊర్లో చిన్న అలికిడి కూడా ఉండదు. ఆ రోజు అగ్గీ వెలిగించరు. ఇళ్లకు తాళాలు వేసి ఉంటాయి. గ్రామంలో కనీసం ఒక్క దీపం కూడా వెలగదు, నిప్పురవ్వ కూడా కనిపించదు. పెంపుడు జంతువులు, పశుపక్షాదులతో సహా గ్రామమంతా ఖాళీ చేసి అడవి బాట పడతారు. మరుసటి రోజు తిరిగి తమ ఇళ్లకు చేరుకుంటారు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మండలంలోని తలారిచెరువు గ్రామంలో కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ వినూత్న ఆచారాన్ని 'అగ్గిపాడు' అని పిలుస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఆదివారం నాడు గ్రామస్థులందరూ ఈ సంప్రదాయాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పాటించారు.

600 సంవత్సరాల క్రితం : గ్రామపెద్దల కథనం మేరకు అనంతపురం జిల్లా తలారిచెరువులో సుమారు వెయ్యి మందికిపైగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. తాడిపత్రి పట్టణానికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో అంభుజా (పెన్నా) సిమెంట్స్ ఫ్యాక్టరీ పక్కనే ఊరుచింతల పంచాయతీలోని మజారాలో వున్న గ్రామం తలారిచెరువు. 600 సంవత్సరాల క్రితం గ్రామంలో ఓ బ్రాహ్మణుడు తన అనుచరులతో కలిసి గ్రామంపై దాడి చేసి దొరికిన ధాన్యం, ధనం, బంగారం దోచుకుని వెళుతుండగా గ్రామస్థులు దాడి చేసి అతన్ని తీవ్రంగా కొట్టి హతమార్చారు.

మాఘ పౌర్ణమి వచ్చిందంటే ఆ ఊరంతా ఖాళీ - 'అగ్గిపాడు' పేరిట వినూత్న ఆచారం (ETV)

బ్రాహ్మణుడి శాపం : ఆ బ్రాహ్మణుడు మరణించే ముందు గ్రామం సుభిక్షంగా వుండరాదని, బ్రాహ్మణ హత్య మహా పాపమని, పుట్టిన వెంటనే బిడ్డలు మరణిస్తూ కరువు కాటూకాలతో అల్లాడుతూ నష్టపోవాలని శపించడం జరిగిందన్నారు. అప్పటి నుంచి గ్రామంలో వంటలు పండక, పుట్టిన బిడ్డలు మరణిస్తుండడంతో కొంత మంది మేధావులు, గ్రామపెద్దలు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి పట్టణానికి వెళ్లి అక్కడి జ్యోతిష్యున్ని కలవాలని సలహా ఇచ్చారు. దీంతో కొందరు వెళ్లి జ్యోతిషులను కలిసి సమస్యకు పరిష్కారం అడిగారు. ఆ జ్యోతిషున్ని కలిసిన గ్రామ పెద్దలకు జ్యోతిషుడు గ్రామంలోని వారు మాఘ చతుర్థదశి అర్ధరాత్రి నుంచి పౌర్ణమి అర్ధరాత్రి వరకు ఆ గ్రామంలో ఎలాంటి అగ్గి గాని, కనీసం వెలుతురు కూడా ఉండకుండా ఇళ్లకు తాళాలు వేసి, ఒక్కరోజుపాటు ఊరు విడిచి గ్రామం వదిలి దక్షిణంవైపు వెళ్లాలని సూచించారు. ఆయన సలహా మేరకు అప్పటి నుంచి మాఘ చతుర్దశి అర్ధరాతి నుంచి మాఘ పౌర్ణమి అర్ధరాత్రి వరకు ప్రజలు ‘అగ్గిపాడు’ పేరుతో ఊరి బయటకు వెళ్తారు.

మాఘపౌర్ణమి దాటిన తర్వాత అంతా గ్రామానికి : అగ్గిపాడు ఆచారాన్ని పాటిస్తూ గ్రామానికి దక్షిణం వైపువున్న హాజవలి దర్గాకు వెళ్లి ఒక రోజు అక్కడే బంధువులతో కలిసి, వారితో గడిపి ఆటపాటలు, వనభోజనాలతో సరదాగా గడుపుతారు. గ్రామంతో పాటు వారి బంధువులు అందరు కలిసి హాజివలి దర్గాలో పశువులు, పిల్లాపాపలు, ముసలివారితో సహా గ్రామం వదిలి మాఘచతుర్ధశి అర్ధరాత్రి నుంచి మాఘపౌర్ణమి అర్ధరాత్రి వరకు గ్రామంలో అగ్గిగాని, లైట్లుగాని వెలిగించకుండా ఆచారం కొనసాగిస్తున్నారు. మాఘపౌర్ణమి దాటిన తర్వాత అంతా గ్రామానికి చేరుకొని ఇళ్లను శుద్ధి చేసుకుని యథావిధిగా జీవనం సాగిస్తారు. ఈ ఆచారాన్ని ఆదివారం కొనసాగించారు.

"మాఘమాసం పౌర్ణమి రోజు ఊరు మొత్తం ఎందుకు ఖాళీ చేస్తామంటే, 600 సంవత్సరాల క్రితం ఓ బ్రాహ్మణుడు, మా గ్రామాన్ని దోచేస్తుండగా, గ్రామంలో ఉన్న వారు అతడిని హతమార్చారు. ఆ సమయంలో అతను మా గ్రామాన్ని శపించాడు. దాని వల్ల గ్రామంలో పంటలు పండక, పుట్టిన బిడ్డలు మరణిస్తుండేవారు. ఆ క్రమంలో గ్రామంలో కొంత మంది ఒక జ్యోతిషుని దగ్గరకు వెళ్తే, మాఘ చతుర్థశి అర్ధరాత్రి నుంచి పౌర్ణమి అర్ధరాత్రి వరకు ఆ గ్రామంలో ఎలాంటి అగ్గి గానీ కనీసం వెలుతురు కూడా ఉండకుండా ఇళ్లకు తాళాలు వేసి, ఒక్కరోజుపాటు ఊరు విడిచి గ్రామం వదిలి దక్షిణంవైపు వెళ్లాలని సూచించారు. అప్పటి నుంచి ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నాం." - గ్రామస్థులు, తలారిచెరువు

ఈత కొమ్మలతో కొట్టుకున్న యువకులు - గిరిజనుల వింత ఆచారం 'జట్టీపరాబ్‌'

అదరహో 'అరకు ఉత్సవ్​ - 2026' - అలరించిన ఆదివాసీ ఫ్యాషన్‌ షో

TAGGED:

TALLARICHERUVU STRANGE CUSTOM
STRANGE CUSTOM IN TALLARICHERUVU
తలారిచెరువులో వినూత్న ఆచారం
DIFFERENT CUSTOM IN THALLARICHERUVU
TALLARICHERUVU STRANGE CUSTOM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.