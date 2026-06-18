అభినవ్ బింద్రా ఆదర్శం - ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడల్ లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్న సాయికౌశిక్
క్రాస్ బో క్రీడలో రాణిస్తున్న యువ షూటర్ - పలు విభాగాల్లో 140 పతకాలు సాధించిన సాయికౌశిక్ - ఏపీ 2022 సాంస్కృతిక విభాగంలో 2 నంది అవార్డులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 1:53 PM IST
Story on Young Shooter Sai Kaushik : చిన్న వయసులోనే పెద్ద విజయాలు సాధించాడు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 140 పతకాలు సాధించాడు. కృషి ఉంటే ఏదైనా చేయగలమని నిరూపించాడు. విశాఖకు చెందిన సాయి కౌశిక్. క్రాస్ బోలో ఒలంపిక్ పతకమే లక్ష్యంగా సాగిపోతూనే స్విమ్మింగ్లోనూ ఆరితేరాడు. ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాడు. అభినవ్ బింద్రాను ఆదర్శంగా తీసుకుని తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో ముందుకు సాగిపోతున్న సాయి కౌశిక్పై యువ ప్రత్యేక కథనం.
తక్కువ కాలంలోనే మెళకువలు నేర్చుకుని: ఈ యువ షూటర్ పేరు సాయి కౌశిక్. విశాఖ సీతమ్మధార హెచ్బీ కాలనీలో నివసిస్తున్న శ్రీనివాస్, సంధ్యా కల్యాణిల కుమారుడు. చిన్నప్పటి నుంచి వెస్ట్రన్ డ్యాన్స్ నేర్చుకుని 2019 బ్యాంకాక్లో ప్రతిష్ఠాత్మక ఇంటర్నేషనల్ డాన్స్ గ్రూప్ ఫెస్ట్లో బహుమతి గెలుచుకున్నాడు. డ్యాన్సర్ అవుదామనుకున్నా కొవిడ్ సమయంలో తన లక్ష్యాన్ని మార్చుకున్నాడు కౌశిక్. క్రాస్ బౌ షూటింగ్ వైపు ఆసక్తి మళ్లింది. అర్జున అకాడమీ హెడ్ కోచ్ ఉమాశంకర్ నేతృత్వంలో వివిధ విభాగాల్లో శిక్షణ పొందాడు. క్రాస్ బోలో తక్కువ కాలంలోనే మెళకువలు నేర్చుకున్నాడు. ఫలితంగా జాతీయ స్థాయిలో 5 పతకాలు సాధించాడు.
ఒలింపిక్ పతకమే లక్ష్యంగా: ఆగ్రాలో జరిగిన వరల్డ్ క్రాస్ బో షూటింగ్లో రెండు పతకాలు గెలిచి సత్తా చాటాడు. ఒలింపిక్ పతకమే లక్ష్యంగా సాయి కౌశిక్ ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఒక్క క్రాస్ బౌ షూటింగ్ లోనే 20 పతకాలు సాధించాడు. డ్యాన్స్, మోడలింగ్ వంటి సాంస్కృతిక అంశాల్లో 120 పతకాలతో పాటు టాలెంటెడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి 2 సార్లు రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు అందుకున్నాడు. విశాఖలో అనేక క్రీడా, సాంస్కృతిక సంస్థలు కౌశిక్ను సత్కరించాయి.
కొవిడ్ సమయంలో రైఫిల్ షూటింగ్: నాలుగేళ్ల వయసు నుంచి మోడలింగ్, స్విమింగ్, డ్యాన్స్లో సాయికౌశిక్ ప్రతిభ చూపించాడు. కొవిడ్ సమయంలో రైఫిల్ షూటింగ్ ఎంపిక చేసుకుని వేసవి శిబిరంలో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపాడు. కోచ్ ఆశ్చర్యపోయి క్రాస్ బో షూటింగ్లో శిక్షణ ఇవ్వడంతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై విజయం సాధించాడు. కేవలం చదువే కాదు, ఆటల్లో కూడా ప్రోత్సాహం ఇస్తే పిల్లలు దేశం గర్వించే గొప్ప వ్యక్తులుగా తయారవుతారని సాయి కౌశిక్ తండ్రి అంటున్నారు.
"చిన్నప్పటి నుంచి వెస్ట్రన్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నాను. డ్యాన్సర్ అవుదామనుకున్నా కానీ షూటింగ్పై ఉన్న ఆసక్తితో స్పోర్ట్స్ కెరీర్ను ఎంచుకున్నాను. తక్కువ సమయంలోనే క్రాస్ బోలో మెళకువలు నేర్చుకున్నాను. జాతీయ స్థాయిలో 5 పతకాలు సాధించాను. ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాలన్నదే నా లక్ష్యం." -సాయికౌశిక్, ఇంటర్నేషనల్ క్రాస్ బో క్రీడాకారుడు
తమ కుమారుడికి కష్టపడేతత్వం ఎక్కువ అని, అందుకే ఇన్ని అవార్డులు, పతకాలు గెలుచుకోగలిగాడు అని అంటున్నారు తల్లి సంధ్య. చిన్న వయసులోనే అసాధారణ ప్రతిభ కనబరుస్తూ లక్ష్యాన్ని చేరేందుకు సాయికౌశిక్ సిద్ధమవుతున్నాడు. ఎప్పటికైనా భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించి బంగారు పతకం సాధించే దిశగా కృషి చేస్తున్నాడు.
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