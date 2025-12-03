దేశవిదేశాల్లో 'కొండవెలగాడ'కు గుర్తింపు - ఖేలో ఇండియా 'వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌'లో పల్లవికి పసిడి

ETV Bharat / state

Weight Lifter Sanapathi Pallavi From Vizianagaram District: సాధారణంగా అమ్మాయిలు ఆటల్లోకి రావడం తక్కువ. అందులోనూ పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌, వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్ వంటి క్రీడలు అంటే కొందరు మాకొద్దంటారు. కానీ ఈ అమ్మాయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడినా ఆత్మ స్థైర్యంతో ముందడుగు వేసింది. ఆమె ఏ పోటీకి వెళ్లినా పతకంతో తిరిగొస్తుంది. ఏ టోర్నీలో అడుగుపెట్టినా జ్ఞాపికతో జతకడుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆటలోనే పతకాలు గెలుస్తోంది. వెయిట్​ లిఫ్టింగ్​లో జిల్లా, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. ఈ క్రీడా కుసుమం కథేంటో తన ప్రయాణం ఎలా సాగుతుందో మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కుటుంబ నేపథ్యం: విజయనగరం జిల్లా కొండవెలగాడ గ్రామానికి చెందిన క్రీడాకారిణి శానపతి పల్లవి. తల్లిదండ్రులు లక్ష్ముంనాయుడు, నాగమణి. వీరు వ్యవసాయ కూలీలు. వారు కుమార్తె ఆసక్తిని గుర్తించి ప్రోత్సహించారు. తొలుత పల్లవి సొంతంగానే సాధన చేసింది. తర్వాత శిక్షకుడు చల్లా రాము వద్ద క్రీడలో మెలకువలు నేర్చుకుంది. వెయింట్​ లిఫ్టింగ్​లో పట్టుదలతో రాణించింది. అంతర్జాతీయ వేదికల్లోనూ పల్లవి సత్తా చాటింది. ప్రస్తుతం ఈమె విజయనగరంలో బొత్స గురునాయుడు డిగ్రీ కళాశాలలో చదువుతోంది.

దేశవ్యాప్తంగా 'కొండవెలగాడ'కి గుర్తింపు: ఏదైనా ప్రాంతం పేరు చెప్పగానే అక్కడ ప్రత్యేక వంటకాలు, ప్రసిద్ధమైన దేవాలయాలు, చారిత్రక కట్టడాలు మొదలైనవి చెబుతుంటారు. కొన్నిసార్లు అయితే ఆ ప్రదేశాలు పేర్లు కంటే అక్కడి ప్రత్యేకతలు ప్రసిద్ధి చెందుతాయి. అదే విధంగా కొండవెలగాడ గ్రామం పేరు చెప్పగానే అందరికీ ఠక్కున గుర్తుకొచ్చేది వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌.

చిన్ననాటి నుంచి ఆసక్తి: ఈ గ్రామానికి చెందిన ఎందరో క్రీడాకారులు వివిధ వేదికలపై ప్రతిభ కనబరిచారు. వారి ఆట చూస్తుండడంతో పల్లవికి చిన్నప్పటీ నుంచి ఈ క్రీడపై ఆసక్తి పెరిగింది. అలా ప్రారంభించిన ఆట నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చింది. దేశ విదేశాల్లో కొండవెలగాడకు గుర్తింపు తీసుకొస్తోంది. వెయిట్​ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో సత్తా చాటుతోంది. ఈమె పతకాలను కొల్లగొడుతోంది. 5 రోజుల కిందట రాజస్థాన్‌లో జరిగిన ఖేలో ఇండియా జాతీయ స్థాయి వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ పోటీలో ఈమె ప్రతిభ కనబర్చింది. పల్లవి బంగారు పతకం సాధించింది.

సాధించిన విజయాలు: 2020లో గువాహటిలో జరిగిన జాతీయస్థాయి ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్‌ పోటీలో కాంస్యం గెలిచింది. 2021లో ఉత్తరప్రదేశ్‌లో నిర్వహించిన జాతీయస్థాయి యూత్, జూనియర్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో రజతం, అదే ఏడాది భువనేశ్వర్‌లో జరిగిన జాతీయ యూత్, జూనియర్, సీనియర్‌ విభాగాల్లో పసిడి, రెండు రజత పతకాలు సాధించింది.

2022 హరియాణా, ఉజ్బెకిస్థాన్‌లో నిర్వహించిన ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్, ఏషియన్‌ జూనియర్స్‌ పోటీల్లో పసిడి పతకాలు సొంతం చేసుకుంది. ఇటీవల మహిళా విభాగంలో జాతీయ స్థాయి అంతర విశ్వవిద్యాలయాల ఖేలో ఇండియా పోటీల్లో 69 కిలోల విభాగంలో స్నాచ్‌ 90 కిలోలు, క్లీన్‌ అండ్‌ జర్క్‌లో 110 కిలోలు కలిపి 200 కిలోలు బరువులు ఎత్తి ఔరా అనిపించింది ఈ యువతి. స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుంది. భవిష్యత్తులో కామన్‌వెల్త్‌ పోటీల్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా నిరంతరం సాధన చేస్తున్నట్లు ఆమె చెబుతోంది.

