వస్త్రాలపై రామాయణ ఘట్టాలు - కలంకారీలో విజయలక్ష్మికి జాతీయ అవార్డు
రంగుల పరిమళం, చేతిలో కలం ఇవే ఆమె లోకం - రామాయణాన్ని కలంకారీ రూపంలో గీయడంతో గుర్తింపు - దేశంలోనే కలంకారీతో జాతీయ అవార్డు సాధించిన మొట్టమొదటి మహిళ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 10:16 AM IST
Success Story of National Awardee Vijayalakshmi: ఒకప్పుడు ఆ ఊళ్లో మహిళల దినచర్యంతా వ్యవసాయం చుట్టూనే సాగేది. కానీ విజయలక్ష్మి ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేశారు. అక్కడివారికి కలంకారీ కళను పరిచయం చేశారు. రామాయణ ఘట్టాలను వస్త్రాలపై ఆవిష్కరిస్తూ తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారామె. ఆ చిత్రకళా ప్రయాణం ఆమెకు తాజాగా జాతీయ పురస్కారాన్నీ తెచ్చిపెట్టింది. తన విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
విజయలక్ష్మిది శ్రీకాళహస్తి. వీరిది కళాకారుల కుటుంబం. రంగుల పరిమళం, చేతిలో కలం ఇవే ఆమె ప్రపంచం. కలంకారీ కళను చూస్తూ నాన్న దగ్గర ఓనమాలు నేర్చుకుంటూ పెరిగారు. తొలి గురువు ఆయనే. 10వ తరగతి పూర్తయ్యాక విజయలక్ష్మి చిన్నాన్న మునికృష్ణారెడ్డి ఆమె కళకి మరింత మెరుగులు దిద్దారు. అయితే స్ఫూర్తి మాత్రం అక్క మునిరత్నమ్మే అని చెబుతున్నారు.
దేశంలోనే కలంకారీతో జాతీయ అవార్డు సాధించిన మహిళగా ఆమె పేరు మారుమోగుతోంటే చూసి అక్క అడుగుజాడల్లో నడవాలని నిర్ణయించుకున్నారామె. పెళ్లయ్యాక వెంకటగిరి మండలంలోని కుప్పంపల్లికి వచ్చారు. 'మారుమూల గ్రామం నా కళకు ఆదరణ ఉంటుందా? ఇంతటితో ప్రయాణం ఆగిపోతుందేమో అని నాలో ఎన్ని ప్రశ్నలో! కానీ, నాన్న ఎప్పుడూ ‘ఆడపిల్లలు తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలమ్మా అని చెబుతుండేవారు. అంతేకాదు, నువ్వు నేర్చుకున్న కళ అంతరించిపోకుండా చూసుకోవాలి. దాంతో తోటివారికీ ఉపాధి కల్పించగలగాలి’ అనే వారు. ఆ మాటలే నన్ను ముందుకు నడిపాయి. మావారు, తమ్ముడు కూడా అండగా నిలవడంతో చిన్న కుటీర పరిశ్రమను మొదలుపెట్టాను. నాకంటూ ప్రత్యేకత చాటాలనుకుని వస్త్రంపై కలంకారీతో రామాయణ ఇతివృత్తాల్ని చిత్రించడం మొదలుపెట్టాను. సీతమ్మ అరణ్యవాస కష్టాలు, హనుమంతుని భక్తి, రామ పట్టాభిషేకం ఇలా ప్రధాన ఘట్టాలన్నీ ఆవిష్కరిస్తూ వచ్చానని' విజయలక్ష్మి తెలిపారు.
ఒకవైపు బాధ్యతలు, మరోవైపు కళ: కానీ ఇదంతా ఒకరోజులోనో, నెలలోనో సాధ్యమా? ప్రతి రేఖలో జీవం ఉండాలి. చూసేవారికి త్రేతాయుగం కళ్ల ముందు కదలాలి అనుకున్నారు. రోజూ కొంత సమయాన్ని కేటాయించారు. ఒక ఘట్టం పూర్తయ్యాక దాన్ని సహజ రంగులతో ఉడకబెట్టడం, ఆపై ఆరబెట్టేవారు. వాతావరణం తేమగా ఉంటే రోజుల తరబడి ఎదురుచూడాల్సి వచ్చేదని తెలిపారు.
కొన్నిసార్లు అనుకున్న రంగు రాకపోతే మళ్లీ మొదట్నుంచి మొదలుపెట్టేవారు. ఒకవైపు అత్తారింట్లో బాధ్యతలు, మరోవైపు కళ రెండూ సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చారు. అలా పూర్తి చేయడానికి 3 ఏళ్లు ఓపికగా శ్రమించారు. ఆ కష్టానికి ఫలితంగా రాష్ట్రపతి ప్రశంసలతో పాటు ఆమె చేతుల మీదుగా ఇటీవల జాతీయ అవార్డు అందుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు.
నిజం చెప్పాలంటే అవార్డుల కన్నా నా దగ్గర పనిచేసే మహిళల కళ్లలో కనిపించే ఆనందమే నాకు ఎక్కువ సంతోషాన్నిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఊళ్లో మహిళలు ఒకప్పుడు కలుపు తీయడానికి, ఇతర వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లేవాళ్లు. పని ఉంటే సరే! లేదంటే ఖాళీగానే ఉండేవారు. అది చూసి నాకు చాలా బాధేసింది అని అన్నారు.
30 మంది మహిళలకి జీవనోపాధి: వాళ్లందరినీ పిలిచి కలంకారీ కళను విజయలక్ష్మి నేర్పించారు. ప్రస్తుతం 40 మందికి పైగా నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్లంతా నేర్పుగా చీరలపై చిత్రాలు గీస్తోంటే గర్వంగా అనిపిస్తుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'వాళ్లు ‘అక్కా కూలి పనుల కంటే ఇదే గౌరవంగా ఉంది. ఇంటి పట్టునే ఉండి డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాం’ అని చెబుతోంటే నా జన్మ ధన్యమైంది అనిపిస్తుంది. 30 మంది మహిళలకి జీవనోపాధినీ కల్పిస్తున్నా' గర్వంగా ఉందని విజయలక్ష్మి తెలిపారు.
మారుమూల గ్రామాల్లో ఎన్నో ఇబ్బందుల మధ్య కళల్ని కాపాడుకోవడం శ్రమతో కూడుకున్న పని. ప్రభుత్వం స్పందించి ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లకి వర్క్షాప్లు నిర్వహించడం, నేర్చుకునే వాళ్లకి స్టైపెండ్ ఇవ్వడం లాంటివి చేస్తే మరెన్నో అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు. శిక్షణ కేంద్రాలను గ్రామాల్లోకీ తీసుకు వస్తే ఎంతోమంది మహిళల జీవితాలు రంగులమయం అవుతాయి. నా వరకూ ఈ కలంకారీ కళను కాపాడుతూ, కొందరినైనా ఆర్థికంగా నిలబెట్టడమే లక్ష్యమని విజయలక్ష్మి తెలిపారు.
3 వేల ఏళ్ల నాటి కళ 'కలంకారీ' - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతి
ఏపీ హస్తకళలకు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు - 400 ప్రత్యేక గిఫ్ట్ బాక్సులకు లేపాక్షికి ఆర్డర్