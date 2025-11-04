నీటిని పీల్చేసే రహదార్లు - వరదను తప్పించేలా 'స్పాంజ్ సిటీ' ఆవిష్కరణ
వాన కురిస్తే చెరువును తలపించేలా నగరాలు - వరద నీటి నుంచి తప్పించేలా 'స్పాంజ్ సిటీ' విధానం - నీటిని పీల్చుకునే విధంగా రోడ్ల నిర్మాణం - వంపులు తిరిగిన కాలువల వినియోగం
Sponge City Concept In India : నీటిని స్పాంజ్ పీల్చుకున్నట్లు వరదను రోడ్డే పీల్చుకుంటే! అదే నీరు భూగర్భంలో నిలిచి తిరిగి కరవు సమయంలో ఉపయోగకరంగా మారితే? చైనా రూపొందించిన 'స్పాంజ్ సిటీ' ఆవిష్కరణ సరగ్గా ఇలాగే ఉంటుంది.
భారీ వర్షాలు, తుపానులు, వరదలు, ఉరుములు, మెరుపులు కారణంగా భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం కలుగుతుంది. వర్షం తగ్గినా, వరద సృష్టించే బీభత్సం వేరు. పట్టణాల్లో అయితే రోడ్లన్నీ వర్షపు నీటితో నిండిపోతాయి. గంటల పాటు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా ప్రజల రోజు వారీ జీవనం అస్తవ్యస్తమవుతుంది. దీనికి పరిష్కారంగా ఓ వినూత్న మార్గం కనిపెట్టారు. చైనాకు చెందిన యు కాంగ్జియన్ అనే ప్రొఫెసర్. నగరాలను వరద నీటి నుంచి తప్పించేలా 'స్పాంజ్ సిటీ' అనే ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు.
మూడు దశల్లో : సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో వరద నిర్వహణకు కాలువలు నిర్మిస్తారు. పైపులు ఏర్పాటు చేస్తారు. నదులు పొంగి పొర్లకుండా తీరం వెంబడి కాంక్రీట్ నిర్మాణం చేపడతారు. అయితే 'స్పాంజ్ సిటీ' దీనికి భిన్నం. దీన్ని మూడు దశల్లో నిర్మిస్తారు.
- నగరంలో అనేక చెరువులను తవ్విస్తారు. నీటిని ప్రవాహంగా మారకముందే మొదట్లోనే నిలువరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
- వరద నీటి ప్రవాహాన్ని నెమ్మదింపజేస్తారు. సరళ రేఖల్లాంటి కాలువలకు బదులు వంపులు తిరిగిన కాలువల ద్వారా వెళ్లేలా నీటిని మళ్లిస్తారు. కాలువల వెంబడి చెట్లు కూడా నాటుతారు.
- లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి నిర్మాణం లేకుండా చూస్తారు. ఎందుకంటే వరద నీరు ఇక్కడి నుంచే చెరువులు, నదులు, సముద్రాల్లోకి పారుతుంది.
నీటిని పీల్చుకునే రోడ్లు :
- వర్షం పడేటప్పుడు నీటిని పీల్చుకునే విధంగా నగరాల్లోని రోడ్లను నిర్మిస్తారు. అందుకు అనువైన మెటీరియల్ను రోడ్ల నిర్మాణంలో వాడతారు.
- వాటి కింద కంకరతో మరో పొరలా వేస్తారు. నీరు వీటిలోంచి కిందకు వెళ్లి భూగర్భ జలాల్లో కలుస్తుంది. ఎలాగైతే స్పాంజ్ నీటిని పీల్చుకుంటుందో రోడ్లు కూడా నీటిని అలానే పీల్చుకుంటాయి.
- రోడ్ల వెంట కాంక్రీట్ సైడ్ వాల్స్ స్థానంలో నీటిని పీల్చుకునే ఇటుకలతో వాటిని నిర్మిస్తారు. వరద నీటి నిల్వకోసం ప్రత్యేకమైన అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
వీటన్నిటి కలయిక : రోడ్లు మాత్రమే కాకుండా నీటిని ఒడిసిపట్టేందుకు చెరువులు, రెయిన్ గార్డెన్స్ వంటివి నిర్మిస్తారు. సులభంగా వర్షపు నీరు పారేందుకు ప్రత్యేకంగా కాలువలు నిర్మిస్తారు.
- అర్బన్ వెట్లాండ్స్ : నగర పరిసరాల్లో అర్బన్ వెట్లాండ్స్ను పునరుద్ధరించడం, కాపాడటం.
- రెయిన్ గార్డెన్స్ : వర్షపు నీటిని సేకరించేందుకు ఉద్యానవనాల రూపకల్పన.
- పెర్మియబుల్ పేవ్మెంట్స్ : రోడ్లు, ఫుట్పాత్లు నీటిని శోషించేలా ప్రత్యేక పదార్థాలతో నిర్మించడం.
- గ్రీన్ రూఫ్స్ : నగరంలో ఉన్న భవనాల పైకప్పుల మీద మొక్కలు, గడ్డి పెంచడం ద్వారా నీటిని ఒడిసి పడతారు. వీటినే గ్రీన్ రూఫ్స్గా పేర్కొంటున్నారు.
- చెరువులు, వాగుల పునరుద్ధరణ : చెరువులు, వాగులు వంటి సహజ మార్గాల ద్వారా వర్షపు నీటిని నిల్వ చేస్తారు.
ఏ దేశాల్లో అమలులో ఉంది? : డెన్మార్క్ రాజధాని కోపెన్హెగెన్ ప్రపంచంలోనే 'స్పాంజ్ సిటీ' విధానాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అమలుచేసిన నగరంగా నిలిచింది. చైనాలోని వుహాన్, షాంఘై, బీజింగ్, షెన్జెన్ సహా 30కి పైగా నగరాల్లో ఈ విధానాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపట్టారు. సింగపూర్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ దేశాలు సైతం వరదల నియంత్రణ కోసం స్పాంజ్ సిటీలను నిర్మిస్తున్నారు.
లాభాలు అనేకం :
- వరద ముంపు తీవ్రత తగ్గుతుంది. వానాకాలంలో భూగర్భ జలాల పునరుద్ధరణ కారణంగా వేసవిలో నీటి కొరత ఉండదు.
- పచ్చదనం పెరగడం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. గాలి నాణ్యత మెరుగవుతుంది. జీవ వైవిధ్యం పెరుగుతుంది.
- పార్కులు, పచ్చని ప్రదేశాలు పెరగడంతో ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం లభిస్తుంది.
భారత్లో స్పాంజ్ సిటీలు ఎందుకు అవసరం? :
- ఎన్డీఎంఏ నివేదిక ప్రకారం భారత్లో 4 కోట్ల హెక్టార్ల భూమి వరద ముప్పులో ఉంది.
- సీడబ్ల్యూసీ ప్రకారం దేశంలో 60శాతం ప్రాంతం వరదలకు గురయ్యే ఆస్కారముంది. ప్రకృతి విపత్తుల్లో 40 శాతం వాటా వరదలదే.
- దేశంలో పట్టణీకరణ 45 శాతం దాటింది. కాగా అధికంగా రోడ్లు, కాంక్రీటు భవనాలు ఉండడంతో నీరు నేలలోకి చొరబడడం లేదు.
