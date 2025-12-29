ETV Bharat / state

సర్పంచి, ఉప సర్పంచిలకు హెచ్చరిక - ఇలా చేస్తే పదవులు ఊస్ట్!

సర్పంచి, ఉప సర్పంచిలకు చెక్ పవర్ - పంచాయతీ అవసరాలు, అభివృద్ధికి ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయికి ఇద్దరి ఆమోదం తప్పనిసరి - పొరపాటు చేస్తే ఒక్కోసారి ఇద్దరి పదవులకు ఎసరు

December 29, 2025

Sarpanch and Deputy Sarpanch Have Check Signing Authority : తెలంగాణ పంచాయతీ పాలకవర్గంలో సర్పంచి, ఉప సర్పంచికి సంయుక్తంగా చెక్‌ పవర్‌ ఉంటుంది. పంచాయతీ అవసరాలు, అభివృద్ధికి ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయికి ఇద్దరి ఆమోదం కచ్చితంగా ఉండాలి. ఐతే ఇద్దరి సంతకాల చుట్టూ జరిగే రాజకీయాలు, పొరపాట్లు ఒక్కోసారి వారిద్దరి పదవులకే ఎసరుపెడతాయి.

గదు రూపంలో కాకుండా ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులకే ప్రాధాన్యం : చెక్‌ పవర్‌ అనేది ప్రజాధనాన్ని రక్షించేందుకు ఇచ్చిన నమ్మకం. ప్రతి పైసా ఖర్చుకు గ్రామ సభ తీర్మానం కచ్చితంగా ఉండాలి. నగదు రూపంలో కాకుండా ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. నిధుల వినియోగం వివరాలను ఎప్పుటికప్పుడు పంచాయతీ దస్త్రాల్లో నమోదు చేయాలి. ఇలా చేయటం వల్ల సర్పంచి, ఉప సర్పంచులు తమ పదవి కాలంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావని రాజకీయ నిపుణులు అంటున్నారు.

ఇలా చేస్తే సర్పంచి, ఉప సర్పంచి పదవులు ఊస్ట్ : -

  • పంచాయతీ నిధులను వ్యక్తి గత అవసరాలకు వాడినా, పనులు చేయకుండా బిల్లులు విత్ డ్రా చేసినా, అంచనాలకు మించి ఖర్చు చూపినా నేరం కింద పరిగణిస్తారు. విచారణలో నిధులు దుర్వినియోగమైనట్లు రుజువు ఐతే పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం ప్రకారం సర్పంచి, ఉప సర్పంచిలను పదవుల నుంచి తొలగించే అధికారం జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఉంటుంది.
  • సర్పంచి, ఉప సర్పంచి సంతకాలను పరస్పరం ఫోర్జరీ చేసినా, అధికారులను మభ్య పెట్టి నిధులు తీసుకున్నా క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదు అవుతాయి. కేవలం పదవి పోవడమే కాకుండా జైలు శిక్ష పడే అవకాశం కూడా ఉంది.
  • గ్రామ సభ తీర్మానాలను అతిక్రమించి నిధులు వినియోగం చెక్కులపై సంతకాలు చేయడాన్ని అధికార దుర్వినియోగం కిందకే వస్తోంది.
  • సర్పంచి, ఉప సర్పంచిపై ఫిర్యాదులు అందినప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్‌ విచారణకు ఆదేశిస్తారు. సరైన వివరణ ఇవ్వకపోయినా, లెక్కల్లో తేడాలు ఉన్నా, వారి చెక్‌ పవర్‌ రద్దు చేయటం లేదా పదవుల నుంచి తొలగించే అధికారం కలెక్టర్‌కు ఉంటుంది.
  • ఎన్నో గ్రామాల్లో సర్పంచి, ఉప సర్పంచి మధ్య ఆధిపత్య పోరు నడుస్తుంటుంది. సర్పంచి చేసే పనులకు ఉప సర్పంచి సంతకం పెట్టకపోతే నిధులు నిలిచిపోతాయి. కొన్ని సార్లు సర్పంచి చేసే పనులు సక్రమంగా ఉన్నా రాజకీయ కారణాలతో ఉప సర్పంచి సంతకం పెట్టకుండా అభివృద్ధికి అడ్డుపడ్డారనుకుంటే, అలాంటప్పుడు ఉప సర్పంచి చెక్‌ పవర్‌ను రద్దు చేయటమే కాకుండా పదవి నుంచి తొలగించే అధికారం జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఉంటుంది.

సర్పంచి ప్రధాన విధులు : -

  • మొదటి పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించిన రోజు నుంచి 5 సంవత్సరాల పాటు సర్పంచి పదవిలో ఉంటారు. గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్​లకు గ్రామ సభలకు అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు.
  • రెండు నెలలకు ఒకసారి పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించాలి.
  • సంవత్సరంలో జరిగే ఆరు మీటింగ్​ల్లో ప్రత్యేకంగా 2 సమావేశాల్లో వృద్ధులు, మహిళలు, అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతిని చర్చించాలి.
  • పంచాయతీ సభ్యుడు అనర్హతకు గురైతే జిల్లా పంచాయతీ అధికారికి సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • పంచాయతీ రికార్డుల తనిఖీ, అధికారుల నుంచి సమాచారం పొందాలి.
  • రైతన్నలకు అప్రమత్తం చేస్తూ ఏఏ భూముల్లో ఏఏ కాలంలో ఎలాంటి పంటలు సాగు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించాలి.
  • పంచాయతీ కార్యదర్శిపై పాలనాపరమైన నియంత్రణ ఉండాలి.
  • పాలకవర్గాల తీర్మానాలతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా సమకూరే నిధులను గ్రామాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలి.
  • ఆదాయ వనరులు పెంపు ఏర్పాట్లు చేయడం, వాణిజ్య సముదాయాలను నిర్మించి పంచాయతీ ఆదాయం పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.

