ETV Bharat / state

ఏ రీల్ చేసినా వైరలే! - సమస్యలకు పరిష్కారం దారి చూపుతున్న సోషల్ మీడియా పేజీలు

స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సమస్యల పరిష్కారానికి ఉపయోగిస్తున్న యువత - గ్రామాల పేరుతో సోషల్‌ మీడియా పేజీలు - అధికారుల దృష్టికి సమస్యలు - కొత్త ఆలోచనలతో ముందడుగు - భవిష్యత్తుకు దారి చూపుతున్న యువత

Problems Solve With Social Media Platforms
Problems Solve With Social Media Platforms (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Problems Solve With Social Media Platforms : ఆధునిక యుగంలో యువత చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం వినోదానికి పరిమితం కాలేదు. అది ఒక అస్త్రంగా మారింది. అదే అస్త్రంతో ఈతరం కొత్త లోకాలను అన్వేషిస్తోంది. సామాజిక మాధ్యమాలను వేదికలుగా చేసుకుని తమ చుట్టూ ఉన్న సమస్యలను గుర్తిస్తూ, పరిష్కార మార్గాలను సూచిస్తూ, అధికార యంత్రాంగాన్ని మేలుకొలుపుతుంది. తాము పుట్టి పెరిగిన ఊరి బాగోగులపై అవగాహన పెంచుకుంటూ, సమస్య తీవ్రతను బట్టి ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం ఈ తరం ప్రత్యేకతగా మారింది.

గ్రామాల పేరుతో సోషల్‌ మీడియా పేజీలు : చేతిలోని ఫోన్‌లో రీల్స్‌ మాత్రమే చూస్తున్నారు అనుకోవడం మన పొరపాటే. ఎందుకంటే యువతలో చాలా మంది నిత్యం సమాజ పోకడలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మండలం, గ్రామం పేర్లతో ప్రత్యేక పేజీలను నడిపిస్తున్నారు. ఆ పేజీల ద్వారా స్థానిక ప్రజలతో చర్చలు జరుపుతూ సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు. డ్రైనేజీ, రోడ్లు, తాగు నీరు, వైద్య సదుపాయాలు వంటి ప్రాథమిక సమస్యలపై ఫొటోలు, వీడియోలు సేకరించి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువస్తున్నారు.

అధికారుల దృష్టికి సమస్యలు : సోషల్‌ మీడియా శక్తిని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ యువత ఉన్నత అధికారులను, ప్రజాప్రతినిధులను ఎక్స్‌, ఫేస్‌బుక్‌ వేదికలపై ట్యాగ్‌ చేస్తోంది. సమస్యలపై స్పందన రప్పించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తోంది. ఒకప్పుడు సమస్య పరిష్కారానికి నలుగురు కలిసి మాట్లాడాల్సి వచ్చేది. ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్‌ వేదికల ద్వారా నాలుగు వేల మందిని కలిపి ఒకే గొంతుతో ప్రశ్నించే స్థాయికి యువత ఎదిగింది. దీంతో సమస్యల పరిష్కారం సులభతరంగా మారింది.

మానవత్వానికి నిలువెత్తు ఉదాహరణలు : సమస్యల ప్రస్తావనతో పాటు ఆపదలో ఉన్నవారికి సాయం చేయడంలోనూ ఈ యువత ముందుంటోంది. పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయడం, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నవారికి చికిత్స కోసం విరాళాలు సేకరించడం, నిరుద్యోగ యువతకు స్థానిక ఉపాధి అవకాశాలపై సమాచారం అందించడం వీరి సేవలలో భాగం. సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సమాజానికి మానవత్వం నేర్పుతున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు.

కొత్త ఆలోచనలతో ముందడుగు : ఈ తరం ఇంత వేగంగా స్పందిస్తుండటానికి ప్రధాన కారణం కొత్త ఆలోచనలను అమలు చేయడంలో వెనకాడని మనస్తత్వం. ఏదైనా ప్రయత్నంలో విఫలమైనా మళ్లీ ప్రయత్నిద్దాం అనే ధైర్యం వీరిలో కనిపిస్తోంది. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ కావాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే కాకుండా, మంచి పనులు చేయాలనే తపనతో ముందుకు సాగుతున్నారు. అందుకే సహజంగానే ఈ యువతకు గుర్తింపు లభిస్తోంది.

సమస్యల పరిష్కారానికి ఇదో వేదిక : సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువు గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసరెడ్డి దీనికి మంచి ఉదాహరణ. మేళ్లచెరువు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పేజీలో దాదాపు మూడు వేల మంది స్థానికులు ఉన్నారు. గ్రామానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని నిర్భయంగా ఈ వేదికపై పంచుకుంటున్నారు. బస్టాండ్‌, రైల్వే అండర్‌పాస్‌, పీహెచ్‌సీ దుస్థితి వంటి సమస్యలను కలెక్టర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో ఈ పేజీ కీలక పాత్ర పోషించింది. అంతేకాదు, తలసీమియాతో బాధపడుతున్న ఓ పేద కుటుంబానికి ఇదే వేదిక ద్వారా రూ.80 వేల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.

భవిష్యత్తుకు దారి చూపుతున్న యువత : గ్రామాల అభివృద్ధిలో యువత పాత్ర ఎంత కీలకమో ఈ ఉదాహరణలు చాటుతున్నాయి. డిజిటల్‌ వేదికలను సామాజిక మార్పుకు ఉపయోగించుకుంటే ఎంతటి ఫలితాలు సాధించవచ్చో నిరూపిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత లాభం కంటే సమాజ హితం కోసం పని చేస్తున్న ఈ యువత భవిష్యత్తుకు ఆశాకిరణంగా నిలుస్తోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చేతిలో ఉంటే వినోదమే కాదు, మార్పు కూడా సాధ్యమని ఈ తరం చూపిస్తోందని పలువులు అంటున్నారు.

ఓ ప్రాణం కాపాడేందుకు నా కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పాను: వైరల్‌గా డాక్టర్‌ పోస్టు

TAGGED:

SOLUTION WITH SOCIAL MEDIA
VIRAL REELS
PROBLEMS SOLVE WITH SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.