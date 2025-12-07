మార్కెట్కెళ్తేనే మజా వస్తుంది గురూ! - ఆదివారం అంగళ్ల క్రేజ్ తగ్గేదే లే
ఆదివారం మార్కెట్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - హైదరాబాద్ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో సండే మార్కెట్ల జోరు - ఆన్లైన్ షాపింగ్లు ఉన్నా బజార్లుకు బారులు
Published : December 7, 2025 at 9:57 PM IST
Popular Markets In Hyderabad : ఆదివారం వచ్చిందంటే సామాన్య ఉద్యోగుల నుంచి లక్షల్లో సంపాదించే కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల వరకు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయం. చేయాల్సిన ఇతర పనులన్నీ సండే రోజు ముగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యమైంది, ఇంట్లో నిత్యావసర సరకులతో పాటు ఇతరత్రా షాపింగ్ చేయడం. ఇప్పుడు నగరాల్లో ఈ కామర్స్ ద్వారా ఎవరికి ఏం కావాలన్నా నిమిషాల్లోపే ఇంటిముందు వాలిపోతున్నాయి. అయినా, అన్నీ ఆన్లైన్లోనే కొనలేం. కొన్నింటిని స్వయంగా వెళ్లి మార్కెట్లో పరిశీలించి, బేరమాడి తీసుకుంటే ఆ మజానే వేరు కదా, అందుకే హైదరాబాద్లో ఆదివారం జరిగే మార్కెట్లకు ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. నగరంలో మొజాంజాహీ, చార్మినార్, కింగ్ కోఠి, అబిడ్స్, ఎర్రగడ్డ, నాంపల్లి ప్రాంతాల్లోని బజార్లు ఆదివారం నగరవాసులతో కిక్కిరిసి పోతున్నాయి.
ఈ మార్కెట్లలో షాపింగ్ మాళ్లకు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా అన్నీ వస్తువులూ దొరుకుతాయి. రెడీమేడ్ దుస్తుల నుంచి, హుందాగా కనిపించే రేబాన్ గ్లాసుల వరకూ అంగడిలో లభ్యమవుతాయి. వంటింటి పాత్రల నుంచి భారీ యంత్రాల విడి భాగాలు సైతం లభిస్తాయి. ఇళ్లలో ఉపయోగించే వస్తువులకైతే ఈ అంగళ్లు మరింత అనుకూలమైనవి. ఆన్లైన్లో, షాపింగ్మాళ్లలో దొరకని వింటేజ్ వస్తువులు కూడా ఈ మార్కెట్లలో లభిస్తాయి. అందుకే వీటి ఆదరణ మరింత పెరుగుతూనే ఉంది.
వింటేజ్ వస్తువులకు చార్మినార్ : పురాతన వస్తువులకు చార్మినార్ కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. పాతకాలం నాణేల నుంచి మొదలుకొని, మట్టిగాజులు, ముత్యాలు, హైదరాబాదీ హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్, గడియారాలు, మిగితా వింటేజ్ వస్తువులకు ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది. చారిత్రక కట్టడమైన చార్మినార్ను సందర్శించేందుకు వచ్చే విదేశీ పర్యాటకులు కూడా ఇక్కడ దొరికే వస్తువలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఉత్సాహ పడుతుంటారు.
ఎర్రగడ్డ అంటేనే ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్ : ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు కావాలంటే చాలామంది, ముఖ్యంగా సామాన్యులు ఎక్కువగా ఎర్రగడ్డ మార్కెట్లో తీసుకోవడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులు లభిస్తాయి. సెల్ఫోన్లు, చిన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల నుంచి భారీ యంత్రాల విడి భాగాలు సహా ఈ మార్కెట్లో అందుబాటు ధరలో దొరుకుతాయి. అయితే, ఇక్కడ వందేళ్ల క్రితం నుంచే సంత జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ దాదాపు వెయ్యిమంది వరకు తమ వ్యాపారాలతో జీవనం సాగిస్తున్నారు.
పుస్తకాలు కావాలంటే : ఆదివారం వస్తే అబిడ్స్ సర్కిల్లో భిన్న వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే దుకాణాలన్నీ సండే వస్తే మూసి వేస్తారు. ఆ షాప్ల ముందుండే ఫుట్పాత్లపై సెకండ్ హ్యాండ్ పుస్తకాలు కొలువుదీరుతాయి. మనకు కావాల్సిన పుస్తకం కోసం మూడు నాలుగు స్టాళ్లు తిరిగితే చాలు దొరికేస్తుంది. పుస్తకాలే కాదు, ఇక్కడ స్టేషనరి వస్తువులు సైతం తక్కువ ధరలోనే దొరుకుతాయి.
సీజన్కు అనుగుణంగా : నాంపల్లిలో ఎక్కువగా ఫర్నీచర్ వస్తువులు లభిస్తాయి. అలాగే స్ట్రీట్ షాపింగ్లకు ప్యారడైజ్ ఫేమస్. నగరం నలుమూలల నుంచి ఈ మార్కెట్లకు తరలి వస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాలానికి సంబంధించి, దానికి అనుగుణంగా అవసరమైన వస్తువులను అమ్ముతుంటారు. వర్షాకాలంలో రెయిన్కోట్లు, గొడుగులు, ఇప్పుడు మంకీ క్యాపులు, స్వెటర్లు, దుప్పట్లు వంటివి విక్రయిస్తారు.
మీ షాపింగ్ కూడా AI నిర్వహిస్తే?- ఈ స్మార్ట్యుగంలో కాదేదీ అసాధ్యం!
షాపింగ్ చేస్తే "గుర్తు" పెట్టుకోండి - ప్యాకెట్పై ఆ సింబల్ తప్పక చూడాలి!