మార్కెట్​కెళ్తేనే మజా వస్తుంది గురూ! - ఆదివారం అంగళ్ల క్రేజ్ తగ్గేదే లే

ఆదివారం మార్కెట్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - హైదరాబాద్​ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో సండే మార్కెట్ల జోరు - ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​లు ఉన్నా బజార్లుకు బారులు

Charminar Market On Sunday
Charminar Market On Sunday (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Popular Markets In Hyderabad : ఆదివారం వచ్చిందంటే​ సామాన్య ఉద్యోగుల నుంచి లక్షల్లో సంపాదించే కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల వరకు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయం. చేయాల్సిన ఇతర పనులన్నీ సండే రోజు ముగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యమైంది, ఇంట్లో నిత్యావసర సరకులతో పాటు ఇతరత్రా షాపింగ్ చేయడం. ఇప్పుడు నగరాల్లో ఈ కామర్స్​ ద్వారా ఎవరికి ఏం కావాలన్నా నిమిషాల్లోపే ఇంటిముందు వాలిపోతున్నాయి. అయినా, అన్నీ ఆన్​లైన్​లోనే కొనలేం. కొన్నింటిని స్వయంగా వెళ్లి మార్కెట్లో పరిశీలించి, బేరమాడి తీసుకుంటే ఆ మజానే వేరు కదా, అందుకే హైదరాబాద్​లో ఆదివారం జరిగే మార్కెట్లకు ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. నగరంలో మొజాంజాహీ, చార్మినార్, కింగ్ కోఠి, అబిడ్స్, ఎర్రగడ్డ, నాంపల్లి ప్రాంతాల్లోని బజార్లు ఆదివారం నగరవాసులతో కిక్కిరిసి పోతున్నాయి.

ఈ మార్కెట్లలో షాపింగ్​ మాళ్లకు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా అన్నీ వస్తువులూ దొరుకుతాయి. రెడీమేడ్​ దుస్తుల నుంచి, హుందాగా కనిపించే రేబాన్​ గ్లాసుల వరకూ అంగడిలో లభ్యమవుతాయి. వంటింటి పాత్రల నుంచి భారీ యంత్రాల విడి భాగాలు సైతం లభిస్తాయి. ఇళ్లలో ఉపయోగించే వస్తువులకైతే ఈ అంగళ్లు మరింత అనుకూలమైనవి. ఆన్​లైన్​లో, షాపింగ్​మాళ్లలో దొరకని వింటేజ్​ వస్తువులు కూడా ఈ మార్కెట్లలో లభిస్తాయి. అందుకే వీటి ఆదరణ మరింత పెరుగుతూనే ఉంది.

Erragadda Market
ఎర్రగడ్డ మార్కెట్ (Eenadu)

వింటేజ్ వస్తువులకు చార్మినార్​ : పురాతన వస్తువులకు చార్మినార్ కేరాఫ్ అడ్రస్​గా నిలుస్తోంది​. పాతకాలం నాణేల నుంచి మొదలుకొని, మట్టిగాజులు, ముత్యాలు, హైదరాబాదీ హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్, గడియారాలు, మిగితా వింటేజ్ వస్తువులకు ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది. చారిత్రక కట్టడమైన చార్మినార్​ను సందర్శించేందుకు వచ్చే విదేశీ పర్యాటకులు కూడా ఇక్కడ దొరికే వస్తువలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఉత్సాహ పడుతుంటారు.

ఎర్రగడ్డ అంటేనే ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్​ : ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు కావాలంటే చాలామంది, ముఖ్యంగా సామాన్యులు ఎక్కువగా ఎర్రగడ్డ మార్కెట్లో తీసుకోవడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులు లభిస్తాయి. సెల్​ఫోన్లు, చిన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల నుంచి భారీ యంత్రాల విడి భాగాలు సహా ఈ మార్కెట్లో అందుబాటు ధరలో దొరుకుతాయి. అయితే, ఇక్కడ వందేళ్ల క్రితం నుంచే సంత జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ దాదాపు వెయ్యిమంది వరకు తమ వ్యాపారాలతో జీవనం సాగిస్తున్నారు.

A Book Stall In Abids
అబిడ్స్​ మార్కెట్లోని ఓ పుస్తక స్టాల్ (Eenadu)

పుస్తకాలు కావాలంటే : ఆదివారం వస్తే అబిడ్స్​ సర్కిల్​లో భిన్న వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే దుకాణాలన్నీ సండే వస్తే మూసి వేస్తారు. ఆ షాప్​ల ముందుండే ఫుట్​పాత్​లపై సెకండ్ హ్యాండ్ పుస్తకాలు కొలువుదీరుతాయి. మనకు కావాల్సిన పుస్తకం కోసం మూడు నాలుగు స్టాళ్లు తిరిగితే చాలు దొరికేస్తుంది. పుస్తకాలే కాదు, ఇక్కడ స్టేషనరి వస్తువులు సైతం తక్కువ ధరలోనే దొరుకుతాయి.

సీజన్​కు అనుగుణంగా : నాంపల్లిలో ఎక్కువగా ఫర్నీచర్ వస్తువులు లభిస్తాయి. అలాగే స్ట్రీట్ షాపింగ్​లకు ప్యారడైజ్ ఫేమస్. నగరం నలుమూలల నుంచి ఈ మార్కెట్లకు తరలి వస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాలానికి సంబంధించి, దానికి అనుగుణంగా అవసరమైన వస్తువులను అమ్ముతుంటారు. వర్షాకాలంలో రెయిన్​కోట్లు, గొడుగులు, ఇప్పుడు ​మంకీ క్యాపులు, స్వెటర్లు, దుప్పట్లు వంటివి విక్రయిస్తారు.

