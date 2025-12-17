నేరస్థులను పట్టిస్తున్న జాగిలాలు - వీటి ప్రత్యేకతలు ఇవే!
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు పోలీసులతో పాటు సేవలందిస్తున్న జాగిలాలు - హత్యలు, దోపిడీలు, చోరీలు తదితర కీలక కేసుల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న డాగ్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 2:04 PM IST
Police Dogs Solving Cases in Police Department in Tirupati: హంటర్, టైగర్, జోనా, షైనీ, సిరి, క్యాండీ ఈ పేర్లు చెబితే నేరస్థులు సైతం ఉలిక్కి పడతారు. ఇవి పోలీసులు పేర్లు అనుకుంటున్నారేమో కానే కాదు. ఆ శాఖలో సేవలు అందిస్తున్న జాగిలాలు. అత్యంత సమస్యాత్మక కేసుల్లో ఆధారాలను గుర్తిస్తూ ఇప్పటికే సత్తా చాటుతున్నాయి. ఎర్ర చందనం స్మగ్లర్లు, గంజాయి అక్రమ రవాణా చేస్తున్న వారిని గుర్తించాయి. హత్యలు, దోపిడీలు, చోరీలకు పాల్పడిన నిందితులను చట్టానికి పట్టిచ్చాయి. ఇలా శిక్షణ పొందిన 17 జాగిలాలు తిరుపతికి వచ్చే ప్రముఖుల భద్రతకు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు పోలీసులతో పాటు సేవలు అందిస్తున్నాయి. వీటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్మగ్లర్లను పసిగట్టి: హంటర్ జర్మన్ షెపర్డ్ జాతికి చెందింది. దీని వయసు 9 ఏళ్లు. ఎర్ర చందనం స్మగ్లర్లు ఏ మార్గంలో వెళ్లారో ఇట్టే కనిపెట్టేస్తుంది. దుంగలు తీసుకెళ్లిన దారులు ఏవో కూడా చెబుతుంది. స్మగ్లర్లు వీరేననే పోలీసులకు సంకేతాలు ఇస్తోంది. హంటర్ సహాయంతో ఇప్పటి వరకు అనేకచోట్ల దాచిన ఎర్ర దుంగలను పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులు ఏ దారులో వెళ్లారు, వాడిన ఆయుధాలు వంటివి పసిగట్టి చూపుతుంది.
నేర పరిశోధనలో కీలకంగా: షైనీ అంటే బ్యాంకు అధికారులకు సుపరిచితమే. ఈ జాగిలం బెల్జియం మెలినోయిస్ జాతికి చెందిది. దీని వయస్సు 7 ఏళ్లు. షైనీ నేర పరిశోధనలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇటీవల శ్రీకాళహస్తి బ్యాంకులో మేనేజరే అసలు నగలు స్థానంలో నకిలీ నగలు పెట్టిన కేసులో పోలీసులకు క్లూ ఇచ్చింది. దీంతో త్వరగా పోలీసులు ఆ కేసును ఛేదించారు. ఈ జాగిలం ప్రముఖుల పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులతో పాటు సేవలందిస్తోంది. ఇది విమానాశ్రయం నుంచి తిరుమల వరకు ప్రత్యేకంగా తనిఖీలకు సహకరిస్తోంది.
పేలుడు పదార్ధాలను ఇట్టే పసిగట్టి: క్యాండీ లాబ్రడార్ రిట్రీవర్ జాతికి చెందిది. ఈ జాగిలం పేలుడు పదార్థాలను ఇట్టే పసిగట్టేస్తోంది. క్యాండీ ప్రముఖుల పర్యటనల్లో దీని తనిఖీ తప్పనిసరి మరి.
గంజాయి పరిశోధనలో దిట్ట: సిరి బెల్జియం మెలినోయిస్ జాతికి చెందిది. దీని వయసు రెండు ఏళ్లు. ఈ జాగిలం గంజాయి, నేర పరిశోధనలో దిట్ట. ఇటీవల ఓ విద్యార్థి ఒడిశా నుంచి కేరళకు గంజాయి తరలిస్తుండగా కారు అడుగున అరలో సరకును దాచాడు. బెల్జియానికి చెందిన జాగిలం దాన్ని గుర్తించింది.
పాత నేరస్థులకు దడ పుట్టాల్సిందే: టైగర్ బెల్జియం మెలినోయిస్ జాతికి చెందిది. దీని వయసు 3 ఏళ్లు. దీని పేరు చెబితే చాలు పాత నేరస్థులకు గుండెల్లో దడ మొదలవుతుంది. ఈ జాగిలం చిత్తూరు మండలం మురకంబట్టులో మహిళ హత్య కేసును ఛేదించింది. ఘటనా స్థలంలో చెప్పుల వాసనను బట్టి నేరస్థుడిని గుర్తించింది. దాంతో అన్న టీషర్టు ధరించిన తమ్ముడు వదినను హతమార్చినట్లు కేసుకు క్లూ ఇచ్చింది. నాగలాపురం మండలం పులిగుండ్రం వద్ద బావకు తెలియకుండా బావమరిది రూ.8 లక్షలు కాజేశాడు. టైగర్ ఈ నగదు కేసును ఛేదించింది.
హత్యలు, చోరీ కేసులను: జోనా బెల్జియం మెలినోయిస్ జాతికి చెందిది. ఈ జాగిలం గంజాయి, హత్యలు, చోరీలను ఛేదిస్తోంది. తిరుపతి కొరమేనుగుంట సమీపంలో ఓ తల్లి తన మూడో కుమార్తె అపహరణకు గురైనట్లు పోలీసుల వద్ద మొరపెట్టుకుంది. కాగా ఈ కేసులో చిన్నపాప వస్త్రాల ఆధారంగా తల్లే నిందితురాలు అని జోనా గుర్తించింది. ఆమె మొదట కాలువ గట్టుకు బహిర్భూమికి వెళ్లి తర్వాత గుంటలో బిడ్డను పడేసిన చోటుకు వచ్చి జాగిలం ఆగింది. పోలీసులు అక్కడ పరిశీలించగా చిన్నారి మృతదేహం లభ్యమైంది.
