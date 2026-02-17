విద్యార్థులకు రోబోటిక్స్లో శిక్షణ - అంతర్జాతీయ పోటీలకూ ఎంపిక
స్టెమ్ ఎడ్యుకేటర్గా మారిన విశాఖకు చెందిన నాగశిల్ప సీతంరాజు - మరో అడుగు ముందుకేసి ‘బ్రెయినీ బోట్జ్’ అంకుర సంస్థనూ స్థాపించి - వర్క్షాప్లు, బూట్క్యాంప్లు నిర్వహణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 10:07 PM IST
Naga Shilpa Seetamraju Training Students in Robotics Through Brainybotz: సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ అమ్మలు పిల్లలకు చదువులు నేర్పించేందుకు టీచర్లుగా మారతారు. స్కూల్లో చెప్పిన పాఠాల్ని చదివిస్తూ, వారి సందేహాలు నివృత్తి చేస్తుంటారు. కానీ విశాఖకు చెందిన నాగశిల్ప సీతంరాజు తమ పిల్లలకు రోబోటిక్స్ నేర్పేందుకు స్టెమ్ ఎడ్యుకేటర్గా మారారు. ఆపై మరో అడుగు ముందుకేశారు ఆమె. 'బ్రెయినీ బోట్జ్' అంకుర సంస్థను కూడా స్థాపించారు. తద్వారా పాఠశాల విద్యార్థులకు రోబోటిక్స్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆ విశేషాలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
విశాఖకు చెందిన నాగశిల్ప సీతంరాజు అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్ట్ఫోర్డ్ నుంచి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. తర్వాత అక్కడే 17 ఏళ్ల పాటు ఫైనాన్స్, ఐటీ రంగాల్లో పని చేశారు. 2017లో భారత్కు తిరిగొచ్చి విశాఖలో స్థిరపడ్డారు. అప్పటికే వాళ్ల పెద్దబ్బాయి 4వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అమెరికాలో పిల్లలకు రోబోటిక్స్లో ప్రయోగాలు, పోటీలు ఎక్కువగా నిర్వహిస్తారు. మేము వచ్చేటప్పటికి మా అబ్బాయి కీలక అంశాలు నేర్చుకుంటున్నాడని ఆమె తెలిపారు. వాటిని కొనసాగించడానికి ఇక్కడ అలాంటి వనరులు కనిపించలేదన్నారు. దాంతో పిల్లల ఆసక్తిని గమనించిన ఆమె తానే పాఠాలను నేర్పాలనుకున్నారు.
అమెరికా, లండన్ల్లో లెగో ఈవీ 3, రాస్బెర్రీ పై సర్టిఫైడ్ ఎడ్యుకేటర్ కోర్సులతో పాటు, ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్)లో వివిధ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు పూర్తి చేశారు. 2017లో మా పిల్లలతో పాటు స్నేహితుల పిల్లలకు కూడారోబోటిక్స్ నేర్పించడం ఆమె ప్రారంభించారు. వాళ్లనూ పోటీలకు తీసుకెళ్లే వాళ్లమని అంటున్నారు. ఈ విషయం తెలిసి ఇతర పాఠశాలల యాజమాన్యాలు తమ విద్యార్థులకు కూడా రోబోటిక్స్ పాఠాలు చెప్పాలని సంప్రదించామన్నారు.
అంకుర సంస్థగా మారి: కరోనా సమయంలో శిక్షణ తరగతులు నిలిచి పోయాయి. స్టెమ్, రోబోటిక్స్కు డిమాండ్ పెరిగింది. దాంతో 2024లో మళ్లీ ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలనుకున్నారు. గాయత్రి వాడవల్లితో కలిసి 'బ్రెయినీ బోట్జ్' స్థాపించారు. గాయత్రి ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు. వీరిద్దరూ స్టెమ్ అండ్ రోబోటిక్ క్లబ్ (SRC) ఏర్పాటు చేశారు.
నగరంలోని లాసెన్స్ బే కాలనీలో ప్రతి శనివారం గంటన్నర పాటు తరగతులు చెబుతున్నారు. వర్క్షాప్లు, బూట్క్యాంప్లను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నైపుణ్యాలు 7 నుంచి 14 ఏళ్ల పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నారు. ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి వివిధ రకాల కిట్లు ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇబ్బంది పడే చిన్నారులపై ప్రత్యేక దృష్టి: సర్క్యూట్లు, రోబోల తయారీ తదితరాలు నేర్పిస్తున్నారు. పిల్లల్లో బిల్డింగ్, కోడింగ్, పరిశోధన తదితర ఆసక్తులు గమనించి, వారికి సంబంధిత టాస్క్లు కేటాయిస్తున్నారు. తొలి రోజుల్లో ఇబ్బంది పడే చిన్నారుల పైన ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారు. ఏఐ, రోబోటిక్స్, ఆవిష్కరణల్లో నైపుణ్యాలు అందించే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి, దాన్ని చేరుకోవడానికి ఏయే మార్గాలు ఉన్నాయో వివరిస్తున్నారు. దీంతో వాళ్లే పరిష్కారాలు కనుగొంటున్నారు. ఇవన్నీ బృందంగా చేసేలా ప్రోత్సహించడంలో ఒత్తిడి ఉండదు.
పొరుగు రాష్ట్రాలకూ: ప్రస్తుతం మా బృందంలో 9 మంది పని చేస్తున్నారు. విశాఖలోని కొన్ని పాఠశాలల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. పాఠ్య ప్రణాళికలో భాగంగా వారానికి రెండు తరగతులకు బోధిస్తున్నారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో వర్క్షాప్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరులోను కూడా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో స్టెమ్ విద్య అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం వారి ప్రధాన లక్ష్యమని సీతంరాజు చెబుతున్నారు. త్వరలో విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ తదితర ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి ప్రణాళిక రూపొందించారు. విశాఖలో 'స్టెమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంట్రర్' నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు.
'ఆరోహ' పేరుతో స్థానికంగానూ పోటీలు: ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులను అంతర్జాతీయ పోటీలకూ పంపిస్తున్నారు. వీళ్లకు నెలల పాటు శిక్షణ ఇచ్చి, ప్రాజెక్టులు చేయిస్తున్నారు. అమెరికా, యూకే, జపాన్, యూఏఈ తదితర దేశాలకు పంపిస్తున్నారు. వీఈఎక్స్ రోబోటిక్స్, సీపీసీ, బీఐఈఏఐ తదితర అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఏడాది మేలో అమెరికాలో జరగనున్న పోటీలకు మా పిల్లలను ఎంపికయ్యారని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'ఆరోహ' పేరుతో స్థానికంగానూ ఇలాంటి పోటీలు ప్రారంభించామని తెలిపారు.
