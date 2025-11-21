మీ ప్రాంతంలో బయోవ్యర్థాలను చెత్తలో వేస్తున్నారా? - వెంటనే ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను సంప్రదించండి
అనుమతిలేని క్లీనిక్లు, ల్యాబ్లవల్ల సాధారణ చెత్తలో కలుస్తున్న బయోమెడికల్ వ్యర్థాలు - బయోవ్యర్థాలతో పర్యావరణ కాలుష్యం - క్లినిక్లు, హాస్పిటల్స్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఫిర్యాదు చేయాలంటున్న పీసీబీ
Published : November 21, 2025 at 4:25 PM IST
Biomedical Waste Disposal Should be Separately : అనుమతి లేని క్లినిక్లు, ల్యాబ్లు, ఇళ్లలో చికిత్స తీసుకునే వ్యక్తుల వల్ల బయోమెడికల్ వ్యర్థాలు సాధారణ చెత్తలో కలుస్తున్నాయని పీసీబీ(కాలుష్య నియంత్రణ మండలి) పరిశీలనలో వెల్లడైంది. ఇలాంటి చర్యల వల్ల పర్యావరణానికి మరింత ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నాయి. క్లినిక్లు, హాస్పిటల్స్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తిస్తే ఫిర్యాదు చేసేందుకు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా ఉంది.
అనుమతులు ఇలా : క్లినిక్ నుంచి ఆస్పత్రుల వరకు బయోమెడికల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీతో కచ్చితంగా అనుసంధానం అవ్వాలి. ఆ తర్వాతే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధీకృత అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం డీఎంహెచ్వో ఇతర విభాగాలు అనుమతులు ఇవ్వాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ముందు డీఎంహెచ్వో 6 నెలల పాటు తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్కు అవకాశం కల్పిస్తోంది. గడువులోగా అనుమతులన్నీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శాశ్వత రిజిస్టేషన్కు అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈ విధంగా నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి ఆసుపత్రి, క్లినిక్కు పీసీబీ ఇచ్చిన బార్కోడ్ను ఆవరణలో అతికిస్తారు. సేకరణ నుంచి శుద్ధి కేంద్రాల తరలింపు వరకు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించేందుకు ఈ విధానం దోహదపడుతోంది.
ఇళ్ల నుంచి ఏమేమీ కలుస్తున్నాయంటే : ప్రెగ్నెన్సీ కిట్లు, మధుమేహ(షుగర్) వ్యాధిగ్రస్థులు ఇంజెక్షన్లు, చికిత్సల్లో వినియోగించే దూది, వ్యక్తిగతంగా వేసుకునే ఇంజెక్షన్లు.
ఈ నంబర్లలో : స్థానిక క్లినిక్లు, ఆస్పత్రుల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్టు కనిపిస్తే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి టోల్ఫ్రీ నంబరు 040-23887500 లేదా 10741 నంబర్లను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
గ్రేటర్ పరిధిలో :
- ఆసుపత్రులు: 4వేలు
- పడకలు : 60వేలు
- రోజూ ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు : 40 టన్నులు
- శివారు పురపాలికలు : 20 టన్నులు
డంపింగ్ యార్డుల్లో బయో వ్యర్థాలు : ఆసుపత్రుల్లోని బయో వ్యర్థాలను కుప్పగా పోసి డంపింగ్ యార్డులకు తరలిస్తున్నారు. ఫలితంగా బయో వ్యర్థాలు అందులో కలిసిపోతున్నాయి. పర్యావరణానికి మరింత ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నాయి. వ్యర్థాలను వేరు చేసి రంగుల డబ్బాలో వేయాల్సి ఉంటుంది. వాటి తరలింపు, ధ్వంసం చేయడంలో ప్రత్యేక పద్ధతులను అనుసరించాలి. కొన్ని ఆస్పత్రుల సిబ్బంది రాత్రి వేళ వాటిని కుప్పగా వేస్తున్నారు.
రంగు డబ్బాలు : వ్యర్థాలు
ఎరుపు : పునర్వినియోగ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు
నీలం : గాజు, లోహపు వ్యర్థాలు
తెలుపు : సూదులు, బ్లేడ్లు, పదునైన వస్తువులు
నాలాల్లోకి మురుగు : హాస్పిటళ్లలో మురుగు శుద్ధి చేయకుండా నాలాల్లోకి కలుస్తుంది. అందులోని కెమికల్ వ్యర్థాలు, ఔషధాలు, యాంటీబయాటిక్స్ లాంటివి ఉంటున్నాయి. ఉస్మానియా, గాంధీలో వ్యర్థాల ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టారు.
ఇలా చేయాలి :
- సేకరించిన వ్యర్థాలను తరలించే వాహనం బయో వ్యర్థాలు అని తెలిపే విధంగా ప్రత్యేకంగా రాసి పెట్టాలి
- వ్యర్థాలు తరలించే సమయంలో జారి పడిపోకుండా పరదాలను కప్పి ఉంచాలి
బయోవ్యర్థాలను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఇష్టానుసారంగా వేయవద్దని అధికారులు స్పష్టంగా చెబుతున్నప్పటికీ కొంతమంది క్లీనిక్ల నిర్వాహకులు, ఆస్పత్రులకు మాత్రం పెడచెవిన పెడుతున్నారు. ప్రజారోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై అధికారులు కఠిన చర్యలు చేపడతామని హెచ్చరిస్తున్నారు.
