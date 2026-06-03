పంట వ్యర్థాలు కాలుస్తున్నారా? - రైతులకు ఈ శిక్షలు పడే అవకాశం!
తదుపరి పంట సాగు కోసం మిగిలిపోయిన వ్యర్థాలను తగలబెడుతున్న రైతులు - పర్యావరణానికి, నేల సారవంతానికి తీవ్ర నష్టం - పంట వ్యర్థాల దహనం చట్టరీత్యా శిక్షార్హమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం
Published : June 3, 2026 at 10:43 PM IST
Story on Losses due to Burning Crop Residues : వ్యవసాయ పనులు వేగంగా పూర్తి చేసుకుని తదుపరి పంట సాగుకు భూమిని సిద్ధం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చాలామంది రైతులు పంట కోత అనంతరం మిగిలిపోయిన గడ్డి, చెత్త, కట్టె పొరకలు వంటి పంట వ్యర్థాలను తగలబెడుతుంటారు. అయితే ఇది సులభమైన పరిష్కారంలా కనిపించినప్పటికీ పర్యావరణానికి, నేల సారవంతానికి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా పంట వ్యర్థాల దహనం చట్టరీత్యా శిక్షార్హమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
పంట వ్యర్థాల దహనం వల్ల కలిగే నష్టాలు : పంట అవశేషాలను కాల్చడం వల్ల పెద్దఎత్తున పొగలు వెలువడి వాయు కాలుష్యం పెరుగుతుంది. ఈ పొగలలో ఉండే హానికర వాయువులు ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ సమస్యలు, కంటి మంటలు, అలర్జీలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేలలోని సూక్ష్మజీవులు నశించి భూసారం తగ్గిపోతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్ వంటి గ్రీన్హౌస్ వాయువులు విడుదల కావడం వల్ల వాతావరణ మార్పులకు కూడా ఇది దోహదపడుతుంది.
ప్రభుత్వాల లక్ష్యం : పంట వ్యర్థాల దహనాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, నేల సారాన్ని కాపాడడం, గ్రీన్హౌస్ వాయువుల ఉద్గారాలను నియంత్రించడం మరియు సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ప్రభుత్వాల ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు చట్టాలు, నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నాయి. అవసరాన్ని బట్టి జిల్లా కలెక్టర్లు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు స్థానికంగా ప్రత్యేక ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయవచ్చు.
వాయు కాలుష్య నియంత్రణ చట్టం-1981 : ఈ చట్టం ప్రకారం పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం వాయు కాలుష్యానికి కారణమయ్యే చర్యగా పరిగణించబడుతుంది. రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండళ్లు దీనిపై పర్యవేక్షణ నిర్వహించి ఉల్లంఘనలకు జరిమానాలు విధించవచ్చు. పరిస్థితులను బట్టి ఇతర చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకునే అధికారం వారికి ఉంటుంది.
పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం-1986 : దేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన ప్రధాన చట్టమైన ఈ చట్టం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు కాలుష్య నియంత్రణ సంస్థలు పంట వ్యర్థాల దహనాన్ని నిషేధిస్తూ ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేయవచ్చు. పర్యావరణానికి హాని కలిగించే చర్యలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఈ చట్టం అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
సీఏక్యూఎం చట్టం-2021 : దిల్లీ మరియు దాని పరిసర రాష్ట్రాల్లో వాయు నాణ్యతను మెరుగుపరచేందుకు రూపొందించిన వాయు నాణ్యత నిర్వహణ కమిషన్ (CAQM) చట్టం-2021 ప్రకారం పంట వ్యర్థాల దహనంపై కఠిన నిబంధనలు అమలులో ఉన్నాయి. ఈ చట్టంలోని సెక్షన్ 15 ప్రకారం నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై జరిమానాలు విధించవచ్చు.
ఎన్జీటీ ఆదేశాలు : జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ (ఎన్జీటీ) పంట వ్యర్థాల దహనాన్ని పర్యావరణానికి హానికరమైన చర్యగా గుర్తించింది. రైతులు పదేపదే ఈ చర్యలకు పాల్పడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అవసరమైతే పర్యావరణ నష్టపరిహారం వసూలు చేయాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
బీఎన్ఎస్ఎస్-2023లో నిబంధనలు : భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత (బీఎన్ఎస్ఎస్)-2023 ప్రకారం సున్నితమైన కాలాల్లో జిల్లా యంత్రాంగాలు సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేయవచ్చు. అలాంటి ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. జరిమానాలు విధించడం, కేసులు నమోదు చేయడం వంటి చర్యలు కూడా చేపట్టవచ్చు.
రైతులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు : -
- పంట వ్యర్థాలను కాల్చడంపై చర్యలు రాష్ట్రం, జిల్లా పరిస్థితులను బట్టి మారవచ్చు.
- కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవచ్చు.
- వ్యవసాయ రాయితీలు నిలిపివేయడం లేదా తగ్గించడం, నష్టపరిహారం వసూలు చేయడం వంటి చర్యలు కూడా తీసుకోవచ్చు.
- పునరావృతంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే క్రిమినల్ విచారణకు కూడా గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రజారోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం : పంట వ్యర్థాల దహనం రైతులకు తాత్కాలికంగా సులభమైన మార్గంలా కనిపించినా దీని వల్ల పర్యావరణం, భూసారం, ప్రజారోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది. అందువల్ల రైతులు పంట అవశేషాలను కాల్చకుండా కంపోస్టింగ్, మల్చింగ్, యంత్రాల ద్వారా భూమిలో కలపడం వంటి ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులను అనుసరించడం అవసరం. సుస్థిర వ్యవసాయం కోసం చట్టాలను గౌరవిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రతి రైతు భాగస్వామి కావాల్సిన అవసరం ఉంది.
"రైతులు తమ పంట వ్యర్థాలను కాల్చవద్దు. కాల్చడం వల్ల పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుంది. దీంతోపాటు భూమిలో పంటకు మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు చనిపోతాయి. పంట దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. మర్చింగ్, వ్యర్థాలను మట్టిలో కలిసేలా చూడాలి. బయో డీకంపోజర్లను వినియోగించాలి" - జాన్ సుధాకర్, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి, నారాయణపేట