బస్సు ప్రయాణంలోనే నిత్యవిద్యార్థిలా - 3 వేలకుపైగా ఆన్లైన్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన ఉపాధ్యాయురాలు
3661 కోర్సులు పూర్తి చేసిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు - ఐగాట్ కర్మయోగి' ఆన్లైన్ వేదిక ద్వారా పూర్తి - రోజూ బస్సులో ప్రయాణిస్తూ కోర్సుల పూర్తి - ఆధునిక విద్యా పద్ధతులు, చైల్డ్ సైకాలజీపై కోర్సులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 1:24 PM IST
Story ON Jannu Nagakumari : రోజూ నాలుగు గంటలు బస్సులో ప్రయాణం. అన్ని గంటలు ప్రయాణమంటే సాధారణంగా ఎవరైనా ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ కాలక్షేపానికి ఫోన్లో రీల్స్ చూస్తూ నిద్రకు ఉపక్రమిస్తారు. కానీ, ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు మాత్రం ఆ బస్సు సీటునే తరగతి గదిలా మార్చుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన "ఐగాట్ కర్మయోగి" ప్లాట్ఫామ్ను సద్వినియోగం చేసుకుంది. బస్సు ప్రయాణంలోనే నిత్యవిద్యార్థిలా వేల సంఖ్యలో ఆన్లైన్ కోర్సులు పూర్తిచేసి ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా ఉపాధ్యాయురాలు. ఆమె పూర్తి చేసిన కోర్సులపై యువ కథనం.
వృత్తి రీత్యా రోజూ 4 గంటలు బస్సులో ప్రయాణిస్తోంది ఆ ఉపాధ్యాయురాలు ఎవరికైనా అంతా సమయం ప్రయాణించలంటే విసుగొస్తుంది. అయితే ఆమె మాత్రం ఎలాంటి అలసట లేకుండా ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటోంది. ప్రయాణంలోని పాట్లను పక్కన పెట్టి ఆన్లైన్లో వేల కోర్సులు పూర్తి చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన "ఐగాట్ కర్మయోగి" ప్లాట్ఫామ్ను సద్వినియోగం చేసుకుంది. ఇంతకీ ఎవరా ఉపాధ్యాయురాలు? ఆమె చేసిన కోర్సులేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
సమయాన్ని వృథా చేయకూడదని భావించి: ఈమె పేరు జన్ను నాగకుమారి ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎ.కొండూరు మండలం మాత్రియాతండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా విధులు నిర్వర్తిస్తోంది. ప్రతిరోజూ విజయవాడ మొగల్రాజపురంలోని తన నివాసం నుంచి పాఠశాలకు బస్సులో వెళ్లి వస్తోంది. ఈ రాకపోకలకు రోజూ దాదాపు నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ విలువైన కాలాన్ని వృథా చేయకూడదని భావించిన ఆమె ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం ఉద్దేశించిన "ఐగాట్ కర్మయోగి" ఆన్లైన్ వేదిక ద్వారా పలు కోర్సుల్లో శిక్షణ తీసుకుంది.
3661 కోర్సులు విజయవంతంగా పూర్తి: 2022లో కేంద్రం మిషన్ కర్మయోగి అనే అన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో 4,400కు పైగా కోర్సులు అందుబాటులో ఉండగా నాగకుమారి ఇప్పటివరకు మొత్తం 4,825 గంటలకు మించి సమయాన్ని కేటాయించి 3,661 కోర్సులను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒక గంటకు పైగా ఉండే ప్రతి కోర్సును ఎంతో శ్రద్ధగా విని, ఆపై నిర్వహించిన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి సర్టిఫికెట్లు కూడా పొందారు.
అరచేతిలోనే అభ్యసనానికి వీలుగా ప్లాట్ఫామ్: ఈ ఆన్లైన్ కోర్సుల ద్వారా నేర్చుకున్న ఆధునిక విద్యా పద్ధతులు, చైల్డ్ సైకాలజీ తదితర అంశాలపై పాఠశాల విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించడంలో అన్వయిస్తున్నారు. తద్వారా గ్రామీణ విద్యార్థులకు మరింత సులభంగా, నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నారు. అరచేతిలోనే అభ్యసనానికి వీలుగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఉద్యోగులు ఎక్కడి నుంచైనా, ఏ సమయంలోనైనా మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్లో శిక్షణ పొందే వీలుంది.
"ఐగాట్ కర్మయోగి ద్వారా ఆన్లైన్ కోర్సులు చేయడం ప్రారంభించా. ప్రతి కోర్సు శిక్షణ గంటకు పైగా ఉంటుంది. దీనిలో అగ్రికల్చర్, పోలీస్, ఎడ్యుకేషనల్, సచివాలయ డిపార్ట్మెంట్, ఏఐకి సంబంధించిన కోర్సులు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 4,825 గంటల్లో 3,651 కోర్సులను పూర్తి చేశాను." - జన్ను నాగకుమారి, ఉపాధ్యాయురాలు
దేశవ్యాప్తంగా 1.51 కోట్ల మందికి పైగా: ఐగాట్ కర్మయోగికి దేశవ్యాప్తంగా విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా 1.51 కోట్ల మందికి పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇందులో నమోదు చేసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటే రాష్ట్రాల ఉద్యోగులు సైతం ఇందులో నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటున్నారు. పౌర సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి జీవం పోస్తూ, ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపించిన జన్ను నాగకుమారి కృషి మిగతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ఉపాధ్యాయులకు, యువతకు ఒక గొప్ప ప్రేరణ అంటూ ఆమె భర్త అంటున్నారు.
నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నేర్చుకోవచ్చని ఈ ఉపాధ్యాయురాలు నిరుపిస్తోంది. ఓ వైపు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తునే వివిధ అంశాలపై ఆన్లైన్లో శిక్షణ తీసుకుంటు ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తుంది.
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