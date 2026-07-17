రూ.50 లక్షలకు పైగా వార్షిక వేతనంతో ఆఫర్లు - ట్రిపుల్ఐటీ డీఎమ్ కర్నూలు విద్యార్థుల ప్రతిభ
లక్షల ప్యాకేజీలతో జాబ్స్ సాధించిన ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులు - కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగం సాధించిన విద్యార్థులు - కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీలో జరిగిన స్నాతకోత్సవంలో గోల్డ్ మెడల్స్ అందుకున్న మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:20 PM IST
Story on Indian Institute Of Information Technology, Design & Manufacturing Kurnool Students : ఏఐ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఉద్యోగాల కోత ఉందంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ, మన తెలుగు విద్యార్థులు సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. నైపుణ్యం, సృజనాత్మకత, కష్టపడేతత్వమనే ఆయుధాలతో ఐటీ రంగాన్ని శాసిస్తున్నారు. ఐఐటీ విద్యార్థులకు ధీటుగా కర్నూలు ట్రిపుల్ఐటీ డీఎం విద్యార్థులు దిగ్గజ సంస్థల నుంచి మంచి ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు సాధించారు. ముగ్గురు విద్యార్థులు ఏకంగా 50 లక్షల రూపాయలకు పైగా వార్షిక వేతనంతో ఆఫర్లు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. వారి సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం.
బీటెక్ పూర్తయితే చాలు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో స్థిరపడొచ్చనే కోటి ఆశలతో విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. డిగ్రీ పూర్తయ్యాక కొందరు సాధారణ వేతనాలతో సరిపెట్టుకుంటుంటే ప్రతిభావంతులు మాత్రం మంచి ప్యాకేజీలతో కార్పొరేట్ కంపెనీలను ఆకర్షిస్తున్నారు. కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీడీఎంలో ఇటీవలే బీటెక్ పూర్తి చేసిన ముగ్గురు విద్యార్థులు అమెజాన్, సూపర్ మనీ వంటి దిగ్గజ సంస్థల్లో భారీ ప్యాకేజీలతో మెరిశారు.
వీరంతా కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీడీఏంలో చదువుకున్న 2022-26 బ్యాచ్ విద్యార్థులు. ఇటీవలే వర్సిటీలో జరిగిన 8వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలకు ప్రముఖ మృదంగ విద్వాంసులు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ ఎల్లా వేంకటేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. వారి చేతుల మీదుగా మెడల్స్ సాధించిన ప్రతిభావంతులతో పాటు బీటెక్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులందరికీ పట్టాలు అందజేశారు.
రూ.46 లక్షల ప్యాకేజీతో కొలువు: కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన ఈ యువతి సుగుణ శ్రీ. సొంత జిల్లాలో పదో తరగతి చదివిన సుగుణ శ్రీ విజయవాడ శ్రీచైతన్యలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసింది. జేఈఈ మెయిన్స్లో ప్రతిభ చాటి కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీలో సీఎస్ఈ సీటు సాధించింది. 4 ఏళ్ల పాటు నిరంతరం కష్టపడుతూ, అకడమిక్స్తో పాటు కోడింగ్, లైవ్ ప్రాజెక్టులపై పట్టు సాధించి రెండో ఏడాదిలోనే అమెజాన్లో ఇంటర్న్షిప్ దక్కించుకుంది. నాలుగో ఏడాదిలో స్టైఫండ్తో పని చేస్తూనే, ప్రస్తుతం ఏకంగా 46 లక్షల రూపాయల వార్షిక వేతనంతో పర్మినెంట్ జాబ్ ఆఫర్ సొంతం చేసుకుంది.
"నేను బీటెక్ సెకండియర్ చదువుతున్నప్పుడే అమెజాన్లో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. ప్రస్తుతం అదే సంస్థలో రూ.46 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజితో పర్మినెంట్ జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది. అబ్సిడ్ క్లౌడ్ కోడింగ్ క్లబ్ను ప్రారంభించాం. ఇందులో నేను కోఆర్డినేటర్. దీనిద్వారా ఎంతోమందికి ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్య్వూల ప్రిపరేషన్లో చాలా హెల్ప్ అవుతోంది." - సుగణశ్రీ, అమెజాన్లో ఉద్యోగం సాధించిన విద్యార్థిని
తమ కుమార్తె 46 లక్షల ప్యాకేజీతో అమెజాన్ వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించడంపై తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహేష్, నితీష్ కుమార్ అనే మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు ఏకంగా 65 లక్షల రూపాయల వార్షిక వేతనంతో సూపర్ మనీ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు సాధించారు. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన మహేష్ 2022లో జేఈఈ మెయిన్స్ ద్వారా సీఎస్ఈలో చేరాడు.
రూ.65 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం: కేవలం క్లాస్ రూమ్ చదువులకే పరిమితం కాకుండా మొదటి ఏడాది నుంచే ఇండస్ట్రీకి అవసరమైన అడ్వాన్స్డ్ కోడింగ్ విధానాలు. ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాడు. మార్కులు మాత్రమే ముఖ్యం కాదని తోటి విద్యార్థుల కంటే మనం ఎంత భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నాం, ఎలాంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉన్నామనేదే మనల్ని టాపర్గా నిలబెడుతుందంటున్నాడు మహేష్.
మరో ఇద్దరికి గోల్డ్ మెడల్స్: భారీ ప్యాకేజీలే కాదు అకడమిక్స్లోనూ విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్స్ వరించాయి. ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరుకు చెందిన సాయిభవ్య బీటెక్ ఏఐ అండ్ డేటాసైన్స్ కోర్సులో టాపర్గా నిలిచి స్వర్ణ పతకం కైవసం చేసుకుంది. అమ్మాయిల విభాగంలో టాప్ ర్యాంక్ సాధించినందుకు గానూ రజతం కూడా దక్కింది. అలాగే సీఎస్ఈ విభాగంలో టాపర్గా నిలిచిన మరో విద్యార్థి గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకున్నాడు. సరైన నైపుణ్యం, పట్టుదల ఉంటే ఎలాంటి ఆర్థిక మందగమనాన్నైనా ఎదుర్కొని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని కర్నూలు ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులు నిరూపించారు.
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