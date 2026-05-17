ETV Bharat / state

'సైలెంట్ కిల్లర్' : లక్షణాలు లేకుండానే శరీరం లోలోపల తీవ్ర నష్టం - హైపర్ ​'టెన్షన్'​ తగ్గించుకుని ఆరోగ్యంగా ఉండండిలా!

చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్న హైపర్​ టెన్షన్​ సమస్య - హైబీపీ వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు - అధిక రక్తపోటు లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు మీకోసం

world hypertension day 2026
world hypertension day 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

world hypertension day 2026 : శరీరంలో రక్తం ఎప్పుడూ అధిక ఒత్తిడి (ఫోర్స్‌)తో ప్రవహించినట్లయితే రక్తనాళాలు దెబ్బతింటాయి. మెదడు లాంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ఇవి పగిలిపోయి తీవ్ర నష్టం కలగజేస్తాయి. ఇలా రక్తం వేగంగా, ఒత్తిడితో ప్రవహించేందుకు ముఖ్య కారణం అధిక రక్తపోటు (హైపర్​ టెన్షన్) సమస్య. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే శరీరం లోలోపల తీవ్ర నష్టం కలగచేస్తుంది. అందుకే దీన్ని నిశ్శబ్ద హంతకి (సైలెంట్‌ కిల్లర్‌)గా డాక్టర్లు చెబుతుంటారు. ఇవాళ (ఆదివారం) ప్రపంచ హైపర్‌ టెన్షన్‌ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.

అవయవాలకు దెబ్బ :

హృదయం : ఎప్పుడూ అధిక ఒత్తిడితో రక్తాన్ని పంప్‌ చేయాల్సి వస్తే హృదయ కండరం మందంగా, గట్టిగా మారుతుంది. దీని కారణంగా గుండె విస్తరణ, హార్ట్‌ ఫెయిల్యూర్, గుండె పోటు, అరిథ్మియా తదితర అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.

మూత్రపిండాలు : కిడ్నీల్లో ఉండే సున్నితమైన ఫిల్టర్లు హైపర్ ​టెన్షన్​ను తట్టుకోలేవు. ఇవి పాడై ప్రొటీన్‌ పదార్థం మూత్రంలోకి లీక్‌ అవుతుంది. క్రమంగా క్రానిక్‌ కిడ్నీ డిసీజ్​నకు దారి తీస్తుంది.

మెదడు : మానవ శరీరంలో మెదడు అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. మెదడుకు వెళ్లే రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి మూసుకోవడం లేదా పగిలిపోయి పక్షవాతం(పెరాలసిస్) వచ్చే ముప్పు పెరుగుతుంది. మరికొన్నిసార్లు మతిమరుపునకు కూడా దారి తీస్తుంది.

కళ్లు : రక్తం ఎక్కువ ఒత్తిడితో ప్రవహించడం కారణంగా కంటిలోని రెటీనాలోని సన్నని రక్తనాళాలు దెబ్బతిని కంటి చూపు నెమ్మదిస్తుంది. నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే చూపు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది.

లక్షణాలు ఇవి : చాలా సందర్భాల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కన్పించవు. తల తిరగడం, తలనొప్పి, చూపు మసక బారడం, గుండె దడ, చెవిలో హోరు, అలసట, కొన్నిసార్లు ముక్కు నుంచి రక్తం కారడం, వాంతులు కావడం. బీపీ 120/80 ఉంటే సాధారణం. పెరిగితే హైబీపీ(అధిక రక్తపోటు) తగ్గితే లోబీపీ.

100 మందిలో 30-32 మందికి డయాబెటిస్‌ :

  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్​ నగరంలో స్క్రీన్‌ చేసిన వారిలో 100 మందిలో 30-32 మందికి డయాబెటిస్‌ ఉన్నట్లుగా తేలింది.
  • ఇప్పటివరకు 6.28 లక్షల మందిని స్క్రీన్‌ చేయగా 1.56 లక్షల మందికి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
  • 45 సంవత్సరాలలోపు వారిలో 26 శాతం మందికి నిర్ధారణ అయ్యింది.
  • 80 ఏళ్లు దాటిన వారిలో 80 శాతానికి పైగా హైబీపీ, అందులో 53.8 శాతం మందికి అదుపులో లేదు.
  • అపోలో హాస్పిటల్​ హెల్త్‌ ఆఫ్‌ నేషన్‌ 2025 రిపోర్టు ప్రకారం నగరంలో 68 శాతం మందికి లైఫ్​స్టైల్ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి.
  • నిమ్స్, ఉస్మానియా, గాంధీకి నిత్యం 6 వేల మంది ఓపీ ఉంటోంది. ఇందులో 20-25 శాతం మందిలో అధిక రక్తపోటు(హైపర్​ టెన్షన్​) లేదా మధుమేహం సమస్య ఉంది.

"హైపర్​ టెన్షన్ ​(అధిక రక్తపోటు) అనేది దీర్ఘకాలిక సమస్య. నయం కాకపోయినప్పటికీ నియంత్రణలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పటికే మందులు వాడుతున్నట్లయితే రోజూ ఒకే టైంలో వేసుకోవాలి. డాక్టర్​కు చెప్పకుండా బీపీ మందులు ఆపొద్దు. ఇంట్లో బీపీ లాగ్‌ నిర్వహించడం మంచిది. ఉప్పు వాడకం తగ్గించాలి. శుద్ధి చేసిన ఆహారం (ప్రాసెస్డ్) మానేయాలి. రోజూ ఎక్సర్​సైజ్, 7-8 గంటల పాటు నిద్ర తప్పనిసరి. సిగరెట్, ఆల్కహాల్‌ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా రోజువారీ పనులను ప్రణాళిక వేసుకోండి. డాక్టర్​నకు చెప్పకుండా మందులు ఆపొద్దు" - డాక్టర్‌ అనుదీప్, కన్సల్టెంట్‌ న్యూరాలజిస్టు, ఏఐజీ

రక్తపోటు ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - కారణాలివే?

హైబీపీ కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే! - ఏం సూచిస్తున్నాయో తెలుసా?

TAGGED:

WORLD HYPERTENSION DAY 2026
HIGH BLOOD PRESSURE DANGERS
SYMPTOMS AND CAUSES OF HYPERTENSION
SYMPTOMS AND CAUSES OF HYPERTENSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.