'సైలెంట్ కిల్లర్' : లక్షణాలు లేకుండానే శరీరం లోలోపల తీవ్ర నష్టం - హైపర్ 'టెన్షన్' తగ్గించుకుని ఆరోగ్యంగా ఉండండిలా!
చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్న హైపర్ టెన్షన్ సమస్య - హైబీపీ వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు - అధిక రక్తపోటు లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు మీకోసం
Published : May 17, 2026 at 7:53 PM IST
world hypertension day 2026 : శరీరంలో రక్తం ఎప్పుడూ అధిక ఒత్తిడి (ఫోర్స్)తో ప్రవహించినట్లయితే రక్తనాళాలు దెబ్బతింటాయి. మెదడు లాంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ఇవి పగిలిపోయి తీవ్ర నష్టం కలగజేస్తాయి. ఇలా రక్తం వేగంగా, ఒత్తిడితో ప్రవహించేందుకు ముఖ్య కారణం అధిక రక్తపోటు (హైపర్ టెన్షన్) సమస్య. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే శరీరం లోలోపల తీవ్ర నష్టం కలగచేస్తుంది. అందుకే దీన్ని నిశ్శబ్ద హంతకి (సైలెంట్ కిల్లర్)గా డాక్టర్లు చెబుతుంటారు. ఇవాళ (ఆదివారం) ప్రపంచ హైపర్ టెన్షన్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.
అవయవాలకు దెబ్బ :
హృదయం : ఎప్పుడూ అధిక ఒత్తిడితో రక్తాన్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తే హృదయ కండరం మందంగా, గట్టిగా మారుతుంది. దీని కారణంగా గుండె విస్తరణ, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, గుండె పోటు, అరిథ్మియా తదితర అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
మూత్రపిండాలు : కిడ్నీల్లో ఉండే సున్నితమైన ఫిల్టర్లు హైపర్ టెన్షన్ను తట్టుకోలేవు. ఇవి పాడై ప్రొటీన్ పదార్థం మూత్రంలోకి లీక్ అవుతుంది. క్రమంగా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్నకు దారి తీస్తుంది.
మెదడు : మానవ శరీరంలో మెదడు అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. మెదడుకు వెళ్లే రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోయి మూసుకోవడం లేదా పగిలిపోయి పక్షవాతం(పెరాలసిస్) వచ్చే ముప్పు పెరుగుతుంది. మరికొన్నిసార్లు మతిమరుపునకు కూడా దారి తీస్తుంది.
కళ్లు : రక్తం ఎక్కువ ఒత్తిడితో ప్రవహించడం కారణంగా కంటిలోని రెటీనాలోని సన్నని రక్తనాళాలు దెబ్బతిని కంటి చూపు నెమ్మదిస్తుంది. నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే చూపు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది.
లక్షణాలు ఇవి : చాలా సందర్భాల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కన్పించవు. తల తిరగడం, తలనొప్పి, చూపు మసక బారడం, గుండె దడ, చెవిలో హోరు, అలసట, కొన్నిసార్లు ముక్కు నుంచి రక్తం కారడం, వాంతులు కావడం. బీపీ 120/80 ఉంటే సాధారణం. పెరిగితే హైబీపీ(అధిక రక్తపోటు) తగ్గితే లోబీపీ.
100 మందిలో 30-32 మందికి డయాబెటిస్ :
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరంలో స్క్రీన్ చేసిన వారిలో 100 మందిలో 30-32 మందికి డయాబెటిస్ ఉన్నట్లుగా తేలింది.
- ఇప్పటివరకు 6.28 లక్షల మందిని స్క్రీన్ చేయగా 1.56 లక్షల మందికి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
- 45 సంవత్సరాలలోపు వారిలో 26 శాతం మందికి నిర్ధారణ అయ్యింది.
- 80 ఏళ్లు దాటిన వారిలో 80 శాతానికి పైగా హైబీపీ, అందులో 53.8 శాతం మందికి అదుపులో లేదు.
- అపోలో హాస్పిటల్ హెల్త్ ఆఫ్ నేషన్ 2025 రిపోర్టు ప్రకారం నగరంలో 68 శాతం మందికి లైఫ్స్టైల్ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి.
- నిమ్స్, ఉస్మానియా, గాంధీకి నిత్యం 6 వేల మంది ఓపీ ఉంటోంది. ఇందులో 20-25 శాతం మందిలో అధిక రక్తపోటు(హైపర్ టెన్షన్) లేదా మధుమేహం సమస్య ఉంది.
"హైపర్ టెన్షన్ (అధిక రక్తపోటు) అనేది దీర్ఘకాలిక సమస్య. నయం కాకపోయినప్పటికీ నియంత్రణలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పటికే మందులు వాడుతున్నట్లయితే రోజూ ఒకే టైంలో వేసుకోవాలి. డాక్టర్కు చెప్పకుండా బీపీ మందులు ఆపొద్దు. ఇంట్లో బీపీ లాగ్ నిర్వహించడం మంచిది. ఉప్పు వాడకం తగ్గించాలి. శుద్ధి చేసిన ఆహారం (ప్రాసెస్డ్) మానేయాలి. రోజూ ఎక్సర్సైజ్, 7-8 గంటల పాటు నిద్ర తప్పనిసరి. సిగరెట్, ఆల్కహాల్ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా రోజువారీ పనులను ప్రణాళిక వేసుకోండి. డాక్టర్నకు చెప్పకుండా మందులు ఆపొద్దు" - డాక్టర్ అనుదీప్, కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్టు, ఏఐజీ
