రాష్ట్రంలో తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఏళ్లవుతున్నా పత్తాలేని 'హైవే పెట్రోలింగ్'
రోడ్డు ప్రమాద క్షతగాత్రులను కాపాడేందుకు 'హైవే పెట్రోలింగ్' - ప్రతిపాదించి నాలుగేళ్లవుతున్నా కార్యరూపం దాల్చని పరిస్థితి - పొరుగు రాష్ట్రంలో సత్ఫతితాలిస్తున్నా తెలంగాణలో ఇంకా ఆలస్యం
Published : November 7, 2025 at 7:20 PM IST
Highway Patrolling In Telangana : గత కొన్ని రోజులుగా రోడ్డు ప్రమాదాలను తరచూ చూస్తునే ఉన్నాం. ఛోదకుల నిర్లక్ష్యం, వాహన పరిస్థితి ఇలా ఎన్నో అంశాల కారణంగా ఇలాంటివి సంభవిస్తున్నాయి. హఠాత్తుగా జరిగే ప్రమాదాలను అంచనా వేయడం కష్టమే అయినా సంఘటన జరిగిన వెంటనే తక్షణ సాయం అందించే విధానమే ఉంటే వారి ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. వీటిని అరికట్టేందుకు గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే 'హైవే పెట్రోలింగ్' వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయదలచారు. కాగా అది నేటికీ కార్యరూపం దాల్చలేదు.
రోడ్డు ప్రమాద క్షతగాత్రుల ప్రాణాలు కాపాడే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంతో ఏర్పాటు చేయతలపెట్టిన 'హైవే పెట్రోలింగ్' ఊసు లేకుండా పోయింది. రాష్ట్రంలోని జాతీయ, రాష్ట్ర, ఇతర ప్రధాన రహదారుల్లో నిరంతర గస్తీ వ్యవస్థ ఆరంభించకుండానే ఆగిపోయింది. రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణ మొదలుకొని క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు గత ప్రభుత్వహయాంలో సుమారు 4 ఏళ్ల క్రితం ప్రతిపాదించినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు కార్యరూపం దాల్చకపోవడం గమనార్హం.
కార్యరూపం దాల్చకుండానే : ఈ వ్యవస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం రోడ్డు ఇంజినీరింగ్ లోపాలను గుర్తించి సవరించడం. నిత్యం గస్తీ నిర్వహిస్తూ రహదారులపై వాహనాలు ఆగిపోకుండా చూడటం. ఒకవేళ రోడ్డు ప్రమాదం సంభవిస్తే వీలైనంత తొందరగా క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందించడం. మృతులకు, క్షతగాత్రుల కుటుంబాలకు బీమా సదుపాయం అందేలా చేయడం. కాగా ఈ వ్యవస్థ కార్యరూపం దాల్చకుండానే ఆగిపోయింది.
వాస్తవానికి హైవేపెట్రోలింగ్ వ్యవస్థ కోసం గతంలో దాదాపు రూ.30 కోట్లు మంజూరు చేశారు. అందులోంచి సుమారు రూ.7 కోట్లను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించినట్లు తెలుస్తోంది. పొరుగునే ఉన్న మహారాష్ట్రలో ఇలాంటి వ్యవస్థ సత్ఫతితాలిస్తున్నా తెలంగాణలో ఇంకా ప్రారంభించేందుకే మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు.
- రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో రోజుకు సగటున 20 మంది వరకు మరణిస్తున్నారు. 2024లో 7,949 మంది చనిపోగా ఈ సంవత్సరం జులై వరకు 4,625 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. తెలంగాణలో మునుపెన్నడూ లేనిరీతిలో గతేడాది దాదాపు 26 వేల రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించడం గమనార్హం.
- జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారుల్లో సాధారణంగా అతివేగంతో ప్రయాణిస్తుంటాయి. దీని కారణంగా ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థిలు అధికమవుతున్న నేపథ్యంలో పోలీస్, రహదారి భద్రత విభాగం వీటిని నియంత్రించే చర్యులకు శ్రీకారం చుట్టింది.
- హైవేలలోని దాబాల్లో పనిచేసే సిబ్బంది, పెట్రోల్బంక్ ఆపరేటర్లు, మెకానిక్లలో కొందిరిని ఎంపిక చేసి వారికి శిక్షణ ఇచ్చారు. రోడ్డు ప్రమాద క్షతగాత్రులకు వీలైనంత తొందరగా (గోల్డెన్ అవర్) చికిత్స అందించగలిగితే 50% మంది ప్రాణాల్ని కాపాడొచ్చని లా కమిషన్ నివేదిక చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వీలైనంత తొందరగా క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించడంపై శిక్షణ ఇవ్వగా ఇదీ ముణ్నాళ్ల ముచ్చటే అయింది.
- గతంలో ప్రతిపాదించిన హైవే పెట్రోలింగ్ ఏర్పాటుకు యంత్రాంగం చొరవ తీసుకోకపోవడంతో ప్రభుత్వం పై విమర్శలు వస్తున్నాయి.
- పోలీస్, ఆర్టీవో, ఆర్అండ్బీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ (డీవోపీ) తదితర విభాగాల నుంచి 1,170 మంది సిబ్బందిని హైవేగస్తీ కోసం కేటాయించాలని గతంలో నిర్ణయించారు. ఆయా రహదారులున్న దాదాపు 70 ఠాణాల పరిధిలోని పోలీస్ సిబ్బందిలో కొందరిని ఎంపిక చేయడంతో పాటు మిగిలిన ప్రభుత్వ విభాగాల సిబ్బందిని డిప్యుటేషన్పై నియమించాలని ప్రతిపాదించారు.
