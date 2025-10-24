మన గుంటూరు స్పెషల్స్ - మనసు దోచే పులిహోర దోశ, నేతికారం చిట్టి ఇడ్లీ
చల్లటి వాతావరణంలో గుంటూరు స్పెషల్స్ తింటే ఆ అనుభూతే వేరు - నగరంలో చాలాచోట్ల దొరుకుతున్నా బ్రాడీపేట 5వ లైను దీనికి ల్యాండ్మార్క్
Story on Pulihora Dosha and Netikaram Chitti Idli: ముసురు పట్టేసింది రోజంతా ఎడతెరిపిలేని వాన ఇంట్లో ఉన్నా ఆఫీసులో పని చేసుకుంటున్నా ఒకటే అనుభూతి వేడివేడి అల్పాహారాన్ని కారంకారంగా తినాలని అనుకుంటాం. ఇంట్లో ఉన్న వారైతే వారికి నచ్చింది చేసుకుని తింటారు. కాని ఇంట్లో ఉన్నా బయటకు వెళ్లి తినాలని ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ చల్లటి వాతావరణంలో మన గుంటూరు స్పెషల్స్ తింటే ఆ అనుభూతే వేరు. మరెందుకాలస్యం మనకే ప్రత్యేకమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందామా.
సాధారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది ఆలయాలు, ఆహార పదార్ధాలే. ఇలాంటి రాష్ట్రంలో ఒక్కో ఉరికి ఒక్కో ప్రత్యకమైన ఆహార పదార్ధాలు ఉంటాయి. ప్రదేశాన్ని బట్టి అవి ప్రత్యేకతను చాటుకుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో మన గుంటూరు అనగానే గుర్తొచ్చేది పులిహోర దోశ. దోశపై పులిహోర నెరిపి ఓ మిరపకాయ, కొన్ని ఉల్లిముక్కలతో తింటే వాహ్వా అనాల్సిందే. సాధారణ సమయాల్లో దీనికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. అదే కాస్త వర్షం కురిసిందంటే చాలు అంతకు రెట్టింపు గిరాకీ ఉంటుంది. నగరంలో చాలాచోట్ల ఈ దోశ దొరుకుతున్నా బ్రాడీపేట 5వ లైను దీనికి ల్యాండ్మార్క్.
2 రకాల ఫ్లేవర్లలో: మనసు కట్టిపడేస్తుంది కలిపట్టు దోశ. ఇది 2 రకాల ఫ్లేవర్లలో దొరుకుతుంది. దీనిని పెసరట్టు, మినపట్టు కలయికతో చేస్తారు. కొంతమంది బియ్యం, అటుకులు, మినుములు కలబోతగానూ తయారు చేస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా మరికొన్ని వెరైటీ దోశలు కాడా ఉన్నాయి. కస్తూరి దోశ, నెయ్యి మందం దోశ, వెన్నదోశ, ఫ్యూజన్ దోశలు, ఉప్మాదోశ, రాగి చపాతీ, కారంపొడి దోశ ఇలా వందల రకాల వెరైటీలు ఉన్నాయి. అటుకుల అట్టు గుంటూరు అల్లం పచ్చడితో తింటుంటే ఆ రుచే వేరు ఎంతో అనుభూతిని పొందుతారు.
మనసు దోచే వంకాయ బజ్జీ : స్నాక్స్ జాబితా చూస్తే 6వ లైనులో దొరికే వంకాయ బజ్జీ మనసును ఇట్టే దోచేస్తుంది. కారంపొడి, మసాలాల మాటున వేరుశనగ, అల్లం చట్నీతో తింటుంటే ఆ రుచిని పొగడకుండా ఉండలేమంటే నమ్మలేరు. సంగడిగుంట మసాలా ముంత ఈ చలిపులిలో రుచి చూడాల్సిందే. దీనిలో గుంటూరు మిర్చిఘాటు అడుగడుగునా తగులుతుంటుంది.
చిట్టీ నెయ్యి కారం పెట్టి : పులిహోర దోశ తరువాత అంత డిమాండ్ ఉన్నది నేతికారం చిట్టి ఇడ్లీకే. వాటిపై కారం చల్లి నేతిని దట్టించి ఇస్తారు. పొగలుకక్కే ఈ ఆహారం చల్లటి వాతావరణంలో భోజన ప్రియుల జిహ్వ చాపల్యాన్ని తీర్చేస్తుంది. లక్ష్మీపురం, బ్రాడీపేట, అరండల్పేట, పాటిబండ్ల పాఠశాల పరిసర ప్రాంతాలు వీటికి పెట్టింది పేరుగా అన్నట్లు మారాయి.
