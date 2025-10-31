ETV Bharat / state

'ఆస్తులు కాదు - సంకల్పం ఉంటే చాలు' - సమాజ సేవలో యువత

సమాజ సేవ చేస్తున్న ఎమ్‌వీజీఆర్ కళాశాల విద్యార్థులు - వాటిని అమ్మగా వచ్చిన సొమ్ముతో సేవా కార్యక్రమాలు - ఫ్రమ్‌ ద యూత్‌ ఫర్‌ ది పీపుల్‌ సంఘంతో సేవలు

Yuva Story on From The Youth For The People
Yuva Story on From The Youth For The People (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 10:43 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 10:54 PM IST

3 Min Read
Yuva Story on From The Youth For The People: సమాజ సేవ చేయాలంటే ఆస్తులే ఉండక్కర్లేదు. మంచి చేయాలనే ఆలోచన, దృఢ సంకల్పం ముఖ్యమని నిరూపిస్తున్నారు ఆ విద్యార్థులు. సమాజానికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో 'From The Youth For The People' అనే సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, బడి పిల్లలకు పుస్తకాలు ఇతరత్రాల పంపిణీతో పాటు సామాజిక అంశాలపై అవగాహన కల్గిస్తున్నారు. 2 స్కూళ్లతో ప్రారంభమైన వారి సేవలు నేడు 11 స్కూళ్లకు చేరింది. విజయనగరం జిల్లా 'మహారాజ్ విజయరాం గజపతిరాజ్ ఇంజనీరింగ్' కళాశాల విద్యార్ధుల ఆ సేవా కార్యక్రమాల విశేషాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఏడాది పొడవునా పాత పుస్తకాలు, కాగితాలు సేకరణ - 2 స్కూళ్ల నుంచి 11 పాఠశాలలకు చేరిన కార్యక్రమాలు (ETV)

ఎక్కడైనా చిరిగిపోయిన కాగితాలు, పాత పేపర్లు, పుస్తకం కనిపిస్తే చెత్త డబ్బాలో పడేస్తాం. లేకపోతే పాత సామాన్ల వారికి అమ్మేస్తాం. ఇళ్లు, ఆఫీస్‌, కళాశాల ఎక్కడైనా ఇంతే. అయితే అందుకు భిన్నం ఆ విద్యార్థులు. ఒక అధ్యాపకురాలు ఇచ్చిన సలహా మేరకు చెత్తనుంచి సంపద సృష్టికి నాంది పలికారు. వచ్చిన డబ్బుతో సమాజ సేవ చేసే దిశగా 15 ఏళ్ల క్రితం “From The Youth For The people"కు శ్రీకారం చుట్టారు. 2 స్కూళ్లతో మొదలైన ఈ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం 11 పాఠశాలలకు చేరుకుంది.

100 మంది విద్యార్ధులు సభ్యులుగా: వీరంతా విజయనగరం జిల్లా మహారాజ్‌ విజయరాం గజపతిరాజ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థులు. సర్కారు బడి విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, పెన్నులు అందించడంతో పాటు సామాజిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లీష్‌, అర్థమెటిక్‌, సృజనాత్మకత వంటి అంశాలపై తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. నవోదయ, సైనిక్ స్కూల్ వంటి విద్యాలయాల ప్రవేశ పరీక్ష కోసం తర్ఫీదు ఇస్తూ మెటీరియల్స్‌నూ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

ఫ్రమ్‌ ద యూత్‌ ఫర్‌ ది పీపుల్‌ సంఘంలో 100 మంది విద్యార్ధులు సభ్యులుగా ఉన్నారు. వీరంతా బ్యాచ్‌ల వారీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. సేవా కార్యక్రమాల కోసం కావాల్సిన డబ్బు కోసం స్నేహితులు, బంధువులు, కళాశాలల నుంచి పాత పుస్తకాలు, పేపర్లను ఏడాది పొడవునా సేకరిస్తారు. వాటిని అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా గ్రామీణ విద్యార్ధులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. సమాజానికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ సేవా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టామని, ఇదెంతో సంతృప్తినిస్తోందని చెబుతున్నారు వీరంతా.

'ఫ్రమ్‌ ద యూత్‌ ఫర్‌ ది పీపుల్‌ 2009లో ప్రారంభమైయ్యింది. దీన్ని మెకానికల్ విద్యార్థి ప్రారంభించాడు. 2011లో ఇది బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, నవోదయ, సైనిక్ స్కూల్ వంటి విద్యాలయాల ప్రవేశ పరీక్ష కోసం తర్ఫీదు మెటీరియల్స్​నూ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ' - డా. వై.ఎం.సీ శేఖర్‌, ఎంవీజీఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల

విద్యార్ధి దశ నుంచే సేవా కార్యక్రమాలు: పేద విద్యార్ధులకు ఆర్థిక తోడ్పాటు, పుస్తకాలు, ఇతరత్రా వాటి పంపిణీకే పరిమితం కాలేదు. ఎంపిక చేసిన పాఠశాలల్లో విద్యార్ధులకు శాస్త్ర సాంకేతిక, సామాజిక అంశాలపైనా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు. ప్రధానంగా నేటి విద్యావిధానంలో పెరుగుతున్న కంప్యూటర్ ప్రాధాన్యత చెబుతూ పాఠశాల విద్యార్ధుల సందేహాలు నివృత్తి చేస్తున్నారు. విద్యార్ధి దశ నుంచే ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలకు నడుం బిగించటం అభినందనీయం, ఇది మరెందరికో స్ఫూర్తిదాయకం అని చెబుతున్నారు వీరి ద్వారా సహాయం అందుకుంటున్న పాఠశాల అధ్యాపకులు.

తమ విద్యార్ధులు క్రమం తప్పకుండా ఫ్రమ్‌ ద యూత్‌ ఫర్‌ ది పీపుల్‌ పేరుతో ఎందరికో అండగా నిలవడం గర్వంగా ఉందని, కళాశాలలో చేరుతున్న విద్యార్ధులకూ ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని చెబుతున్నారు ఎమ్‌వీజీఆర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకోవడానికి విద్యార్ధుల్లో పోటీతత్వం రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ భవిష్యత్తు కోసమే కాక, సమాజం, పేదల సమస్యలు, వాటి పరిష్కారం గురించి ఆలోచించే ఇలాంటి విద్యార్థులు ఉండటం అభినందనీయమే.

Last Updated : October 31, 2025 at 10:54 PM IST

ఫ్రమ్‌ ద యూత్‌ ఫర్‌ ది పీపుల్‌
MVGR COLLEGE OF ENGINEERING
MVGR COLLEGE STUDENTS VIZIANAGARAM
YUVA STORY ON FYFP SEVA
FROM THE YOUTH FOR THE PEOPLE

