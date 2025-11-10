వీరి మధుర స్వరాలు ఓరుగల్లును ఊపేస్తున్నాయి!
రేడియో జాకీలుగా రాణిస్తున్న మహిళలు - శ్రోతలను తమ మధుర స్వరంతో ఆకట్టుకుంటున్న వైనం - ఆకాశవాణి వరంగల్లో 30 ఆర్జేల్లో 14 మంది మహిళలే
Published : November 10, 2025 at 4:05 PM IST
Female Radio Jockeys in Akashvani In Warangal : 'ఆకాశవాణి వరంగల్ 103.5 ఎఫ్.ఎం. మనుసు నిండా శ్రోతలకు గుడ్మార్నింగ్ అంటూ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు తమ మధుర స్వరంతో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నారు మహిళా రేడియో జాకీలు (ఆర్జేలు). ఉన్నత విద్యావంతులైన వీరంతా పలు వినూత్న కార్యక్రమాల ద్వారా శ్రోతలను తమ మాటలతో మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నారు. సీనియర్ ఆర్జేలు, కుటుంబీకుల సహకారం, ప్రోత్సాహంతో వ్యాఖ్యాన రంగంలో ఈ అతివలు రాణిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆకాశవాణిలో 30 మంది ఆర్జేలు విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా వారిలో మహిళలు 14 మంది ఉన్నారు.
ఆకాశవాణి సీఈవో ఇల్లందుల రవికుమార్ ప్రోత్సాహం, సీనియర్ ఆర్జేల ప్రోత్సాహంతో వనితలు ఈ రంగంలో మరింత ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. రేడియో రంగం తమ జీవితంలో ఎన్నో విలువైన పాఠాలు నేర్పిందంటున్నారు. భాషణమే ఆభరణంగా చేసుకుని ఆర్జేలుగా రాణిస్తున్న మహిళా ఆర్జేలను ఈటీవీ భారత్ పలకరించింది. మరిన్ని వివరాలను వారి మాటల్లోనే చూద్దాం.
ఆర్జేగా కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నా : హలో నేను జి. సంధ్యారాణి. ఎంకాం, ఎంబీఏ, ఎల్ఎల్ఎం చదివుకున్నాను. లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. మా ఆయన శ్రీనివాస్కు ఓ ట్రాన్స్పోర్టు ఏజెన్సీ ఉంది. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆల్ ఇండియా రేడియో కార్యక్రమాలను వింటూ వ్యాఖ్యాతగా రాణించాలనుకున్నా. ఆర్జేగా(రేడియో జాకీగా) కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నా. ఈ వేదిక ద్వారా చాలా మందిని పరిచయం చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా.
సమయస్ఫూర్తిని అలవర్చుకున్నా : హాయ్ నా పేరు తుల సంయుక్త, మా ఊరు కరీమాబాద్. నేను మూడు పీజీలతోపాటు మాస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేశా. వరంగల్లోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో ఉపాధ్యాయినిగా పని చేస్తున్నా. నా భర్త కృష్ణమూర్తి ప్రైవేటు కళాశాల లెక్చరర్. నాకు సాహిత్యంపై చాలా ఆసక్తి. ఆర్జే కోసం వాయిస్ ఆడిషన్, ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లి విజయం సాధించా. పలు కార్యక్రమాల్లో శ్రోతలను అలరించడంతోపాటు క్రమశిక్షణ, సమయస్ఫూర్తిని అలవర్చుకున్నా.
ఆ విషయం ఆనందాన్నిస్తుంది : హలో నా పేరు చైతన్య, మాది రంగశాయి పేట. నేను రెండు పీజీలతో పాటు బీఈడీ విద్య పూర్తి చేశాను. సంగీతంలో సర్టిఫికెట్ కోర్సును పూర్తి చేశాను. నా భర్త అగస్టిన్ రెండేళ్ల కిందట మృతిచెందారు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు పాడటం, కవితలు రాయడమంటే చాలా ఇష్టం. చివరకు ఇవే నాకు జీవనాధారమయ్యాయి. చిత్రసీమ, లేఖావళితోపాటు రేడియో శ్రోతలకు ఇష్టమైన పాటలు ప్రసారం చేయడం ఎంతో ఆనందాన్నిస్తుంది.
పాటలంటే ప్రాణం : హాయ్ నా పేరు తాళ్లపెళ్లి సుమలత, మాది హనుమకొండ. నేను ఎంఏ బీఈడీ చేసి జిల్లా కలెక్టరేట్లోని పోషణ్ అభియాన్లో జిల్లా సమన్వయకర్తగా విధులు నిర్వర్తిస్తాను. నా భర్త రమేశ్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా పనిచేస్తున్నారు. నాకు బాల్యం నుంచి పాటలంటే ప్రాణం. నా స్వరం బాగుంటుందని అందరూ చెప్పేవారు. ఆకాశవాణిలో సీనియర్లు నుంచి వ్యాఖ్యానం చేసేతీరును నేర్చుకున్నా. వరంగల్ జిల్లాలోని ప్రముఖ వైద్యులతో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ప్రజలకు ఉపయోగపడే వైద్య సలహాలు, సూచనలు అందిస్తుంటాను.
ఆకాశవాణి కేంద్రంలో మధుర స్వరాలు - మాటలతో కట్టి పడేస్తున్న మహిళా ఆర్జేలు