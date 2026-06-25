ఆ ఒక్క ఇంజక్షన్ ఆలస్యం - వసుంధర జీవితాన్నే మార్చేసింది
శరీరానికే వైకల్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదని నిరూపించిన వసుంధర - వైకల్యం, హేళనలు, అపజయాలు వేటినీ లెక్కచేయలేదు - ‘డి.ఇ-హబ్’ స్థాపించి దాదాపు 500 మందికి శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:46 AM IST
Story on Koppula Vasundhara : చిన్నప్పుడే పోలియో సోకడంతో రెండు కాళ్లూ చచ్చుబడినా, వైకల్యం, హేళనలు, ఎదురైనా అపజయాలు వేటినీ లెక్కచేయలేదు కొప్పుల వసుంధర. తనలాంటి వాళ్లకి చేయూతగా నిలవాలి అనుకున్నారు. ‘డి.ఇ-హబ్’ స్థాపించి అనుకున్నది సాధించారు. ఆమె గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వసుంధర స్వస్థలం అనంతపురం జిల్లా. అమ్మ ప్రమీలమ్మ టైలర్ అని వసుంధర తెలిపారు. రెండేళ్ల వరకూ తనూ అందరు పిల్లల్లానే సాధారణంగానే ఉన్నానని, ఆ తర్వాతే కాళ్లు చచ్చుబడి నడవలేకపోయానని చెప్పారు. పోలియో వ్యాక్సిన్ వేయించడం ఆలస్యం కావడం వల్లే ఇలా జరిగిందని వైద్యులు అన్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే స్కోలియోసిస్ సోకడంతో వెన్నెముక 150 డిగ్రీల మేర వంగిపోయిందని, దాంతో తను పూర్తిగా మంచం, వీల్చైర్కే పరిమితం కావాల్సి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అది మొదలు తనకు అన్నీ కష్టాలే ఎదురయ్యాయని, నిత్యకృత్యాలకు కూడా ఎవరో ఒకరిపైన ఆధారపడాల్సి వచ్చేదని చెప్పారు. ఆ దుఃఖానికి తోడు చుట్టుపక్కల వాళ్ల హేళనలు కూడా భరించాల్సి వచ్చిందని, అయితే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తను చదువుకు మాత్రం దూరం కాలేదని వసుంధర తెలిపారు.
పరీక్షల సమయంలో తినేదాన్ని కాదు: తనకు ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే ఎవరో ఒకరు తోడు ఉండాల్సిందేనని వసుంధర తెలిపారు. అందుకే పరీక్షల సమయంలో ఆహారం తినేదాన్ని కాదని చెప్పారు. అలా ఎన్నో ఇబ్బందుల్ని అధిగమించి పది, ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో మంచి ఉత్తీర్ణత సాధించానని పేర్కొన్నారు. సీఏ చేయాలనుకున్నా అని వసుంధర తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ కార్యక్రమంలో మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలామ్ని కలిసే అవకాశం వచ్చిందని చెప్పారు. శాస్త్రవేత్తలు రాకెట్ను కనిపెట్టినట్లే, తమలాంటి దివ్యాంగుల కోసం సొంతంగా నడపగలిగే వాహనాన్ని కనిపెట్టొచ్చు కదా అని ఆయన్ని అడిగానని, దానికి ఆయన సానుకూలంగానే స్పందించారన్నారు.
ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్ స్థాయికి ఎదిగా: "ఈ ఇబ్బందులన్నీ అనుభవించిన నాకే ఎక్కువగా తెలుసుకదా! నేనే మాలాంటి వాళ్ల కోసం ఆలోచిస్తే మేలు కదా అనిపించింది. సీఏ ఆపేసి మీడియా వైపు వెళ్లాలి అనుకున్నా. హైదరాబాదాకు వచ్చా. అక్కడి నుంచే అసలు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. జర్నలిజం పూర్తిచేశా. ఎక్కడికి వెళ్లినా వీల్చైర్లో ఉన్నావు, నీకు జాబ్ ఎవరు ఇస్తారు అనేవాళ్లు. అయినా ప్రయత్నాలు ఆపలేదు. దాదాపు ఏడాది తర్వాత కంటెంట్ రైటర్గా అవకాశం వచ్చింది. ఉద్యోగోన్నతి పొందుతూ ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్ స్థాయికి ఎదిగా"నని వసుంధర హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
వారం రోజులు రైల్వే స్టేషన్లోనే: తాను ఎన్ని విజయాలు సాధిస్తున్నా మనసులో ఏదో ఒక అసంతృప్తి ఉండేదని, అందుకే ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశానని వసుంధర తెలిపారు. ఆ తర్వాత 2014లో ‘వీవ్ మీడియా’ అనే అంకుర సంస్థను ఏర్పాటు చేసి, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్గా పనిచేయడం మొదలుపెట్టానని చెప్పారు. అయితే ఆ సమయంలో తనకు స్పాన్సర్షిప్లు దొరకలేదని, సెలెబ్రిటీలు రాలేదని, క్లయింట్లు కూడా త్వరగా నమ్మలేదన్నారు. ఇలా ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం వల్ల తనపై ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో అర్థంకాక, ఒక దశలో ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయి వారం రోజుల పాటు రైల్వే స్టేషన్లోనే ఉన్నానని అన్నారు.
డిఫరెంట్ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ - హబ్ ఏర్పాటు: ఆ తర్వాత తనకు తాను ధైర్యం చెప్పుకొని, తిరిగి వచ్చి పెట్టుబడి మార్గాల్ని వెతకడం మొదలుపెట్టానని చెప్పారు. ఆ సంస్థతో తాను పూర్తిగా విజయం సాధించానని చెప్పలేను కానీ, అది తనకు నేర్పిన పాఠాలను జీవితంలో ఎప్పటికీ మరచిపోలేనని అన్నారు. ఆ చేదు అనుభవాలే చివరకు ‘డిఫరెంట్ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ -హబ్’ (D.E-HUB) ఏర్పాటుకు బలమైన కారణమయ్యాయని వివరించారు.
ఈ హబ్ ద్వారా వైకల్యం ఉన్న వాళ్లకి ఉపాధి కల్పించడం, కుటీర పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు తోడ్పడడం, అంకుర సంస్థల స్థాపనకు అవసరమైన పెట్టుబడులు, బ్యాంకు రుణాలు ఎలా అందుకోవాలో నేర్పించడం వంటి సేవలన్నీ అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ సంస్థ ద్వారా ఇప్పటివరకు దాదాపు 500 మంది దివ్యాంగులకు శిక్షణ ఇచ్చామని, వారిలో చాలామంది ఇప్పుడు సొంతంగా సంస్థల్ని నడిపిస్తూ ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నారని వసుంధర సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ సహకారంతో విభిన్న కార్యక్రమాలు: ప్రభుత్వ సహకారంతో అంధులు, వైకల్యం ఉన్న వాళ్లకి ఐపీఎల్ తరహాలో బ్లైండ్ క్రికెట్, అందాల పోటీలు వంటి విభిన్న కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని వసుంధర తెలిపారు. ప్రతిభావంతులకు ‘ప్రైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్’ అవార్డ్స్ను ఇస్తున్నామని చెప్పారు. తనతోటి వాళ్లకు నేనెప్పుడూ చెప్పేది ఒకటే, వైకల్యం అనేది శరీరంలో ఒకటి, రెండు భాగాలకు వచ్చే లోపం మాత్రమే మన కాళ్ల మీద మనం నిలబడగలిగినప్పుడే విజయం సొంతమవుతుందని వసుంధరం అన్నారు.
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