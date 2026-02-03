ఇంట్లోనూ కరువైన భద్రత - మహిళలపై పెరుగుతున్న నేరాలు
ప్రస్తుత సమాజంలో అనేక మంది మహిళలకు నరకంగా మారిన ఇల్లు - కుటుంబ సభ్యుల నుంచే శారీరక, మానసిక హింస - తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలు
Published : February 3, 2026 at 5:59 PM IST
Crimes Against Women : ఇల్లంటే రక్షణకు, ప్రశాంతతకు, సంతోషానికి చిరునామా. కానీ ప్రస్తుత సమాజంలో అనేక మంది మహిళలకు అదే ఇల్లు నరకంగా మారుతోంది. నాలుగు గోడల మధ్య కుటుంబ సభ్యుల నుంచే వేధింపులు, అవమానాలు, శారీరక, మానసిక హింసను ఎదుర్కొంటున్నారు. భర్తలు, అత్తమామల చేతుల్లో కొందరు దారుణంగా హత్యలకు గురవుతుంటే, మరికొందరు జీవితంపై విరక్తి చెంది ఆత్మహత్యల దాకా వెళ్లాల్సి వస్తోంది. మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాల్లో గృహహింసకు సంబంధించిన కేసులు అత్యధికంగా ఉండటమే ఈ పరిస్థితికి నిదర్శనం.
ఆందోళన కలిగిస్తున్న గణాంకాలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాల్లో దాదాపు 43 శాతం గృహహింస కేసులే ఉండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశం. అలాగే మహిళల ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే కేసులు సుమారు 35 శాతం వరకు నమోదవుతున్నాయి. ఈ గణాంకాలు మహిళలు ఎంత అసురక్షితంగా జీవిస్తున్నారో స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. ఇల్లు అనే భావన మహిళలకు భయం, ఆందోళనగా మారుతోందన్న కఠిన వాస్తవాన్ని ఇవి తెలియజేస్తున్నాయి.
ఐదేళ్లలో 20 శాతం పెరిగిన నేరాలు : మహిళలపై నేరాలు ఏటికేడు పెరుగుతున్నాయి. 2021లో 17,072 కేసులు నమోదవగా, 2022లో 18,072, 2023లో 19,013, 2024లో 19,922 కేసులు నమోదయ్యాయి. గత సంవత్సరం ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగి 20,551కి చేరింది. ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధిలో మహిళలపై నేరాలు 20 శాతానికి పైగా పెరగడం సమాజంలో మహిళల భద్రతపై తీవ్ర ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. 2024తో పోల్చితే మహిళల ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే కేసులు 9.02 శాతం, హత్య కేసులు 2.9 శాతం పెరగడం మరింత కలవరపెడుతోంది. అయితే అత్యాచారం, అపహరణ, బహుభార్యత్వం, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించే కేసులు కొంత తగ్గుముఖం పట్టడం స్వల్ప ఊరట కలిగించే అంశం.
గృహహింసే ప్రధాన సమస్య : గత సంవత్సరం నమోదైన మొత్తం మహిళలపై నేరాల్లో 8,793 కేసులు గృహహింసకు సంబంధించినవే కావడం గమనార్హం. గతంలో మహిళలు ఎన్ని బాధలు అనుభవించినా పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కేవారు కాదు. కుటుంబ పరువు, సమాజం ఏమంటుందో అనే భయంతో మౌనంగా బాధలు భరించేవారు. తల్లిదండ్రులకు చెప్పినా పెద్ద మనుషుల పంచాయితీలతో సమస్యను సర్దిచెప్పే ప్రయత్నాలే ఎక్కువగా ఉండేవి.
మారుతున్న పరిస్థితి - ముందుకొస్తున్న మహిళలు : ఇప్పుడు పరిస్థితి క్రమంగా మారుతోంది. మహిళా ఠాణాలు, షీ టీమ్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో బాధితులు ధైర్యంగా ఫిర్యాదులు చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారు. తెలంగాణ మహిళా భద్రత విభాగం చేపడుతున్న అవగాహన కార్యక్రమాలు మహిళల్లో నమ్మకాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఠాణాకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్, ఈమెయిల్, క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం కల్పించడం పెద్ద ముందడుగు. ఈ కారణంగానే గృహహింస కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మహిళలపై నేరాలకు ప్రధాన కారణాలు : మహిళలపై నేరాలకు అనేక సామాజిక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వరకట్నం వేధింపులు ఇప్పటికీ మహిళల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపరిచితులతో ఏర్పడే పరిచయాలు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు విఫలమవడం, ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలను లోబరుచుకునేందుకు నిందితులు ప్రయత్నించడం, భూవివాదాలు, పాత కక్షలు వంటి అంశాలు కూడా మహిళలపై నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి.
సమాజం మారాల్సిన అవసరం : మహిళలపై నేరాలు తగ్గాలంటే కేవలం చట్టాలు, పోలీస్ చర్యలే సరిపోవని నిపుణులు అంటున్నారు. కుటుంబంలో, సమాజంలో మహిళకు గౌరవం ఇవ్వాలనే భావన బలపడాలని, మహిళ మౌనంగా ఉండకూడదని, అన్యాయం జరిగితే నిర్భయంగా ఎదురు నిలబడాలన్న అవగాహన పెరగాలని, అప్పుడే ఇల్లు నిజంగా రక్షణకు, ప్రశాంతతకు నిలయంగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
