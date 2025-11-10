సందులో దోచేస్తారు, సూడాన్లో అమ్మేస్తారు - ఇదీ మొబైల్ దొంగల తీరు
దేశవ్యాప్తంగా రోజుకు సగటున 4,615 సెల్ఫోన్లు చోరీ - రద్దీ ప్రాంతాల్లో సెల్ఫోన్లను చోరీ చేసి ఆఫ్రికా దేశాలకు తరలింపు - పక్కా ప్రణాళికతో అంతర్జాతీయ ముఠాల దందా
Published : November 10, 2025 at 1:54 PM IST
Story On Cell Phone Theft in Telangana : ఒక్క ముఠా, 31 మంది దొంగలు వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న 703 అధునాతన సెల్ఫోన్లు. వాటి విలువ రూ.2 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. హైదరాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులకు చిక్కిన ఓ సెల్ఫోన్ దొంగల ముఠా నేపథ్యమిది. దేశవ్యాప్తంగా రోజుకు సగటున 4,615 సెల్ఫోన్లు చోరీకి గురవుతున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
రద్దీ ప్రాంతాల్లో సెల్ఫోన్లను చోరీ చేయడం దగ్గరి నుంచి దక్షిణ సూడాన్ లాంటి ఆఫ్రికా దేశాలకు తరలించే వరకు అంతా పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్లో డీసీపీ స్థాయి అధికారిపైనే సెల్ఫోన్ దొంగలు దాడికి తెగబడటంతో ఈ ముఠాల దందా చర్చనీయాంశమైంది.
రద్దీ ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా : రద్దీ ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి ఫొటోలు తీస్తుకుంటున్నాడు. జనం గుంపులుగా ఉండటంతో ఇదే అదనుగా ఓ దొంగ ఆయన జేబులో నుంచి రూ.1.2 లక్షల విలువైన సెల్ఫోన్ కొట్టేశాడు. అతను తేరుకొని అక్కడే ఉన్న మరొకరి ఫోన్ ద్వారా తన నంబర్కు ఫోన్ చేసే సరికే స్విచ్ఆఫ్ అని వచ్చింది. ఇలాంటి అనుభవాలు నగరంలో నిత్యకృత్యం. స్నాచింగ్ ముఠాలు పదుల సంఖ్యలో ఫోన్లను తస్కరిస్తుండటంతో బాధితులు లబోదబోమంటున్నారు.
బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, సినిమాహాళ్లు లాంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లోనూ ఫోన్ల చోరీ మామూలు విషయంగా మారింది. కొందరు దొంగలు ప్రయాణికుల్లా బస్సుల్లో ఎక్కుతూ ఫోన్ కొట్టేసి వెంటనే దిగిపోతున్నారు. అయితే వీరంతా దందాలో చిన్న చేపలు మాత్రమే. వీరి వెనకుండి నడిపిస్తున్న ముఠాలు చాలానే ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో దొంగలకు ముందే డబ్బులిచ్చి మరో చోరీలు చేయిస్తున్నారు. అలా కొట్టేసిన ఫోన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరిగి ఆన్ చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
సూడాన్లో అమ్ముకుంటూ : చోరీ చేసిన సెల్ఫోన్లను వాటి మోడల్ను బట్టి ధర నిర్ణయించి కొనే ముఠాలు కొన్ని అబిడ్స్ జగదీశ్ మార్కెట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. పదుల సంఖ్యలో జమ అయిన తర్వాత వాటిని మరో ముఠాకు అమ్మేస్తున్నాయి. ఇక్కడే విదేశీ ముఠాలు రంగప్రవేశం చేస్తున్నాయి. కొందరు టెక్నీషియన్ల సహకారంతో వాటి ఐఎంఈఐని మార్చేసి విదేశాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
విమానాల్లో కార్గో లేదా ముంబయి, చెన్నై తదితర ప్రాంతాల నుంచి షిప్ల ద్వారా ఆఫ్రికా దేశాలకు తరలిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సౌత్ సూడాన్లో సెకండ్హ్యాండ్ కింద అమ్మేస్తున్నారు. ఆయా దేశాల్లో అంతర్యుద్ధం నేపథ్యంలో ఈ తరహా సెల్ఫోన్లకు అక్కడ డిమాండ్ అధికంగా ఉన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
38 శాతం ముఠాల చేతిలోనే : చోరీకి గురైన ఫోన్ల గురించి ఫిర్యాదు చేసేందుకు 2023 మే 16న డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలీకమ్యూనికేషన్ 'సీఈఐఆర్' పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అప్పటినుంచి దేశవ్యాప్తంగా 40,15,798 సెల్ఫోన్లు చోరీ అయినట్లు ఫిర్యాదులందాయి. ఈ లెక్కన రోజుకు సగటున 4,615 ఫోన్లు మాయమయ్యాయి. వాటిలో 24,84,264 (61.86శాతం) ఫోన్ల జాడ కనిపెట్టగలిగారు. 6,58,153 ఫోన్లను బాధితులకు ఇప్పించగలిగినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మిగతా 38 శాతానికి పైగా ఫోన్లు వ్వవస్థీకృత ముఠాల చేతికి చిక్కినట్టేనని దర్యాప్తు సంస్థల అంచనా.
