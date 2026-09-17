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"అతికష్టం మీద బతికి బయటపడ్డా" - సాహితి వర్షిణికి ‘గ్రాండ్ మాస్టర్’ హోదా!

చెస్​లో ఎత్తులకు పైఎత్తులతో ప్రత్యర్థుల వ్యూహాలను చిత్తు చేయడం ఆమె సహజ లక్షణం. సెర్బియా టోర్నీలో మూడో నార్మ్‌తో మహిళా గ్రాండ్ మాస్టర్ హోదాను యువ సంచలనం సాహితి వర్షిణిని దక్కించుకున్నారు.

Young chess player Sahithi Varshini from Visakhapatnam
విశాఖకు చెందిన యువ చెస్‌ క్రీడా కారిణి ఎం.సాహితి వర్షిణి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 11:46 AM IST

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Story of Young Chess Player Sahithi Varshini : చెస్​లో దూకుడుగా ఆడడం, ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేస్తూ ప్రత్యర్థుల వ్యూహాలను చిత్తు చేయడం ఆమె నైజం. బహుశా అదేనేమో ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది. ఆమే విశాఖకు చెందిన యువ చెస్ క్రీడాకారిణి ఎం.సాహితి వర్షిణి. తాజాగా మహిళల గ్రాండ్ మాస్టర్ (WGM) హోదా దక్కించుకుంది. ఈనెల 8 నుంచి 14 వరకు సెర్బియాలో జరిగిన టోర్నీ సందర్బంగా ఈ హోదాకు అవసరమైన మూడో నార్మ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఆమె గురించి మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యువ చెస్ క్రీడాకారిణి ఎం.సాహితి వర్షిణి స్వస్థలం విశాఖపట్నం. తల్లి జయశ్రీ గృహిణి. తండ్రి లోకేశ్వరరావు హెచ్‌పీసీఎల్‌లో ఉద్యోగం చేసేవారు. ఆయనే సాహితి వర్షిణికి తొలి చెస్ గురువు. అంతర్జాతీయ పోటీల కోసం కుమార్తెను సన్నద్ధం చేసేందుకు ఆయన తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. గతంలో జాతీయ స్థాయి చెస్ క్రీడాకారుడిగా రాణించిన నాన్న ప్రోత్సాహంతోనే మహిళా గ్రాండ్ మాస్టర్​ సాధించగలిగానని వర్షిణి అన్నారు. అక్క ఫాల్గుణ ప్రస్తుతం చెస్ ఆర్బిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు.

అతికష్టం మీద బతికి బయటపడ్డా: సాహితి వర్షిణికి ఆరేళ్ల వయసున్నప్పుడు తీవ్రమైన డెంగీ జ్వరం వచ్చింది. ఆసుపత్రిలో చాలా రోజులు చికిత్స పొందినప్పటికీ, ఆమె పరిస్థితి చూసి వైద్యులు సైతం చేతులెత్తేశారు. కానీ అతికష్టం మీద బతికి బయటపడ్డానని వర్షిణి తెలిపారు. ఆమె కోలుకోవడాన్ని చూసి వైద్యులే ఆశ్చర్యపోయారని, ఏదో అద్భుతం జరగిందనీ, బతికావంటే ఏదో సాధించడానికేనని అందరూ అన్నారని వర్షిణి గుర్తుచేసుకున్నారు.

నిజానికి ఆ సమయానికి ఆమెకు చెస్ గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేదు. ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో, కాలక్షేపం కోసం ఫోన్‌లో చెస్ ఆడుకోమని ఆమె తండ్రి సూచించారు. దాంతో ఆమె తన అక్కతో కలిసి చెస్ ఆడటం ప్రారంభించి, ఆటలోని మెలకువలను పంచుకునేవారు. కుమార్తెలోని ఆ ఆసక్తిని గమనించిన తండ్రి ఆమెకు ఆటలోని మరిన్ని రహస్యాలను నేర్పిస్తూ పోటీలకు తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించారు. అలా వర్షిణి ఏడున్నరేళ్ల చిన్న వయసులోనే అండర్-9 విభాగంలో రాష్ట్ర స్థాయి ఛాంపియన్‌షిప్ పోటీల్లో సిల్వర్ పతకం సాధించారు. అప్పటి నుంచి తండ్రే గురువుగా మారి, ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా అండగా నిలుస్తూ ఆమెను ఆటలో రాటుదేల్చారు.

పోటీల్లో అందరి కన్నా నేనే చిన్నదాన్ని: 2017లో ఉమన్‌ క్యాండిడేట్‌ మాస్టర్‌ (WCM), 2019లో ఉమన్‌ ఫిడే మాస్టర్, 2022లో ఉమన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్, 2023లో ఫిడే మాస్టర్‌ ఇప్పుడు ఉమన్‌ గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ వర్షిణి సాధించారు. అంతేకాదు, వివిధ విభాగాల్లో 9 అంతర్జాతీయ పతకాలు గెలిచారు. అండర్‌-10, 12 విభాగాల్లో ఆసియా యూత్‌ చెస్‌ ఛాంపియన్‌ టైటిల్స్‌ కైవసం చేసుకున్నారు. థాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన యూత్‌ చెస్‌ ఛాంపియన్‌ పోటీల్లో 6 పతకాలు అందుకున్నారు. కామన్వెల్త్‌ పోటీల్లో అండర్‌-10 విభాగంలో స్వర్ణం గెలుపొందారు. 2022లో చెన్నైలో జరిగిన 44వ ఫిడే చెస్‌ ఒలింపియాడ్‌లో భారత మహిళల జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆ జట్టులో అత్యంత పిన్నవయస్కురాలు వర్షిణి కావడం గమనార్హం. 2022లో జరిగిన మాగ్నస్‌ చెస్‌ ఛాలెంజ్‌ పోటీల్లో బెస్ట్‌ ఫిమేల్‌ ప్లేయర్‌ అవార్డు దక్కించుకున్నారు.

ఆ ప్రశంస ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను: ఈ ఏడాది ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్‌ చెస్‌ టోర్నమెంట్‌లో సాహితి వర్షిణి పాల్గొన్నారు. అందులో ఇద్దరు అంతర్జాతీయ మాస్టర్లను ఓడించడంతో 30 ఫిడే రేటింగ్‌ పాయింట్లు ఆమె సంపాదించారు. తాజాగా హంగేరీలో నార్మ్‌-2, సెర్బియాలో నార్మ్‌-3 సాధించారు. ఈ పోటీలన్నింటిలో పాల్గొని ప్రతిభ చూపడంతో 2,300 క్లాసికల్‌ రేటింగ్‌ను అధిగమించారు. 2024లో జరిగిన వరల్డ్‌ ర్యాపిడ్‌ చెస్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 13వ స్థానం దక్కించుకున్నారు. తన ఆటను చూసి విశ్వనాథన్‌ ఆనంద్‌ ప్రశంసించారని, అది ఎప్పటికీ మరిచిపోలేనని వర్షిణి తెలిపారు.

అలానే, థాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన అండర్‌-12 ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీ కూడా ఎప్పటికీ తనకు ప్రత్యేకమే ఈ సందర్భంగా ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.ఆ గేమ్‌లో తాను ఆడిన క్వీన్‌ సాక్రిఫికేషన్‌ అద్భుతమని గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ జాకబ్‌ ఆగార్డ్‌ ప్రశంసించారన్నారు. ప్రస్తుతం 2,324 లైవ్‌ రేటింగ్‌తో కొనసాగుతున్నారు. కొవిడ్‌కు ముందు మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత పోటీలు లేకపోవడంతో నిరాశకు గురయ్యా అని వర్షిణి అన్నారు. ఇప్పుడీ విజయం తన కెంతో గర్వంగా ఉందన్నారు. పోటీలకు ముందు నాన్నకి గుండెపోటు వచ్చినా బాధను దిగమింగుకుని ఆడి తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సాహితీ వర్షిణి.

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