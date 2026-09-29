కల నెరవేర్చుకుని పైలట్ - ఇప్పుడు యువతకు శిక్షణనిస్తున్న యువతి సక్సెస్ స్టోరీ
నిర్విరామంగా 200 గంటలు విమానం నడిపి లైసెన్స్తో పాటు కెప్టెన్గానూ విశాఖపట్నం యువతి కిరణ్మయి నిలిచారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన యువతిగా గుర్తింపు పొందారు. పైలట్ శిక్షణలో బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 7:26 PM IST
Pilot Kiranmai Success Story : కాలం మారింది. మహిళలు ప్రతి రంగంలో దూసుకుపోతున్నారు. ఇదే తరహాలో ముందడుగు వేసింది ఆ యువతి. సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన ఆమె, పైలట్ అవ్వాలనే చిన్ననాటి కలను పట్టుదలతో సాధించింది. 200 గంటలు విమాన నడిపిన అనుభవం సాధించి కెప్టెన్గా నిలిచింది. శిక్షణలో బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి శిక్షకురాలిగా మారింది. ఇంతకీ ఎవరా యువతి. తన సక్సెస్ జర్నీ ఏంటి? ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
చిన్ననాటి కలను నిజం చేసుకోవాలంటే పట్టుదల ఉండాలి. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే కష్టపడే తత్వం ఉండాలి. ఈ రెండు లక్షణాలుంటే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదగొచ్చని నిరూపించారు విశాఖ యువతి ఆకొండి కిరణ్మయి. ఎనిమిదో తరగతిలోనే పైలట్ కావాలని కలగన్న ఆమె మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చి, నాలుగేళ్ల పాటు కఠోర శిక్షణ తీసుకున్నారు. సుమారు 200 గంటల ఫ్లైట్ అనుభవాన్ని సంపాదించి పైలట్ లైసెన్స్ సాధించడమే కాకుండా, శిక్షణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ఇప్పుడు శిక్షకురాలిగానూ మారారు.
కల నుంచి కాక్పిట్ వరకు: 2022లో దిల్లీలో పైలట్ శిక్షణ కళాశాలలో చేరారు కిరణ్మయి. ఆ తర్వాత దిల్లీతో పాటు భోపాల్లోనూ శిక్షణ కొనసాగింది. విమానయానంలో కీలకమైన ప్రతి అంశాన్నీ నేర్చుకునేందుకు నిరంతరం శ్రమించారు. సుమారు నాలుగేళ్లుగా నిరంతరం పడిన కష్టంతో నిర్విరామంగా 200 గంటలు విమానం నడిపి లైసెన్స్తో పాటు కెప్టెన్గా మారింది. నైట్ ల్యాండింగ్, రైన్ టైమ్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ ఇలా ఎన్నో క్లిష్టమైన శిక్షణలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
200 గంటల ఫ్లైట్ అనుభవం: పైలట్గా ఎదగాలంటే శిక్షణతో పాటు ఫ్లైట్ అనుభవం కూడా కీలకం. అలా కిరణ్మయి సుమారు 200 గంటల పాటు విమానాన్ని నడిపిన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. ఒకే రోజు ఐదు టేకాఫ్లు, ఐదు ల్యాండింగ్లతో శిక్షణలో తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. దిల్లీ నుంచి అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో విమానాన్ని నడిపిన అనుభవాన్ని కూడా సొంతం చేసుకున్నారు.
"ఎనిమిదో తరగతి నుంచే పైలట్ కావాలనే కోరిక ఉండేది. తల్లిదండ్రులు నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. శిక్షణ సమయంలో చాలా కష్టపడ్డాను. ప్రతి అంశాన్ని నేర్చుకోవాలనే పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్లా. ఏపీలో విమానయాన రంగం అభివృద్ధి చెందడం, రాజమండ్రి కేంద్రంగా పైలట్ శిక్షణకు అవకాశాలు రావడం సంతోషంగా ఉంది" - కిరణ్మయి, పైలట్
పైలట్గా మాత్రమే కాదు - శిక్షకురాలిగా కూడా: శిక్షణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కిరణ్మయికి బెస్ట్ అవుట్స్టాండింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ హోల్డర్గా గుర్తింపు లభించింది. అక్కడితో ఆమె ప్రయాణం ఆగలేదు. తాను నేర్చుకున్న విద్యను, మరో తరం యువ పైలట్లకు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఇప్పుడు శిక్షకురాలిగా కూడా అడుగులు వేస్తున్నారు. తాను శిక్షణ పొందిన సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పైలట్ శిక్షణకు పరిమిత అవకాశాలే ఉన్నాయని కిరణ్మయి చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాజమండ్రి కేంద్రంగా పైలట్ శిక్షణ సెంటర్ ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టడం, రాష్ట్రంలో విమానయాన రంగంలో యువతకు మరిన్ని అవకాశాలు తెచ్చే అవకాశం ఉందని ఆమె అంటున్నారు.
వెన్నంటే తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం: కిరణ్మయి విజయానికి తన ప్రతిభ ఎంత ముఖ్యమో, తల్లిదండ్రుల సహకారం కూడా అంతే కీలకం. కూతురి శిక్షణ కోసం తల్లి ప్రభ ఏడాది పాటు ఆమె వెంటనే ఉంటూ దిల్లీ, భోపాల్ ప్రాంతాల్లో ప్రోత్సహించారు. మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తమ కుమార్తె, ఎంచుకున్న రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకున్నారు.
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