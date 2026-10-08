పంపేవారికి భరోసా - తీసుకొచ్చే వ్యక్తికి ఆదాయం - ఆమె ఆలోచనతో 'బ్రింగ్'
Bringgg Courier Services App: ప్రయాణికుల ద్వారా దేశీయంగా, విదేశాలకు "బ్రింగ్" ద్వారా వస్తువులు చేరవేస్తున్నారు. పంపేవారికి భరోసా, తీసుకెళ్లేవారికి అదనపు ఆదాయమని విశ్రుతి తెలిపారు. సాంకేతికతతో సరికొత్త సేవలకు శ్రీకారం చుట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:09 PM IST
Bringgg Courier Services App : ప్రయాణం అంటే సాధారణంగా ఖర్చుతో కూడుకున్నదే కదా? కానీ దాన్నే డబ్బు సంపాదించుకునే మార్గంగా చేస్తే? విజయవాడకు చెందిన విశ్రుతి ఎల్లపు సరిగ్గా ఇదే ఆలోచనను 'బ్రింగ్' పేరుతో వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ వ్యాపారమేంటో ఈ కథనంలో తెలసుకుందాం.
ఒకప్పుడు వేరే ఊళ్లో ఉన్న తమవాళ్లకి వస్తువులను బస్సు డ్రైవర్లకి ఇచ్చి పంపడం చాలామందికి అలవాటే! అయితే మేము ప్రయాణికుల్ని ఎంచుకున్నామని విశ్రుతి తెలిపారు. ఈమె స్వస్థలం కిర్లంపూడి. తండ్రి పాండవకృష్ణ ఎల్లపు సింగరేణిలో పనిచేసేవారు. దీంతో తన చదువంతా ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్ తెలంగాణలోనే సాగిందని చెప్పారు. అమ్మ కమల సింగరేణి కమ్యూనిటీలో మహిళలకు బ్యూటీ, మగ్గం వర్క్, టైలరింగ్ వంటివి నేర్పేవారని చెప్పారు. విశ్రుతి బీబీఏ పూర్తిచేశారు. ఆమె భర్త వారు దుర్గాకాంత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిగా చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయవాడలో స్థిరపడ్డామన్నారు.
తెలిసినవారు దిల్లీకి వెళ్లినప్పుడు ముఖ్యమైన ధ్రువపత్రాలు మర్చిపోవడంతో, కొరియర్ ద్వారా పంపేందుకు సమయం పడుతుందని, చివరకు విమానంలో వెళ్తున్న ప్రయాణికుడి ద్వారా కొన్ని గంటల్లో వాటిని చేరవేయగలిగామని వివరించారు. 2022లో వచ్చిన ఆలోచనను రూపమిచ్చి 2024లో "బ్రింగ్"ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు. తన ఆలోచనకి మరో నలుగురూ తోడయ్యారన్నారు.
ఓపెన్ బాక్స్ పాలసీ: దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ఆహారం, ధ్రువపత్రాలు, దుస్తులు తదితర వస్తువులను ప్రయాణికుల ద్వారా పంపే అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ప్రయాణికులు వాటిని తమతో తీసుకెళ్లి అవతలివారికి అందిస్తారని, ఇందుకు పంపినవారి నుంచి కొంత డబ్బులు తీసుకుంటారని వివరించారు. అంటే, కనీసం టికెట్ ఖర్చులైనా సంపాదించుకునే వీలన్నమాట. తాము వీళ్లిద్దరికీ వారధిగా ఉంటామని తెలిపారు. పంపే వారు, తీసుకెళ్లేవారి ఇద్దరివీ ఆధార్, ఫొటో, మొబైల్ నంబరు, బయోమెట్రిక్ ఆధారంగా రిజిస్టర్ చేస్తామన్నారు. పార్శిల్లో ఏముందో ముందుగానే వెల్లడించే ‘ఓపెన్ బాక్స్’ విధానాన్ని పాటిస్తున్నామని, వస్తువు, బరువును బట్టి ప్రయాణికులకు చెల్లింపులు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
48 గంటల్లో డబ్బులు: ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు తమ టూర్ ప్లాన్ని ఇందులో నమోదు చేసుకుంటే సరిపోతుందన్నారు. ఇందులో తీసుకెళ్లేవాళ్లని బ్రింగర్స్, వస్తువులు పంపేవాళ్లని రింగర్స్గా పిలుస్తున్నట్లు చెప్పారు. "కొరియర్ సర్వీసులు చాలానే! తక్కువ సమయంలో అదికూడా ఆహారం, ముఖ్యమైన పత్రాలు వంటివి జాగ్రత్తగా అందించేలా చూస్తాం. ఉదాహరణకు వేరే ఊళ్లో ఉన్న పిల్లలకు ఇంటి భోజనం పంపాలనుకుంటాం. కొరియర్లో వెంటనే పంపలేం. బస్సు, రైలు, విమానంలో ఇలా పంపుతాం. పాత విధానమే సాంకేతికతనూ జోడిస్తున్నాం. పార్శిల్ జాగ్రత్తగా చేరాక క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే తీసుకెళ్లినవాళ్లకి 48 గంటల్లో డబ్బులు అందుతాయి. బదులుగా 10 శాతం మేం తీసుకుంటామని" విశ్రుతి తెలిపారు.
11 ఈవీ కార్లతో ప్రయాణ సేవలు: ప్రయాణికులు అందుబాటులో లేని సందర్భాల్లో నేరుగా గమ్యస్థానానికి చేర్చే ‘బ్రింగ్ ప్రైమ్’ సేవను కూడా ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ‘హసాకా’ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుని 11 ఈవీ కార్లతో ప్రయాణ సేవలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు. పెద్దవారిని విమాన ప్రయాణంలో సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి చేర్చడం, తిరుపతి లడ్డూ వారణాసికి, కేరళం నుంచి మందులు విజయవాడకి వంటి సేవలకూ డిమాండ్ పెరిగిందన్నారు.
మరో నాలుగు సేవలు: వీటి ఆధారంగా ‘బ్రింగ్ కేర్’, ‘బ్రింగ్ టికెటింగ్’, ‘బ్రింగ్ ఏఎంఏ’, ‘బ్రింగ్ కార్గో’ వంటి మరో నాలుగు సేవల్నీ ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలిపారు. "బ్రింగ్" స్పెల్లింగ్లో ఆఖరున మూడూ "G" అక్షరాలు ఉంటాయన్నారు. వాటి అర్థం గ్లోబల్ గూడ్స్... గూడ్స్ గో గ్లోబల్ అని వివరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ వస్తువు ఎక్కడికైనా వెళ్లాలి, ఎక్కణ్నుంచైనా తెచ్చుకోగలగాలనే! అయితే పంపుతున్నవారికి జాగ్రత్తగా చేరుతుందన్న భరోసా. తెస్తున్న వ్యక్తికి ఆదాయం అదనంగా అందిస్తున్నామన్నారు. మొదట్లో ఆలోచన చెప్పినప్పుడు చాలామంది అనుమానించారని, కానీ దాన్ని విజయవంతంగా నడిపిస్తూ తాజాగా రూ.40 లక్షల పెట్టుబడినీ అందుకున్నానని తెలిపారు. ఇంకా మరిన్ని సేవలు తెచ్చే ఆలోచనలోనూ ఉన్నామని పేర్కొన్నారు.
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