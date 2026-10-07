2 నిమిషాల్లోనే ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ - చిన్న వ్యాపారాలకు ప్రయోజనకరంగా 'మై షాప్జీ'
హైట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థను విశ్వతేజ స్థాపించాడు. ఎవరైనా 2 నిమిషాల్లో సొంత ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ మై షాప్జీ అనే ప్లాట్ఫామ్ రూపకల్పన చేశాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 5:26 PM IST
Story of Visakhapatnam Young Entrepreneur Viswateja : చదువు పూర్తి కాగానే ఒక కార్పొరేట్ సంస్థలో జాబ్, లక్షల్లో జీతం వస్తే చాలు లైఫ్ సెట్ అని కలలు కనే యువత ఎందరో. కానీ 10 ఏళ్ల ఐటీ అనుభవం, లక్షల రూపాయల వేతనం వదులుకున్నాడా యువకుడు. సొంత గడ్డపై ఏదైనా సాధించాలనే ఆలోచనతో హైట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే స్టార్టప్ ప్రారంభించాడు. చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారవేత్తల పాలిట వరంగా మారాడు. డిజిటల్ ఇండియా కల సాకారానికి తమ వంతు సహాయం అందిస్తున్న ఆ యువ వ్యాపారవేత్త స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం నేటి కథనంలో.
వ్యాపార రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, ఆన్లైన్ హవా కారణంగా చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారులు, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లు నడుపుతున్న ఎంతోమంది ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. కానీ మార్కెట్లో ఒక ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ తయారు చేయించాలంటే వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలనుకున్నాడు ఈ యువకుడు. 2024లో మై షాప్జీ అనే విప్లవాత్మక ప్లాట్ఫామ్కు రూపకల్పన చేశాడు.
రూ.90 వేల జీతానికి చేరి: విశ్వతేజ మైక్రోసాఫ్ట్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ వంటి దిగ్గజ సంస్థల్లో సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడిగా 10 ఏళ్లపాటు పని చేశాడు. కానీ, సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో కార్పొరేట్ కెరీర్కు స్వస్తి పలికాడు. కుటుంబసభ్యుల మద్ధతుతో హైట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు. ఓ కంపెనీలో రూ.90 వేల జీతానికి చేరి హైట్స్ సంస్థ ఎదుగుదలకు బలమైన పునాదులు నిర్మించాడు. నేడు విశాఖ, హైదరాబాద్ సహా అమెరికా వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయికి బ్రాంచ్లను విస్తరించాడు.
2 నిమిషాల్లోనే సొంత వెబ్సైట్ క్రియేట్: చిన్న, మధ్యతరహా వ్యాపారులు, గృహిణులు, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఎవరైనా సరే 2 నిమిషాల్లో తమ సొంత ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ను క్రియేట్ చేసుకునేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దాడు విశ్వతేజ. ఏ మాత్రం కోడింగ్ జ్ఞానం లేని సాధారణ మొబైల్ యూజర్ కూడా తన ఉత్పత్తుల్ని అప్లోడ్ చేసుకుని ఆన్లైన్లో విక్రయించేలా ఈ టెక్నాలజీని డిజైన్ చేశాడు. దీనివల్ల మధ్యస్థాయి వ్యాపారులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని చెబుతున్నాడు.
సాధారణంగా ఒక షాప్ పెట్టుకోవాలంటే రెంట్, కరెంట్ బిల్లులు, ఇలా ఎన్నో ఖర్చులు. మై షాప్జీ ద్వారా ఏడాదికి 1,999 రూపాయలతోనే ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. డొమైన్, హోస్టింగ్ ఖర్చులు అన్నీ దానిలోనే. క్లయింట్లు తమ ఉత్పత్తులు విక్రయించడానికి, ఆఫర్లు పెట్టుకోవడానికి, ఆర్డర్లను నేరుగా వాట్సాప్ ద్వారా లింక్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించాడు. కస్టమర్ల నుంచి వచ్చే డబ్బులు నేరుగా వారి బ్యాంక్ ఖాతాలకే జమ అయ్యేలా పారదర్శకమైన విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు.
రూ.40 లక్షలు నష్టపోయి: ప్రతి విజయం ఓటమి నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు ఉంటాయి. విశ్వతేజ జీవితంలోనూ అదే జరిగింది. అనుభవం లేకుండా రెస్టారెంట్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి రూ.40 లక్షలు నష్టపోయాడు. ఆ అనుభవం నుంచే పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. అవగాహన ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోనే మళ్లీ నిలదొక్కుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇన్స్టా రీల్స్, జూమ్ మీటింగ్ల ద్వారా కస్టమర్లతో నేరుగా మాట్లాడి ప్రొడక్ట్ను మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాడు. కస్టమర్ల ఫీడ్బ్యాక్ను స్వీకరించి, యాప్ను ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తూ నేడు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాడు.
"ఎంతోమంది చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్లో సేల్ చేసే వాళ్లకి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అనేది చాలా అవసరం. అందరూ ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దాంతో సేల్స్ అనేవి పడిపోయాయి. ఎవరైనా 2 నిమిషాల్లో సొంత ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకునేలా టెక్నాలజీ రూపొందించా. చిన్న వ్యాపారాలకు మై షాప్జీ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సొంత ఉత్పత్తుల్ని ఆన్లైన్లో విక్రయించేవారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. ఆర్డర్లను వాట్సాప్ ద్వారా లింక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది" - విశ్వతేజ, హైట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈవో
కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అనుభవం సాధించిన యువత ఇక్కడ ఒక టీంగా కలిసి పని చేస్తున్నారు. స్థానికంగానే ఉంటూ కుటుంబంతో గడిపే వెసులుబాటు ఉండడంతో పాటు, బహుళ జాతి సంస్థల కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లభిస్తోందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కలలు కనడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సాకారం చేసుకునే దిశగా అంకితభావంతో అడుగులు వేయడం అంతకంటే ముఖ్యం. ఈ వైజాగ్ కుర్రోడి సక్సెస్ జర్నీ మరోసారి అదే నిరూపించింది.
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