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కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో తెలుగు కుర్రాడి సత్తా - 79 కేజీల విభాగంలో అజయ్​బాబుకు రజత పతకం

గ్లాస్గోలో తెలుగు కుర్రాడి సత్తా - తండ్రి స్ఫూర్తితో క్రీడల్లోకి అడుగులు - వెయిట్‌లిఫ్టంగ్‌లో శిక్షణ ఇచ్చిన తండ్రి - రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అనేక పతకాలు- దేశానికి స్వర్ణం సాధించడమే తన లక్ష్యం

Story on Telugu weightlifting Ajay Babu
Story on Telugu weightlifting Ajay Babu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:41 PM IST

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Story on Telugu weightlifting Ajay Babu : అది గ్లాస్గోలోని కామన్వెల్త్ అరినా. క్షణక్షణం ఉత్కంఠ. ప్రతి ఒక్కరి గుండెదడ పెంచుతున్న వేళ. బరువైన ఇనుప కడ్డీని అవలీలగా పైకెత్తి సంచలనం సృష్టించాడు తెలుగు కుర్రాడు. మారు మూల గ్రామం నుంచి మెుదలైన అతడి ప్రయాణం. నేడు ఏకంగా అంతర్జాతీయ పోడియంపై మువ్వన్నెల జెండాను రెపరెపలాడించింది. 79 కేజీల వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ విభాగంలో అద్భుతమైన పవర్‌తో దేశానికి రజత పతకం సాధించిన వల్లూరు అజయ్‌బాబు. ఇప్పుడు ఒక సరికొత్త స్పోర్ట్స్ ఐకాన్‌. ఆ రికార్డు విజయం వెనుక దాగి ఉన్న జర్నీ ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో తెలుగు కుర్రాడి సత్తా - 79 కేజీల విభాగంలో అజయ్​బాబుకు రజత పతకం (ETV Bharat)

కలలు కనడం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సాకారం చేసుకోవడానికి నిరంతరం శ్రమించడం అంతే ముఖ్యం. నా వెనుక పెద్ద బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ లేదు. నాకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేవని నిరాశపడే నేటి యువతకు ఓ సమాధానంగా నిలిచాడీ యువకుడు. సాధారణ కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి కఠోర సాధనతో వెయిట్‌ లిఫ్టర్‌గా దేశం గర్వించే స్థాయికి ఎదిగాడు. గ్లాస్గో వేదికగా జరిగిన 2026 కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పురుషుల 79 కేజీల విభాగంలో రజత పతకం సాధించి తన విజయ ప్రస్థానంతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు.

పునాది పడింది ఇంటి నుంచే: వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌పై సాధన చేస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు వల్లూరు అజయ్‌బాబు. విజయనగరం జిల్లా కొండవెలగాడకు చెందిన శ్రీనివాసరావు, వెంకటలక్ష్మీ దంపతుల కుమారుడు. ఈ క్రీడాకారుడి ప్రస్థానానికి పునాది పడింది ఇంటి నుంచే. తండ్రి 2010 దిల్లీ కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో 56 కేజీల వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో కాంస్య పతకం సాధించారు. సైన్యంలో పనిచేస్తూ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ కోచ్‌గా కూడా సేవలందించారు. చిన్నతనం నుంచి కుమారుడి ప్రతిభను గుర్తించి క్రీడల్లో రాణించేలా ప్రోత్సహించారు. తండ్రి అనుభవం, క్రమశిక్షణ, సాధనపై పట్టుదల ఇవే ఈ యువ క్రీడకారుడి ఎదుగుదలకు బలమైన పునాదులయ్యాయి.

ఓవైపు చదువుతో పాటు మరోవైపు క్రీడల్లోనూ ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు అజయ్‌. ఖేలో ఇండియా పోటీల్లో పతకాలు సాధిస్తూ జాతీయస్థాయిలో సత్తాచాటాడు. 2022 ఖేలో వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో జూనియర్ 81 కేజీల విభాగంలో 141 కేజీల స్నాచ్‌, 168 కేజీల క్లీన్‌ & జెర్క్‌తో మెుత్తం 309 కేజీలు ఎత్తి స్వర్ణం గెలిచాడు. అప్పటికే ఖేలో ఇండియా, జూనియర్‌ నేషనల్స్‌, యూత్‌ నేషనల్స్‌లో వరుస విజయాలు సాధించాడీ యువకుడు.

కేవలం ఒక్క కేజీ తేడాతో రజతం: పతకాలు పెరిగే కొద్దీ లక్ష్యం మారింది. అంతర్జాతీయ వేదికపై తన సత్తా నిరూపించుకోవాలని పట్టుదలతో ముందడుగు వేశాడు. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో స్నాచ్‌లో 149 కేజీలు ఎత్తి రికార్డు నెలకొల్పాడు. క్లీన్‌ & జెర్క్‌లో 181 కేజీలు ఎత్తడంతో మెుత్తం 330 కేజీలకు చేరుకున్నాడు. చివరకు మలేసియాకు చెందిన ఎర్రీ హిదాయత్‌ మహమ్మద్‌ 331 కేజీలతో స్వర్ణం సాధించగా, అజయ్‌బాబు కేవలం ఒక్క కేజీ తేడాతో రజతంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.

కామన్వెల్త్ పోటీల్లో సిల్వర్ మెడల్ సాధించా. వెయిట్‌లిఫ్టంగ్‌లో నాన్నే శిక్షణ ఇచ్చారు. 2022లో ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్‌లో 81 కేజీల విభాగంలో స్వర్ణం కైవసం చేసుకున్నా. 2023 కామన్వెల్త్‌ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ స్వర్ణం సాధించా. 2024 కామన్వెల్త్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో జూనియర్‌ 81 కేజీల విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించా. 2026 గ్లాస్గో కామన్వెల్త్‌ క్రీడల్లో పురుషుల 79 కేజీల విభాగంలో రజతం గెలిచాను. - వల్లూరు అజయ్ బాబు, కామన్వెల్త్ క్రీడాకారుడు

దేశానికి స్వర్ణం సాధించడమే లక్ష్యం: కుమారుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం పట్ల తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలు సొంతం చేసుకుని దేశ ప్రతిష్టను పెంచేలా అడుగులు వేయాలని ఆశిస్తున్నారు. పరిస్థితులు మనల్ని వెనక్కిలాగాలని చూసినా, లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటే ఎలాంటి అడ్డంకులనైనా ఎదుర్కొని ముందుకెళ్లొచ్చని నిరూపించాడీ యువ క్రీడకారుడు. తండ్రి అందించిన శిక్షణ, తన కఠోర సాధనతో నేడు ప్రపంచ వేదికపై దేశానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాడు. భవిష్యత్తులో దేశానికి మరిన్ని పతకాలు సాధించడమే తన లక్ష్యమంటున్నాడు అజయ్‌బాబు.


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గ్లాస్గోలో తెలుగు కుర్రాడి సత్తా
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STORY ON WEIGHTLIFTING AJAY BABU

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