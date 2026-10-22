17 ఏళ్లకే స్టార్టప్ ప్రారంభించిన యువతి - 5 అంతర్జాతీయ గుర్తింపులు
Buened Startup Creator Snigdha: విదేశాల్లో చదవాలనుకునే వారికోసం బ్యూన్ఎడ్ పేరుతో ఎడ్యుటెక్ స్టార్టప్ ప్రారంభించింది ఓ యువతి. 17 ఏళ్ల వయసులోనే స్నిగ్ధ వినూత్న ప్రయత్నం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:15 PM IST
Story of Snigdha Buened Edtech Startup Creator : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనేది చాలామంది విద్యార్థుల కల. కానీ వారి ముందు ఎన్నో ప్రశ్నలు. ఏ యూనివర్సిటీ ఎంచుకోవాలి? ఏ కోర్సు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది? ఫీజు ఎంతవుతుంది? స్కాలర్షిప్ వస్తుందా? వసతి సౌకర్యాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇలా ప్రతి చిన్న సమాచారం కోసం వేర్వేరు మార్గాల్లో వెతకాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి సందేహాలన్నింటికీ ఒకే డిజిటల్ వేదికపై పరిష్కారం చూపేలా వినూత్న వెబ్సైట్ రూపొందించింది. ఆ యువతి. ఇంతకీ ఎవరామె? ఏంటా వెబ్సైట్? విద్యార్థులకు అది ఎలా ఉపయోగపడనుంది? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
విద్యార్థి దశలో పుస్తకాలే లోకం అనుకుంటాం. పెద్దయ్యాక ఏదో సాధించాలని కలలు కంటాం. కానీ, 17 ఏళ్ల వయసులోనే ఓ మంచి ఆలోచనకు రూపమిచ్చింది ఈ యువతి. విదేశీ విద్య కోసం కలలు గనే తోటి విద్యార్థుల కష్టాలకు టెక్నాలజీతో పరిష్కారం చూపాలనుకుంది. చదువుకుంటూనే బ్యూన్ఎడ్ పేరుతో ఎడ్యుటెక్ స్టార్టప్ ప్రారంభించింది. చిన్న వయసులోనే సాధించిన ఈ సక్సెస్కు గానూ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వంటి 5 అంతర్జాతీయ గుర్తింపులు సొంతం చేసుకుంది.
కోడింగ్లో మెళకువలు: ఈ యువతి స్నిగ్ధ. స్వస్థలం భీమవరం. ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లా చేవూరులో నివసిస్తోంది. 9వ తరగతి వరకు స్థానికంగా చదివిన స్నిగ్ధ టెన్త్ నుంచి యూఎస్ఏలో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించింది. ఇటీవలే ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. చదువుకుంటూనే ఏపీ రీసెర్చ్ కోర్సు కంప్లీట్ చేసింది. పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా, కోడింగ్లో మెళకువలు నేర్చుకుంది. ఈ క్రమంలోనే విదేశాల్లో చదవాలను కునే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను గమనించింది. సరైన సమాచారం కోసం లెక్కలేనన్ని వెబ్సైట్లు వెతకడం, ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక సతమతమవడం వంటి ఇబ్బందులు ఆమెను ఆలోచింపజేశాయి. ఆ ఆలోచనల నుంచి ఆచరణ రూపమే ఈ బ్యూన్ఎడ్ స్టార్టప్.
ఒక్క క్లిక్తో సమాచారం అందించేలా: ఈ వెబ్సైట్లో విద్యార్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఆసక్తులు, అవసరాలు నమోదు చేస్తే చాలు. వారికి సరిపోయే యూనివర్సిటీలు, కోర్సులు, స్కాలర్షిప్లు, హాస్టల్ వసతుల వివరాలు అన్నీ క్షణాల్లో ప్రత్యక్షమవుతాయి. అంతేకాదు వర్సిటీ ఫైండర్, ఎస్సే హెల్పర్, రెజ్యూమ్ మేకర్, ఏఐ అసిస్టెంట్, కరెన్సీ కవ్వర్టర్ వంటి అత్యాధునిక సేవలను ఇందులో పొందుపరిచింది. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150కి పైగా దేశాల్లోని 84 వేలకు పైగా వర్సిటీల సమాచారాన్ని ఒక్క క్లిక్తో అందించేలా ఈ వెబ్సైట్ను తీర్చిదిద్దినట్లు చెబుతోంది ఈ యువతి.
ప్రతి విద్యార్థికి సరైన విద్యా మార్గదర్శకత్వం ఉచితంగా, సులభంగా అందాలన్న ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఈ వినూత్న వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసింది స్నిగ్ధ. చదువుకుంటూనే స్టార్టప్ను సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు నడుపుతూ, తన మేధస్సుకు పదును పెడుతోంది. ఇప్పటికే https://buened.com/ వెబ్సైట్ ద్వారా అనేక మంది విద్యార్థులు తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుంటున్నారని చెబుతోంది స్నిగ్ధ.
"విద్యార్థి సామర్థ్యం, ఆర్థిక స్థోమత, ఇష్టమైన రంగం, కరెన్సీ మారకం ఇలా భిన్న కోణాల్లో విశ్లేషించి ఏ విశ్వవిద్యాలయం సరిపోతుందనే సమాచారాన్ని విద్యార్థులు నేరుగా బ్యూన్ఎడ్ వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. నకిలీ కన్సల్టెంట్ల ఉచ్చులో పడకుండా విద్యార్థులే స్వయంగా అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. యూనివర్సిటీలు ఇచ్చే స్కాలర్షిప్ల వివరాలూ ఉంటాయి. ప్రాథమిక సమాచారాన్ని ఉచితంగా, ప్రత్యేక కన్సల్టెన్సీ సేవల్ని రుసుము చెల్లించి తీసుకోవచ్చు" - స్నిగ్ధ, యువ పారిశ్రామికవేత్త
అంతర్జాతీయ గుర్తింపులు సొంతం: 17 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే సాధించిన ఈ ఘనతకు గానూ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఐబీఆర్ అచీవర్గా అరుదైన గుర్తింపు సాధించింది స్నిగ్ధ. ది గ్రేట్ ఇండియన్ స్టార్టప్ & ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఆఫ్ ది ఇయర్-2026 అవార్డు, గ్లోబల్ రికగ్నిషన్ అవార్డ్స్, క్లస్టర్ ఆఫ్ అచీవర్స్ మలేషియా-2026 వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ గుర్తింపులూ దక్కాయి.
చిన్న వయసులోనే తమ కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్నిగ్ధ తల్లిదండ్రులు. భవిష్యత్తులో బ్యూన్ఎడ్ ద్వారా విద్యార్థులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలన్న స్నిగ్ధ లక్ష్యానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని చెబుతున్నారు. బ్యూన్ఎడ్ ద్వారా విద్యార్థులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలన్నదే తన తదుపరి లక్ష్యమని, అందుకోసం ఇప్పటినుంచే ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు చెబుతోంది స్నిగ్ద.
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