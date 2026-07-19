మ్యాథ్స్లో 51 మార్కులు - "స్కైరూట్"తో చరిత్ర సృష్టించిన శాస్త్రవేత్తలు
రూమ్మేట్స్ నుంచి రాకెట్ రూపకల్పన వరకు - ‘స్కైరూట్’ పేరుతో అంకుర సంస్థతో ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన శాస్త్రవేత్తలు - తాజాగా రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంతో అంతరిక్ష రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:26 AM IST
Story of Skyroot Aerospace Founders : హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రైవేటు సంస్థ "స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్" భారత అంతరిక్ష రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తొలి ఆర్బిటల్ క్లాస్ రాకెట్ 'విక్రమ్-1'ను విజయవంతంగా నింగిలోకి పంపించింది. అయితే, ఈ ఘనత సాధించడంలో ఇస్రో మాజీ శాస్త్రవేత్తలు, సంస్థ వ్యవస్థాపకులైన పవన్ కుమార్ చందన, నాగ భరత్ డాకా కీలక పాత్ర పోషించారు. చిన్న స్టార్టప్గా ప్రారంభమైన స్కైరూట్ను అనతికాలంలోనే రూ.వేల కోట్ల విలువైన యూనికార్న్ సంస్థగా తీర్చిదిద్దారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు, భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి కొత్త దారులు చూపించారు. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రూమ్మేట్ల నుంచి రాకెట్ రూపకల్పన వరకు: స్కైరూట్ సీఈఓ పవన్ కుమార్ చందన, సీఓఓ నాగ భరత్ డాకా ఇస్రోలో పనిచేసే సమయంలో రూమ్మేట్లుగా ఉన్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన పవన్ కుమార్ చందన స్థానికంగానే విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు. 2007లో ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ పూర్తి చేశారు. క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్తగా ఉద్యోగంలో చేరారు. అయితే, తనకు చిన్నప్పటి నుంచే సొంతంగా ఓ వ్యాపార సంస్థ స్థాపించాలనే ఆశ ఉండేదని పవన్ అన్నారు. ఐఐటీలో చేరాక ఆ ఆశ మరింత బలపడిందని పవన్ పేర్కొన్నారు.
అదే ఆలోచన ధోరణే ఉన్న వ్యక్తి నాగ భరత్ డాకా. ఇస్రోలో సహ శాస్త్రవేత్తగా ‘రూమ్ మేట్’గా రావటంతో సొంతంగా వ్యాపారవేత్తగా ఎదగాలనే తన కలను నిజం చేసుకొనేందుకు ఓ అవకాశం కలిగిందని పవన్ చెప్పారు. నాగభరత్ ఐఐటీ మద్రాస్లో ఎలక్టిక్రల్ ఇంజినీరింగ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ పూర్తి చేసి, ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యారు. ఇద్దరూ కొన్నేళ్లు రాకెట్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కలిసి పనిచేసారు. తరువాత ఇస్రో ఉద్యోగాలను వదిలేసి ఇద్దరూ కలిసి స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అనే ప్రైవేటు సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
51 మార్కుల నుంచి రాకెట్ శాస్త్రవేత్త వరకు: చిన్నపాటి అపజయాలు ఎదురైతే, అక్కడితో ఆగిపోయే ఎంతోమంది యువతకు స్కైరూట్ సీఈఓ పవన్ కుమార్ చందన ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకం. పాఠశాల స్థాయిలో మొదట్లో గణితం ఆయనకు సులభంగా అర్థమయ్యేది కాదు. ఒకనొక సమయంలో గణితంలో కేవలం 51 మార్కులే సాధించారు. అయితే అపజయాన్ని ఓటమిగా కాకుండా అవకాశంగా తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్కు చెందిన పవన్ కుమార్ చిన్నప్పటి నుంచి యంత్రాలు, సాంకేతికతపై ఆసక్తి ఎక్కువ. దాంతో అతడు వాటి గురించి తెలుసుకోవడంలో ఎక్కువ సమయం గడిపేవారు. కష్ట సమయాల్లో ఆయన తండ్రి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించారు. కాలక్రమేణా చదువు పై పవన్ ఉన్న ఆలోచన ధోరణి మారింది. ఒకప్పుడు కష్టంగా అనిపించిన మ్యాథ్స్, సైన్స్ సబ్జెక్టులు తర్వాత అతడికి ఆసక్తిగా మారాయి. అవే ఆయన భవిష్యత్తుకు పునాదిగా నిలిచాయి.
20 ఏళ్ల క్రితం పవన్ మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఐఐటీ ప్రవేశ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో చేరి విద్యనభ్యసించారు. ఎక్కువ జీతాల కోసం ప్రైవేట్ టెక్నాలజీ కంపెనీల్లో సహచరులు చేరి, పవన్ ఇస్రోను ఎంచుకున్నారు. అనేక రాకెట్ ప్రయోగాల్లో పాలుపంచుకున్నారు. తిరువనంతపురంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్లో 6 ఏళ్లపాటు రాకెట్ రూపకల్పన, అభివృద్ధిలో కీలక అనుభవం సంపాదించారు.
స్టార్టప్ నుంచి అంతరిక్ష చరిత్ర వరకు: తరువాత ప్రైవేట్ స్పేస్ రంగం ప్రారంభించడానికి పవన్, నాగ భరత్ అడుగులు వేశారు. ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య స్టార్టప్ను స్థాపించారు. ఆ కృషి ఫలితంగానే నేడు విక్రమ్-1 విజయంతో భారత అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో తమదైన ముద్ర వేసుకున్నారు.
తాజాగా "విక్రమ్-1" రాకెట్ విజయవంతమైన ప్రయోగంతో భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగం ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒకప్పుడు గణితంలో 51 మార్కులు సాధించిన విద్యార్థి నుంచి దేశానికి గర్వకారణమైన రాకెట్ శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగిన పవన్ కుమార్ చందన, అదే ఆలోచనా ధోరణి ఉన్న నాగ భరత్ డాకా ప్రయాణం యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది. వారి విజయం భారత అంతరిక్ష పరిశోధనలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది.
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