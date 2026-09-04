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స్కేటింగ్‌లో అదరగొడుతున్న కుర్రాడు - మంత్రి లోకేశ్​ మెచ్చిన యువ కెరటం

స్కేటింగ్‌లో పతకాల పంట పండిస్తున్న హాసిష్‌ - 21వ నేషనల్‌ స్కేటింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో స్వర్ణం సొంతం - చదువుకుంటూనే, స్కేటింగ్‌లో రాణిస్తున్న 16 ఏళ్ల కుర్రాడు

Story of Skater Hashish
స్కేటింగ్‌లో రాణిస్తున్న హాసిష్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 11:43 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 12:26 PM IST

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Story of Skater Hashish : మెరుపు వేగం. అరిచేతిలో ప్రాణం పెట్టుకుని చేసే సాహసం. బ్యాలెన్స్ తప్పితే ప్రమాదం. క్షణంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సున్నితమైన క్రీడ స్కేటింగ్‌. కానీ, ఆ సవాళ్లనే తన విజయ సోపానాలుగా మార్చుకున్నాడు ఆ కుర్రాడు. చక్రాలపై విన్యాసాలు చేస్తూ, అడుగు పెట్టిన ప్రతి చోట పతకాల పంట పండిస్తున్నాడు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో సత్తా చాటుతూ, చిన్నవయసులోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇంతకీ ఈ ఘనత సాధించిన యువ కెరటం ఎవరు? అతడి సక్సెస్‌ జర్నీ ఏంటి? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టినా, అరకొర సదుపాయాలే ఉన్నా, సాధించాలనే దృఢ సంకల్పం ఉంటే విజయం తప్పక వరిస్తుందని నిరూపిస్తున్నాడు ఈ కుర్రాడు. రివ్వుమంటూ రింకులో తూనీగలా తిరిగేస్తూ, స్కేటింగ్‌లో స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలు కైవసం చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే ప్రీస్టైల్, సోలో డాన్స్, ఫిగర్ స్కేటింగ్‌ వంటి వివిధ విభాగాల్లో పాల్గొని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు.

స్కేటింగ్‌లో అదరగొడుతున్న కుర్రాడు - మంత్రి లోకేశ్​ మెచ్చిన యువ కెరటం (ETV Bharat)

స్కేటింగ్‌లో రాణిస్తున్నకుర్రాడు: ఇది విజయవాడలోని దండమూడి రాజగోపాలరావు ఇండోర్‌ స్టేడియం. ఇక్కడి స్కేటింగ్‌ రింకులో కఠోర సాధన చేస్తున్న 16 ఏళ్ల ఈ కుర్రాడు హాసిస్‌. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి స్వస్థలం. రాజు, మాధవి దంపతుల కుమారుడు. 8 ఏళ్ల వయసులో తల్లిదండ్రులు స్కేటింగ్‌లో చేర్పించడంతో ఆ దిశగా ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. క్రమంగా అందులో మెళకువలు నేర్చుకున్నాడు. 2021 నుంచి జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో అడుగుపెట్టి ఫ్రీస్టైల్‌, సోలో డాన్స్‌, ఫిగర్‌ స్కేటింగ్‌లలో పసిడి పతకాలు సొంతం చేసుకుంటూ తన క్రీడా ప్రయాణం ప్రారంభించాడు.

హాసిస్ పతకాల జోరు: 2023 చండీగఢ్ నేషనల్ ఓపెన్ ఛాంపియన్‌షిప్ నుంచి మొదలుపెడితే, 2024లో పొల్లాచి జాతీయ పోటీలు, నేషనల్ గేమ్స్, నేషనల్ రోలర్ స్కేటింగ్ ఫెడరేషన్ పోటీల వరకు హాసిస్ పతకాల జోరు కొనసాగించాడు. ఇక తైవాన్ వేదికగా జరిగిన అంతర్జాతీయ ఆర్టిస్టిక్ రోలర్ స్కేటింగ్ పోటీల్లో ఏకంగా 3 రజత పతకాలు సాధించి సంచలనం సృష్టించాడు. తర్వాత జరిగిన నేషనల్ గేమ్స్, తైవాన్ ఓపెన్‌లలోనూ స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలను సాధించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశం గర్వపడేలా చేశాడు.

"నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్కేటింగ్ అంటే ఇష్టం. 8 ఏళ్ల వయసు నుంచే స్కేటింగ్​లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నా. 2021 నుంచి జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో అడుగుపెట్టా. ఫ్రీస్టైల్‌, సోలో డాన్స్‌, ఫిగర్‌ స్కేటింగ్‌ల్లో స్వర్ణ పతకాలు సాధించా. రోలర్‌, ఐస్‌, ఫ్రీ స్టైల్‌ స్కేటింగ్‌లో ఇంటర్నేషనల్‌ మెడల్స్‌ వచ్చాయి. రోజూ 5 నుంచి 8 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తా" - హాసిస్‌, స్కేటింగ్‌ క్రీడాకారుడు

మంత్రి లోకేశ్​ నుంచి ప్రశంస: రోలర్ స్కేటింగ్‌లోనే కాదు, ఇటీవల జూన్‌లో డెహ్రాడూన్‌లో జరిగిన 21వ జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ పోటీల్లోనూ హాసిస్ సత్తా చాటాడు. ఆ విభాగంలో అంతగా ప్రవేశం లేకపోయినా, ఫ్రీస్టైల్​లో స్వర్ణంతో ఆశ్చర్యపరిచాడు. ప్రస్తుతం కుంచనపల్లిలోని అరవింద్ పబ్లిక్ స్కూలులో పదో తరగతి చదువుతున్న ఈ కుర్రాడు రోజుకు 4 నుంచి 5 గంటలు కఠోర సాధన చేస్తూ, అటు చదువు ఇటు క్రీడలకు సమప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. ఈ యువ ప్రతిభను గుర్తించిన విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ సైతం ఇటీవల హాసిస్‌ను ప్రత్యేకంగా అభినందించడం విశేషం.

ఒలింపిక్స్‌లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యం: విశాఖకు చెందిన టీమిండియా కోచ్ సత్యనారాయణ పర్యవేక్షణలో హాసిస్ తన నైపుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపర్చుకుంటున్నాడు. కుమారుడి ప్రతిభే సర్వస్వంగా భావిస్తూ తల్లిదండ్రులు మాధవి, రాజు వెన్నంటి నిలుస్తున్నారు. త్వరలో బ్యాంకాక్‌లో జరిగే జూనియర్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ పోటీలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ యువ కెరటం, భవిష్యత్తులో భారత్ తరపున ఒలింపిక్స్‌లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యమంటున్నాడు. ఐతే అంతర్జాతీయ పోటీలకు వెళ్లడం ఆర్థికంగా భారంగా మారిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం అండగా నిలిస్తే భవిష్యత్తులో దేశానికి మరిన్ని పతకాలు సాధిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

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Last Updated : September 4, 2026 at 12:26 PM IST

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స్కేటింగ్‌లో అదరగొడుతున్న కుర్రాడు
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