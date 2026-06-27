ఆటంకాలు ఎదురైనా ముందడుగే - ఏడాదికి రూ.కోటి సంపాదన - 20 మందికి ఉపాధి
ఇంటి శుభ్రతకు అవసరమయ్యే ఉత్పత్తులు తయారీ చేస్తున్న షణ్ముఖ నందిని - నిత్యం వినియోగించే 15 రకాల హౌస్ క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులు - ప్రముఖ కాస్మోటిక్స్ కంపెనీల్లో పంపిణీదారుగా అనుభవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 3:32 PM IST
Story of Shanmukha Nandini : ఫినాయిల్, డిష్వాష్, ఫ్లోర్ అండ్ గ్రిల్ క్లీనర్, జెల్ యాసిడ్ డిటర్జెంట్. నాఫ్తలిన్ బాల్స్, సోప్ ఆయిల్. ఇలా ప్రతిదీ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఇళ్లు, ఇంటి పరిసరాల శుభ్రత, ఇతరత్రా అవసరాల్లో ఎంతో అవసరం. వీటినే వ్యాపార ఆలోచనగా మలచుకుంది ఆ యువతి. కాంచన లైఫ్స్టైల్ పేరుతో ఇంటి క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తోంది. ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా మరో అడుగు ముందుకు వేసి, దాదాపు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో పెట్ బాటిల్ పరిశ్రమ నెలకొల్పింది. ఏడాదికి కోటి టర్నోవర్ సాధిస్తూ 20 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది విజయవాడకు చెందిన షణ్ముఖ నందిని.
జాబ్ చేస్తే మనం మాత్రమే బతుకుతాం. అదే వ్యాపారం చేస్తే మనతో పాటు నలుగురికి ఉపాధి కల్పించవచ్చని ఆలోచించింది ఆ యువతి. మొదటి నుంచి బిజినెస్పై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె రోజూ ఇంట్లో వినియోగించే ఉత్పత్తులనే వ్యాపార ఆలోచనగా మలచుకుంది. కాంచన లైఫ్ సైన్స్ పేరుతో పరిశ్రమ నెలకొల్పింది. మొదట్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ముందుకు సాగింది. నేడు ఏడాదికి కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తూ 20 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది.
కాంచన లైఫ్ సైన్స్ కంపెనీ స్థాపించి: విజయవాడకు చెందిన ఈమె పేరు షణ్ముఖ నందిని. భర్త భరత్ లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కొంతకాలం పనిచేశారు. ఇద్దరూ విద్యావంతులు కావడం వ్యాపారంపై ఆసక్తి ఉండటంతో అందులో రాణించాలని అనుకున్నారు. అదే ఆలోచనతో మొదట ప్రముఖ కాస్కోటిక్ కంపెనీలైన షెహనాజ్, రెవలాన్, జోవీస్ ఉత్పత్తులకు పంపిణీదారు, స్టాకిస్టుగా తొలి అడుగేశారు నందిని. 4 ఏళ్ల అనుభవంతో ఎంఎస్ఎంఈగా ఎదగాలనే లక్ష్యంతో విజయవాడలోని ఎనికేపాడులో కాంచన లైఫ్ సైన్స్ పేరుతో కంపెనీ స్థాపించారు.
మార్కెట్లకు సరఫరా చేసే స్థాయికి ఎదిగి: మొదట ఇళ్లు, ఇంటి పరిసరాల శుభ్రత, ఇతర అవసరాల కోసం నిత్యం వినియోగించే 15 రకాల ఫినాయిల్, డిష్వాష్, ఫ్లోర్ క్లీనర్, గ్రిల్ క్లీనర్, జెల్ యాసిడ్ డిటర్జెంట్, నాప్తలిన్ బాల్స్, సోప్ ఆయిల్ తయారు చేశారు. వీటిని 4 ఏళ్ల కాస్పొటిక్ ఉత్పత్తుల పంపిణీదారు, స్టాకిస్టుగా చేసిన అనుభవం. మార్కెటింగ్ పరిచయాలతో అమ్మకాలు సాగించారు. క్రమంగా రత్నదీప్, ఉషోదయ, ఏ-మార్ట్, మోడ్రన్, టోటల్ ప్రెష్ వంటి సూపర్ మార్కెట్లకు సరఫరా చేసే స్థాయికి ఎదిగారు.
వీటితోనే సంతృప్తి చెందలేదు నందిని. వ్యాపారం మరింత విస్తరించాలని సంకల్పించారు. భర్త సలహా, సూచనలతో పెట్ బాటిల్స్ తయారీ రంగం ఎంచుకున్నారు. దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో యంత్రాలు, ముడిసరుకు ఇతరత్రా సమకూర్చుకున్నారు. ఫినాయిల్, డిష్వాష్, గ్రిల్ క్లీనర్ తదితరాలు నింపే బాటిల్స్తో పాటు లీటర్ నుంచి వంద మిల్లీలీటర్ పరిమాణాల పెట్ బాటిల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు 5 లీటర్ల క్యాన్లు, హెచ్టీపీ క్యాన్లూ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు.
"కాస్మోటిక్లో 4 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ఒకరి దగ్గరి నుంచి స్టాక్ తీసుకుని విక్రయించడం కంటే సొంతంగా ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకొని, మ్యాన్ఫాక్చరింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో ఒక అడుగు ముందుకు వేశాం. మొదట్లో సక్సెస్ అవుతుందా? లేదా? అని చాలాసార్లు ఆలోచించాం. ఆర్థికంగా కుటుంబ సభ్యులు తోడ్పటునందించారు." - షణ్ముఖ నందిని, కాంచన లైఫ్ సైన్స్ వ్యవస్థాపకురాలు
ఏడాదికి కోటి రూపాయల టర్నోవర్: ఇళ్లు, దుస్తుల శుభ్రతలో విరివిగా వినియోగించే ఉత్పత్తులతో పాటు పెట్ బాటిల్స్ మార్కెటింగ్ విస్తరణకు ఇన్స్టాగ్రామ్ని వేదికగా చేసుకుంది. తమ ఉత్పత్తుల నాణ్యత, ప్రత్యేకత గురించి తెలియజేస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు కృష్ణా జిల్లాలో జరిగే ఎంఎస్ఎంఈ సమావేశాలు, అవగాహన సదస్సులను హాజరవుతూ నూతన సాంకేతిక అంశాలు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహక పథకాలపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. ఇలా మార్కెట్ అవకాశాలు పెంచుకుంటూ 25 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, ఏడాదికి కోటి రూపాయల టర్నోవర్ సాధిస్తున్నారు.
వ్యాపారంలో తాము ఎదగడంతో పాటు 10 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా యువత తయారు కావాలన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు నచ్చి, వ్యాపార రంగంలోకి వచ్చినట్లు, నందిని భర్త భరత్ చెబుతున్నారు. నేటి యువత ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో రాణించాలంటే, ఆలోచన, పెట్టుబడితో పాటు, మార్కెటింగ్ మెళకువలు ఎంతో అవసరమంటున్నారు షణ్ముక నందిని. ఈ రంగంలో దీర్ఘకాలం నిలదొక్కుకునేందుకు ఎదురయ్యే ఒడిదుడుకులనూ ధైర్యంతో ఎదుర్కొవాలని సూచిస్తున్నారు.
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