చనిపోయిన తేనెటీగలతో బయోపాలిమర్ తయారీ - వైద్యరంగంలో సంచలనం సృష్టించిన యువకుడు
కైటోసాన్ అనే బయోపాలిమర్ని కనిపెట్టిన యువవైద్యుడు - చనిపోయిన తేనెటీగల నుంచి బయోపాలిమర్ తయారీ - మెడికల్ అప్లికేషన్స్లో వినియోగించే కైటోసాన్ తయారీ - ఆరేళ్ల పరిశోధనల అనంతరం విజయం సాధించిన రవితేజ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 11:47 AM IST
Story of Ravi Teja from Nandyal District : పట్టుదల ఉంటే ఏదీ వృథా కాదు. ప్రతి దాని వెనుక అద్భుతమైన అవకాశాలుంటాయి. ఈ మాటను నిజం చేసి చూపుతున్నాడు ఓ యువ వైద్యుడు. వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయినప్పటికీ, తనలోని పరిశోధనా తపనతో వైద్య రంగానికి సరికొత్త అర్థం చెప్పాడు నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన రవితేజ. చనిపోయిన తేనెటీగల నుంచి అత్యుత్తమ బయోపాలిమర్ను వెలికితీసి సంచలనం సృష్టించాడు. సముద్ర ఉత్పత్తులతో తయారయ్యే పదార్థాల వల్ల కలిగే అలర్జీ సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ, దంత వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు బాటలు వేసిన యువ పరిశోధకుడి కథనం ఇది.
నిరూపించాలన్న పట్టుదల ఉండాలే గానీ ఏదీ వ్యర్థం కాదు అనే మాటని నిజం చేస్తున్నాడీ యువకుడు. వృత్తిపరంగా వైద్యుడు అయినప్పటికీ, ఏదో సాధించాలని తపన వెంటాడేది. చనిపోయిన తేనెటీగల నుంచి ఏదైనా నిరూపించాలనుకున్నాడు. ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్లో పీజీ చేసి పీహెచ్డీలో చేరాడు. 6 ఏళ్ల పాటు పరిశోధనలు చేసి తేనెటీగల వ్యర్థాల నుంచి కైటోసాన్ అనే బయోపాలిమర్స్ని సేకరించి సంచలనం సృష్టించాడు. వీటిని డెంటల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగించే లా పలు పరిశోధనలు చేసి విజయం సాధించాడు.
అలర్జీ సమస్యలకు చెక్ పెట్టాలని: ఈ యువకుడు రవితేజ. నంద్యాల జిల్లా అవుకు స్వస్థలం. రామయ్య, రాజేశ్వరి దంపతుల కుమారుడు. వైద్య వృత్తిపై ఆసక్తితో 2013లో కడప రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో బీడీఎస్ పూర్తి చేశాడు. మిత్రుడితో కలిసి ఓ దంత వైద్యశాలను ఏర్పాటు చేశాడు. అయినా ఏదో అసంతృప్తి. 2 ఏళ్ల తర్వాత యోగివేమన వర్సిటీలో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ పూర్తి చేసి, యూజీసీ నెట్ అర్హతతో 2020లో అక్కడే పీహెచ్డీలో ప్రవేశం పొందాడు. సముద్ర ఉత్పత్తుల ద్వారా లభించే బయోపాలిమర్స్ వల్ల కలిగే అలర్జీ సమస్యలకు చెక్ పెట్టాలని ఆలోచించాడు.
ఆరేళ్ల పరిశోధనల అనంతరం విజయం: కైటోసాన్ అనేది ఒక బయోపాలిమర్. దీన్ని బయోమెడికల్, డెంటల్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మాసూటికల్స్ ఇలా పలు రంగాల్లో వినియోగిస్తారు. ఇప్పటి వరకు బయోపాలిమర్స్ను అధికంగా సముద్ర ఉత్పత్తుల నుంచి తయారు చేస్తున్నారు. దీన్ని వినియోగించిన ఉత్పత్తులు కొందరికి అలర్జీ కలిగిస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టాలనుకున్నాడు రవితేజ. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండే బయోపాలిమర్స్ ను రూపొందించాలని భావించాడు. ఆ దిశగా పరిశోధనలు చేశాడు.
కైటోసాన్ అనే బయోపాలిమర్ తయారీ: స్నేహితుడు తేనెటీగలను పెంచడం, అక్కడ ఎన్నో తేనెటీగలు చనిపోయి ఉండటం చూసి వీటి నుంచి ఎందుకు కైటోసాన్ను తయారు చేయకూడదని ఆలోచించాడు రవితేజ. అనుకున్నదే తడవుగా ప్రొఫెసర్లు చంద్రశేఖర్, అను ప్రసన్నల ఆధ్వర్యంలో పరిశోధన ప్రారంభించాడు. చనిపోయిన తేనెటీగలను సేకరించి, వాటి నుంచి విజయవంతంగా కైటిన్ను దాని నుంచి కైటోసాన్ను రూపొందించాడు. ఇది అత్యధిక నాణ్యత కలిగిన బయోపాలిమర్ కావడంతో దీనికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.
"స్నేహితుడి ఫామ్లో చూసిన వ్యర్థాలే నా పరిశోధనకు బీజం వేశాయి. తను తేనెటీగల పెంపకం (బీకీపింగ్) చేస్తుంటాడు. నేను తనను కలవడానికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ రకరకాల కారణాలతో చనిపోయిన తేనెటీగలను కుప్పలుగా బయట పారేయడం గమనించా. వాటిని చూసినప్పుడల్లా వీటి నుంచి ఉపయోగకరమైనది ఏదైనా సాధించలేమా అనిపించేది. దీని గురించి రష్యా, పోలండ్ దేశాల్లో ఒకటి రెండు చోట్ల పరిశోధనలు జరిగినట్లు తెలిసింది. అయితే ఆయా పరిశోధనల్లో చనిపోయిన తేనెటీగల నుంచి బయోపాలిమర్ మెథడాలజీ, వాటి అప్లికేషన్స్ను కానీ వాళ్లు ఎక్కడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు." – డాక్టర్ రవితేజ, పరిశోధక విద్యార్థి
అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు: రవితేజ స్వతహాగా డెంటిస్ట్ కావడంతో దంత వైద్యానికి ఉపయోగించే ఉత్పత్తుల్లో, మెడికల్ అప్లికేషన్స్లో ఈ బయోపాలిమర్స్ను ఉపయోగించేలా పరిశోధనలు చేశాడు. మౌత్వాష్, ఓరల్ జెల్స్, టూత్ పేస్ట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్ కోటింగ్స్ తదితర వాటిల్లో దీన్ని ఉపయోగించవచ్చని నిరూపించాడు. తన ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు.
తేనెటీగల పెంపకంతో పాటు చనిపోయిన తేనెటీగలను సేకరించడం ద్వారా కూడా రైతులు అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చని రవితేజ నిరూపిస్తున్నాడు. ఏదీ వ్యర్థం కాదు. ఆలోచిస్తే దేని నుంచైనా సంపద సృష్టించవచ్చని చాటిచెబుతున్నాడు ఈ యువ వైద్యుడు.
చికెన్ లోడెడ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైౖస్ - జీవితాన్నే మార్చేసిన 'రెసిపీ'