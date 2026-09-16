మేమూ డాక్టర్లలాగే మట్టిని పరిశీలిస్తాం - కొప్పోలు గీతాంజలికి అవుట్ స్టాండింగ్ ఉమన్ ఇంజినీర్ పురస్కారం
ఫీల్డ్ వర్క్ సవాళ్లను అధిగమించి సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో రాణిస్తూ, ప్రతిష్టాత్మక 'అవుట్ స్టాండింగ్ ఉమన్ ఇంజినీర్' పురస్కారం దక్కించుకున్న ఒంగోలు తేజం కొప్పోలు గీతాంజలి సక్సెస్ స్టోరీ.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 11:48 AM IST
Story of koppolu Geethanjali at Ongole : ఫీల్డ్ వర్క్ సవాళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయనే కారణంతో అమ్మాయిలు సివిల్ ఇంజినీరింగ్ వైపు రావడానికి సాధారణంగా సంకోచిస్తుంటారు. కానీ, ఒంగోలుకు చెందిన కొప్పోలు గీతాంజలి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆ రంగంపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. సివిల్ ఇంజినీర్గా విజయవంతంగా రాణిస్తూ, ఇటీవల ప్రతిష్టాత్మక "అవుట్ స్టాండింగ్ ఉమన్ ఇంజినీర్" జాతీయ పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, సవాళ్లను అధిగమించి నిర్మాణ రంగంలో సరికొత్త మైలురాళ్లను అధిగమిస్తున్న గీతాంజలి విజయ ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.
కొప్పోలు గీతాంజలి స్వస్థలం ప్రకాశం జిల్లా సంతనూతలపాడు. కానీ ఆమె పుట్టి పెరిగిందంతా ఒంగోలు. తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు పోస్టల్ విభాగంలో పనిచేసేవారు. తాను ఉద్యోగం చేయలేకపోయినా, తన ముగ్గురు కుమార్తెలను ఉన్నత చదువులు చదివించాలనే పట్టుదలతో తల్లి నాగవేణి వారిని నిరంతరం ప్రోత్సహించారు. అమ్మ స్ఫూర్తితోనే మేమంతా ఉన్నతవిద్య అభ్యసించగలిగామని గీతాంజలి అన్నారు. గీతాంజలి జేఎన్టీయూలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ కోర్సు చేస్తే తప్పక ఫీల్డ్లోకి వెళ్లాలని ఆమె అన్నారు. రెండో ఏడాది నుంచే మెటీరియల్, సర్వేల కోసం క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లడం, ల్యాబ్ల్లో పనిచేయడం వంటివెన్నో చేశానన్నారు.
ఇంజినీరింగ్ మూడో సంవత్సరంలో ఉండగా ఆమెకు 'జియోటెక్నికల్ ఇంజినీరింగ్' విభాగంతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఏదైనా కట్టడం నిర్మించే ముందు అక్కడ ఉండే మట్టి అనుకూలతను, దాని బలాన్ని పరీక్షించే ఈ విభాగం ఆమెను ఎంతగానో ఆకర్షించింది. ఈ క్రమంలోనే మట్టిపై ప్రత్యేక ఆసక్తి పెంచుకుని ఉన్నత చదువుల వైపు అడుగులు వేశారు.
మూడో ఏడాదిలో జియోటెక్ పరిచయమైందని ఆమె తెలిపారు. దీనిలో ఏదైనా కట్టడానికి అక్కడి మట్టి అనుకూలతను పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో మట్టితో అనుబంధం ఏర్పడిందన్నారు. అది నన్ను మాస్టర్స్ వైపు నడిపిందని వివరించారు. నిజానికి ఇంజినీరింగ్ అవ్వగానే నాకు రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఇరిగేషన్ విభాగాల్లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్గా అవకాశం వచ్చిందన్నారామె. "అప్పుడు ఉద్యోగమా, ఎంటెక్నా అన్న పరిస్థితి. ఓ 15 రోజులు ఉద్యోగం చేసి, నాకు ఆసక్తి ఉన్న చదువు వైపునకే వెళ్లా. వరంగల్ ఎన్ఐటీలో జియో టెక్నికల్ ఇంజినీరింగ్లో మాస్టర్స్ పూర్తిచేశా. దీనిలో భాగంగా సవాళ్లతో కూడిన నల్లరేగడి నేలల్లో ఏడాదిపాటు ప్రాజెక్టునీ చేశా"నని గీతాంజలి వివరించారు.
తాను తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఇప్పటికీ గర్వంగానే ఉందని గీతాంజలి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఏ కట్టడమైనా పునాది బలంగా ఉంటేనే నిలబడుతుందని, దాన్ని మేం డిజైన్ చేస్తామన్నారు. పర్వత, కొండచరియలున్న ప్రాంతాలను పరిశీలించి, కట్టడాలకు అనువుగా ఉన్నాయా గమనించడం, లేకపోతే ఏవి సురక్షితమన్న అంశాలపై పనిచేస్తుంటామని వివరించారు. ప్రస్తుతం గీతాంజలి ‘ఇంజినీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్’ అనే ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థలో అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ పెట్రోలియం విభాగం కిందకి వస్తుందని తెలిపారు. 50కిపైగా ప్రాజెక్టులపై పనిచేశారామె. అన్నీ క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి చేయాల్సినవే అని పేర్కొన్నారు.
మేమూ డాక్టర్లలాగే మట్టి విషయంలో: "రోగి సమస్యను డాక్టర్లు భిన్న పరీక్షలు చేసి కనుక్కుంటారు. ఆపై తగిన మందులిస్తారు. మేమూ డాక్టర్లలాగే! మేమూ మట్టి విషయంలో అలాగే చేస్తాం. ఇందులో ఎన్నో సవాళ్లుంటాయి. సస్టెయినబిలిటీ, పెట్టుబడి ఇలా ఎన్నో అంశాల్ని పరిశీలించుకుంటూ పరిష్కారాలు చూపాలి. మా సంస్థ చాలావరకూ రిఫైనరీలతో కలిసి పనిచేస్తుంది. దీంతో భిన్న విభాగాలపైనా పట్టు తెచ్చుకున్నా. లీడ్ ఆడిటర్ కోర్సు చేశా. కొన్నిసార్లు నేలమీదే కాదు. సముద్రాల్లోనూ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటారు. వాటి ఫౌండేషన్ ఎలా డిజైన్ చేయాలన్న దాన్నీ నేర్చుకున్నా. ఇలాంటి సమయాల్లో నన్ను నేను రక్షించుకోవడానికి అవసరమైన సర్టిఫైడ్ కోర్సునీ పూర్తిచేశా. యూఎస్, ఇథియోపియా, కువైట్లకు సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పనులకి మా సంస్థ నన్ను పంపిందని" గీతాంజలి అన్నారు. "ఇలాంటప్పుడు ‘మహిళను ఎలా పంపుతార’ని అడిగిన సందర్భాలున్నాయి. దానికి మా హెడ్ ‘తనకి అన్నీ తెలుసు. సమస్యేంటో తనైతేనే కచ్చితంగా గుర్తించగలద’ని చెప్పారు. అది నాకు దక్కిన గుర్తింపే" అని ఆమె హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
కష్టమైన రంగమే: ఏపీలో ఎన్నో రిఫైనరీ, గ్యాస్ టర్మినల్స్ ఫౌండేషన్ పనులు చూసుకున్నారు గీతాంజలి. అదేవిధంగా మరెన్నో చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఎంచుకున్న రంగంలో తనను తాను మెరుగుపరచుకుంటూ రాణిస్తున్నారు. కాబట్టే, తాజాగా సివిల్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ రివ్యూ (సీఈ అండ్ సీఆర్) నుంచి అవుట్ స్టాండింగ్ ఉమన్ ఇంజినీర్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. కన్స్ట్రక్షన్, సస్టెయినబుల్, గ్రీన్ బిల్డింగ్ ప్రాక్టీసెస్, డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, బృందాల్ని నడిపించడం ఇలా వివిధ అంశాల్లో తమదైన ముద్ర వేస్తున్నవారికి ఈ పురస్కారాల్ని అందిస్తారని గీతాంజలి వివరించారు.
మొత్తంగా 138 మంది పోటీపడగా 32 మందికి పురస్కారాలు అందించారు. గీతాంజలి కన్స్ట్రక్షన్ విభాగంలో ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. "నాది కొంచెం కష్టమైన రంగమే. మావారు మురళీకృష్ణదీ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ నేపథ్యమే. దీంతో ‘నువ్వు ఏది చేయాలనుకున్నా చెయ్య’మంటూ నన్ను ప్రోత్సహించేవారు. బాబు ఓజస్తేజ కూడా నా పని అర్థం చేసుకుంటాడు. కాబట్టే, సమర్థంగా పనిచేయగలుగుతున్నా. బృందాన్నీ నడిపించగలుగుతున్నా. నేనేకాదు, నచ్చిన రంగాన్ని ఎంచుకుంటే ఎవరైనా రాణిస్తారు. పురుషులతో సమానంగా మహిళలు పోటీపడుతున్నారు. అయితే క్రమశిక్షణతో శ్రమించాలి, ఎప్పటికప్పుడు తమను తాము తీర్చిదిద్దుకోవాలి. అప్పుడు అద్భుతాలు సృష్టించొచ్చు" అని గీతాంజలి పేర్కొన్నారు.
పైప్ క్లీనర్తో అద్భుతమైన క్రాఫ్ట్స్ - 6 నెలల్లోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువతి
తిరుమలలో రద్దీ నియంత్రణకు "ఏఐ" అస్త్రం - పద్మావతి వర్సిటీ ప్రొఫెసర్ వినూత్న ఆవిష్కరణ!