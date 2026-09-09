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హోం ట్యూషన్లు చెబుతూ ప్రిపరేషన్ - 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత కిషోర్​ సక్సెస్‌ స్టోరీ

4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత కిషోర్‌తో ముఖాముఖి - 19 ఏళ్ల వయసులోనే ఉద్యోగ జర్నీ ప్రారంభం - ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైన పట్టుదలతో ప్రిపరేషన్ -హోం ట్యూషన్స్‌ చెబుతూ మెుదట పోస్టల్‌ కొలువు

Story of Jaya Venkata Kishore Babu
4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత కిషోర్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:27 PM IST

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Story of Jaya Venkata Kishore Babu : లక్ష్యం బలంగా ఉంటే ఎన్ని అడ్డంకులైనా తలవంచాల్సిందే అని నిరూపించాడు ఆ యువకుడు. సాధించిన విజయంతో సరిపెట్టుకోకుండా ఉన్నత లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేశాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడినా, తండ్రి మరణం కుంగదీసినా వెనకడుగు వేయలేదు. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే చాలనుకునే ఈ రోజుల్లో పట్టుదలతో చదివి 4 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించాడు. 19 ఏళ్ల వయసులోనే ఉద్యోగ ప్రయాణం ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం ఆదాయపు పన్ను శాఖలో సూపరింటెండెంట్ స్థాయికి ఎదిగాడు. ఈ విజయానికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు జయ వెంకట కిషోర్ బాబు మాటల్లోనే విందాం.

విశాఖ సీతమ్మధారకు చెందిన మాచర్ల వీర వెంకట కిశోర్​ బాబు నాలుగు ప్రభుత్వ ఉగ్యోగాలు సాధించాడు. 2007లో తండ్రి అకాల మరణంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టినా, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్ అయిన తల్లి ప్రోత్సాహంతో ఎమ్‌సెట్‌లో 2000 బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. ఒకవైపు చదువుతూ, మరోవైపు హోం​ ట్యూషన్ చెబుతూ, కేవలం 19 ఏళ్లకే పోస్టల్ డిపార్ట్​మెంట్​లో కొలువు సాధించాడు. ఆపై 21 ఏళ్లకే ఎల్​ఐసీ ఉద్యోగం, అనంతరం ఏపీ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మేనేజర్‌గా భద్రాచలం ముంపు ప్రాంతమైన కూనవరంలో సేవలందించాడు. రోజూ రెండు గంటల ప్రయాణ సమయంలో మొబైల్‌లో రికార్డ్ చేసుకున్న సబ్జెక్టును వింటూ, డ్యూటీ తర్వాత పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టి చివరకు ఆదాయపు పన్ను శాఖలో సౌత్ ఇండియా సూపరింటెండెంట్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

హోమ్‌ ట్యూషన్లు చెబుతూ ప్రిపరేషన్ - 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత సక్సెస్‌ స్టోరీ! (ETV Bharat)

"20-30 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఉద్యోగంతో ఆగిపోకూడదు. ఎందుకంటే 60 ఏళ్ల జీవితం వరకూ ఆ ఉద్యోగంలోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. ప్రతిరోజూ 3 గంటలు ప్రిపేర్ అవ్వడం కష్టమేమీ కాదు. నేను ప్రయాణ సమయంలో రికార్డు చేసుకున్న ఆడియో విని, ప్రిపర్ అవుతా. చాలామంది గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తుంటారు. కానీ వాళ్ల ప్రతిభకు తగినది చెయ్యారు. ఇన్​కం ట్యాక్స్, ఈడీ, సీబీఐ వంటి ఎలైట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో సౌత్ వాళ్ల సంఖ్య చాలా తక్కువ. ప్రతి ఒక్కరూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎలైట్ ఉద్యోగాలపై దృష్టి పెట్టాలి" - కిషోర్ బాబు

ఒక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు వస్తే చాలనుకుంటారు. అలాంటిది నాలుగు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చినా, దేశ అత్యున్నత ఉద్యోగాలే లక్ష్యం ఈ యువకుడిది. గత ఏడాది కేవలం రెండు మార్కుల తేడాతో చేజారినా, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED)లో ఉన్నతాధికారిగా ఎదగాలనే తన కల కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు కిశోర్​ బాబు.

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TAGGED:

STORY OF JAYA VENKATA KISHORE BABU
YOUNG MAN GOT FOUR GOVT JOBS
KISHORE BABU SUCCESS STORY
4 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
STORY OF JAYA VENKATA KISHORE BABU

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