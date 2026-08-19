'మాటల్లో చెప్పలేని విషయం ఒక్క ఫొటోతో ' - అంతర్జాతీయ పురస్కారాన్ని అందుకున్న రుఖియా
పర్యావరణం, జీవుల పరిరక్షణే ఆమె ధ్యాస - ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ పురస్కారాన్నీ అందుకున్న రుఖియా మహ్మద్ - భవిష్యత్తులో నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ కమ్యూనిటీలో సభ్యురాలిగా ఎదగడమే ఆమె లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:49 PM IST
Success Story of Rukhiya Mohammed : చదివింది ఇంజినీరింగ్. గూగుల్లో ఉద్యోగం. కానీ ఆమె ధ్యాసంతా ప్రకృతి, వన్యప్రాణుల పరిరక్షణపైనే. ఆ ప్రయత్నానికి తాజాగా ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ పురస్కారాన్ని రుఖియా మహ్మద్ అందుకున్నారు. ఇంతకీ తనేం చేస్తున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
"పులులకు తమ పరిధిలోకి ఎవరైనా వస్తే అసలు నచ్చదు. అయితే, అలాంటి ప్రవర్తనే నీమో క్లౌన్ ఫిష్ల్లోనూ కనిపిస్తుందని మీకు తెలుసా? వేలడంతే ఉంటాయి కానీ చిన్నపాటి పులుల్లా తమ రీఫ్లని సంరక్షించుకుంటాయి. ఓసారి వేల్స్ని చూద్దామని మారిషస్కి వెళ్లా. స్పర్మ్ వేల్స్ సరే. హమ్బాక్ వేల్స్ వలస వెళ్లాయి, కష్టమన్నారు. అయినా అదృష్టం పరీక్షించుకుందామని నీళ్లలోకి దిగా. శబ్దం విని పక్కకి చూస్తే పెద్ద హమ్బాక్ వేల్. ఇన్స్ట్రక్టర్కి చెబుదామని పక్కకి తిరిగితే మరొకటి! నా కాళ్ల కింద నుంచి బేబీ వేల్ వెళ్తుంది. మామూలుగా ఇవి వేగంగా ఈదుతాయి. అందుకే కనిపించవు. బేబీ ఇంకా పాలు తాగే వయసులో ఉంది. వాటికోసమని తల్లి, తండ్రి వేల్స్ నెమ్మదిగా ప్రయాణిస్తాయి. అలా వాటిని చూడటం సాధ్యమైంది. ఇవే కాదు ప్రకృతిలో ప్రతిదీ అద్భుతమే. మనమే ప్లాస్టిక్, వ్యర్థాలతో హాని చేస్తున్నాం. పర్యావరణాన్ని ఆ హాని నుంచి కాపాడాలన్నదే నా ప్రయత్నం" అని రుఖియా తెలిపారు.
యూట్యూబే నా గురువు: రుఖియా మహ్మద్ స్వస్థలం విజయవాడ. తండ్రి రుహుల్లా, తల్లి ఫిరాసత్. రుఖియా తండ్రి ఓఎన్జీసీలో సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్గా పనిచేసేవారు. వృత్తిరీత్యా కాకినాడలో పెరిగిన ఆమెను చిన్నతనంలో తండ్రి బీచ్లు, కొండ ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లేవారు. ఇంట్లో ఉన్న కొడక్ కెమెరాతో ప్రకృతి దృశ్యాలు ఫొటోలు అలవాటైంది. అయితే చదువు, ఉద్యోగానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఇంజినీరింగ్, ఎంబీఏ పూర్తి చేసి డెలాయిట్లో తొలి ఉద్యోగంలో చేరారు.
ప్రస్తుతం గూగుల్లో అసెట్ మేనేజర్గా పని చేస్తున్నారు. సంపాదన మొదలైన తర్వాత ఫొటోగ్రఫీపై మరింత ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. అద్దె కెమెరాతో ప్రయోగాలు చేశానన్నారు. ప్రత్యేక కోర్సులేం చేయలేదని, తెలిసినవాళ్లలో నేర్చుకున్నవాళ్లూ లేరని చెప్పారు. దీంతో యూట్యూబ్ ద్వారా మెళకువలు నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత సొంత కెమెరా కొనుగోలు చేశారు. తూర్పు కనుమల అందాలను డ్రోన్తో చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో అక్కడ చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు ఆమెను కలచివేశాయి. దీంతో ఫొటోగ్రఫీని పర్యావరణ పరిరక్షణకు వేదికగా మార్చుకున్నారు.
"నేను పెరిగిందంతా తూర్పు కనుమల్లోనే. ఓసారి కెమెరా తీసుకుని వెళ్లా. కింద నుంచి ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి. పైనుంచి ఇంకెలా ఉంటాయోనన్న ఆలోచన వచ్చింది. దాంతో డ్రోన్తో ఫొటోలు తీయడం నేర్చుకున్నా. అప్పుడే చిన్నప్పుడు ఎంతందంగా ఉండేవి. ఇప్పుడేంటిలా మారిపోతున్నాయి అనిపించింది. దీని గురించి మాట్లాడాలనుకున్నా. కానీ మాటల్లో చెప్పలేని విషయాన్ని ఒక్క ఫొటో చెప్పగలదు అనిపించింది. అలా కన్జర్వేషన్ ఫొటోగ్రఫీలోకి అడుగుపెట్టానని" రుఖియా తెలిపారు.
ఫొటోలతో ప్రపంచానికి సందేశం: సమాచారం ఒకప్పటిలా కాదని, ఇప్పుడు చాలా త్వరగా అందరికీ చేరుతోందన్నారు. ఏదైనా ప్రదేశం బాగుందంటే చాలు, అందరూ వెళ్లిపోతున్నారన్నారు. అక్కడ ప్రదేశాన్ని ఆస్వాదించి వస్తే బాగుణ్ణు, కానీ పాడు చేస్తున్నారని రుఖియా అన్నారు. రెండేళ్లు కొండ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఈస్ట్రన్ ఘాట్స్లో రెండేళ్లపాటు పర్యటిస్తూ ప్రకృతిలో వస్తున్న మార్పులను గమనించారు. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ప్లాస్టిక్, వ్యర్థాలతో పర్యావరణానికి కలుగుతున్న నష్టాన్ని గుర్తించారు. సమస్యను ప్రపంచానికి తెలియజేయాలంటే మంచి వేదిక అవసరమని భావించి తన ఫొటోలను ‘నేచర్ ఇన్ ఫోకస్’కు పంపించారు. ఆమె చిత్రాలను మెచ్చిన సంస్థ ‘ఫొటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ పోర్ట్ఫోలియో’ పురస్కారంతో సత్కరించింది. ఇది నా బాధ్యతని మరింత పెంచిందని రుఖియా అన్నారు.
నీటిలోనూ కెమెరాతో: నేల, గాల్లో ఫొటోలు తీస్తున్నా తనకి నీటి లోపలి అందాల సంగతేంటన్న ఆలోచన వచ్చిందన్నారు. దాంతో రుఖియా డైవింగ్ కూడా నేర్చుకున్నారన్నారు. ప్రస్తుతం అడ్వాన్స్డ్ డైవర్గా 40 మీటర్ల లోతు వరకు వెళ్లగలరన్నారు. దాదాపు అన్ని సముద్రాల్లో డైవింగ్ చేశానన్నారు. దానికోసం ప్రత్యేక కెమెరా కొనుకున్నానని తెలిపారు. రుఖియాకి సొరచేపలు, తిమింగలాలు ఇష్టమన్నారు. వేల్స్ని మరింత దగ్గరగా చూడాలనే ఉద్దేశంతో ఫ్రీడైవింగ్ నేర్చుకున్నానని అన్నారు. ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకుండా నీటిలోకి వెళ్లే ఈ విధానంలో లెవల్-1 పూర్తి చేశానన్నారు. రెండున్నర నిమిషాల వరకు ఊపిరి ఆపుకోగలనని రుఖియా చెప్పారు.
ప్రకృతికి ఫొటోనే గొంతుక: వర్క్ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూనే ఫొటోగ్రఫీనీ కొనసాగిస్తున్నా అని రుఖియా తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 12 దేశాల్లో పర్యటించిన రుఖియా అరుదైన, అంతరించిపోతున్న జీవజాతులను కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. కన్జర్వేషన్ ఫొటోగ్రఫీకి ఎంతో ఓపిక, విషయంపై అవగాహన అవసరమని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం నిపుణులు, ఇన్స్ట్రక్టర్ల సాయం తీసుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో చిన్న కన్జర్వేషన్ చిత్రాలు రూపొందించడం, నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ కమ్యూనిటీలో సభ్యురాలిగా ఎదగడం తన లక్ష్యమని రుఖియా చెబుతున్నారు.
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