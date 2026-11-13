కాఫీ విత్ క్యాట్స్ - విజయవాడలో విన్నూత కేఫే ప్రారంభించిన అక్కాచెల్లెళ్లు
Vijayawada First Cat Themed Cafe: విజయవాడకు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు వినూత్న వ్యాపార ఆలోచన చేశారు. టోకీ పేరుతో కేఫ్ యువతులు ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నారులు, పెట్ లవర్స్ నుంచి ఆదరణ పెరుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:14 PM IST
పెంపుడు జంతువులంటే అమితమైన ఇష్టం. వాటితో కాసేపు సరదాగా గడిపితే మనసు తేలికవుతుందనే ఓ చిన్న ఆలోచన. ఆ ఆలోచనకే ప్రాణం పోశారు ఆ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు. కేవలం మూగజీవాలపై ప్రేమ చూపించడమే కాదు. తమ అభిరుచినే స్టార్టప్గా మలచి బెజవాడలో మొట్టమొదటి క్యాట్ థీమ్ టోకీ కేఫ్ను విజయవంతంగా నడుపుతున్నారు. ఒక వైపు చదువు. మరోవైపు ఉద్యోగ బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే, వీరు సాధిస్తున్న ఆర్థిక స్వాలంబన నేటి జెన్-జీ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
సాధారణంగా కేఫ్ అంటే మనకు గుర్తుకు వచ్చేవి కాఫీ, స్నాక్స్, స్నేహితులతో కబుర్లు మాత్రమే. కానీ ఈ కేఫ్ మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఇందులోకి అడుగు పెట్టగానే సరికొత్త లోకం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కస్టమర్లు తమకు ఇష్టమైన కాఫీ, స్నాక్స్ను ఆస్వాదిస్తూనే కేఫ్లో స్వేచ్ఛగా తిరిగే పిల్లులతో సరదాగా ఆడుకునేలా తీర్చిదిద్దారు ఈ అక్కాచెల్లెళ్లు. రోజువారీ ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేలా వివిధ గేమ్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
జ్యోతిక, అమృత వర్షిణి, సాయిశ్వేత. విజయవాడకు చెందిన ఈ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లది మధ్యతరగతి కుటుంబం. తల్లిదండ్రులు ధనలక్ష్మి, కేశవరావు ఒక చిన్న సెల్ పాయింట్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. పెద్ద కుమార్తె జ్యోతిక ఇప్పటికే కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా, రెండో కుమార్తె అమృత వర్షిణి ఏరోనాటికకల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు. చిన్నమ్మాయి సాయిశ్వేత బీటెక్ చివరి ఏడాది చదువుతోంది. ముగ్గురూ జీవితంలో వేర్వేరు దశల్లో ఉన్నప్పటికీ సమాజంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఆలోచించారు.
ఆలోచనకు ఆచరణ రూపమిస్తూ: చదువు పూర్తయ్యాక పెట్స్పై తమకున్న ఆసక్తిని వ్యాపార ఆలోచనగా మలచుకున్నారు. ఆ ఆలోచనకు ఆచరణ రూపమిస్తూ టోకీ పేరుతో కేఫ్ ప్రారంభించారు. క్యాట్ థీమ్తో కేఫ్ని అందంగా తీర్చిదిద్దారు. ఒకరు కేఫ్ మేనేజ్మెంట్, మరొకరు సోషల్ మీడియా, బడ్జెట్, ఇంకొకరు ఇన్స్టా రీల్స్ ద్వారా కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడం వంటి పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ బస్టర్గా: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడితో వచ్చే ఐటీ ఉద్యోగులు, కాలేజీ విద్యార్థులకు ఈ కేఫ్ మంచి స్ట్రెస్ బస్టర్గా మారిందని చెబుతున్నారీ సిస్టర్స్. ఈ కేఫ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది పిల్లులతో కేఫ్ ఏంటని వింతగా చూశారని, కానీ పెంపుడు జంతువులను పెంచలేని ఎంతోమంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పిల్లులను చూసి రీఛార్జ్ అవుతున్నారని సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మా పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. చదవయ్యాక వచ్చి మేం కేఫే పెడతామని అన్నారు. నాకు వాళ్ల ఆలోచన నచ్చడంతో, ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాను. కొద్దిరోజుల్లోనే మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. పిల్లలు మనకి నచ్చింది కాకుండా వాళ్లకి నచ్చింది చేస్తే కెరీయర్లో గ్రోత్ అవుతారు. ఒక మంచి పొజిషన్కి వస్తారు. ఈ కెఫేనే ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. మా ముగ్గురి పిల్లల్ని ఇలా చూడటం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది" - ధనలక్ష్మి, కేఫ్ నిర్వాహకుల తల్లి
ఓవైపు చదువులు, మరోవైపు ఉద్యోగం. ఇంకోవైపు కేఫ్ మేనేజ్మెంట్తో బిజిగా గడిపేస్తున్నారీ సోదరీమణులు. ఈ కేఫ్ను గర్భ, హాలోవీన్, దీపావళి వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. కుమార్తెలు తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలని చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తల్లి ధనలక్ష్మి.
ఫిదా అవుతున్నారు బెజవాడ వాసులు: ఈ సరికొత్త కేఫ్కు ఫిదా అవుతున్నారు బెజవాడ వాసులు. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, పెట్ లవర్స్ ఇక్కడి వాతావరణాన్ని ఎంతో ఇష్టపడుతున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి సరదాగా సమయం గడపడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వ్యాపారంలో రాణించాలంటే కోట్ల పెట్టుబడులు అవసరం లేదని, కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే ఒక చిన్న ఆలోచన, అభిరుచి ఉంటే చాలు జీవితంలో ఎదగవచ్చని నిరూపిస్తున్నారీ అక్కాచెల్లెళ్లు.
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